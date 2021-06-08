https://ria.ru/20210608/dagestan-1736197098.html
В Дагестане предложили чиновникам увольняться из-за темпов вакцинации
В Дагестане предложили чиновникам увольняться из-за темпов вакцинации - РИА Новости, 08.06.2021
В Дагестане предложили чиновникам увольняться из-за темпов вакцинации
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил уйти с занимаемых должностей пятерым главам муниципалитетов, где будет зафиксировано наименьшее количество... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:28
2021-06-08T18:28
2021-06-08T22:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 8 июн – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил уйти с занимаемых должностей пятерым главам муниципалитетов, где будет зафиксировано наименьшее количество вакцинированных от коронавируса жителей.Глава региона на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом выразил недовольство слабой вакцинацией в республике. По его словам, на сегодняшний день Дагестан на 85-й строчке в рейтинге регионов по вакцинации населения. Ранее минздрав Дагестана заявил об увеличении коечного фонда для COVID-больных."А давайте так договоримся с вами по-джентльменски. Следующий оперативный штаб будем проводить: пять глав образований, которые займут последнее место, просто напишут заявления. С таким обоснованием, что я не в состоянии управлять муниципальным образованием, потому как не в состоянии обеспечить безопасность населения, проживающего в моем районе. И по-честному уйдет этот руководитель. А на его место придёт другой. Он не справится за месяц, он уйдёт. Еще кто-то не справится, еще кто-то уйдет. У меня много к вам вопросов", - сказал руководитель региона.
https://ria.ru/20210607/gosduma-1735962575.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей меликов, республика дагестан, здоровье - общество, общество