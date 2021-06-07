Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210607/sputnik-1735947044.html
В Киргизии оценили перспективы запуска производства "Спутника V"
В Киргизии оценили перспективы запуска производства "Спутника V" - РИА Новости, 07.06.2021
В Киргизии оценили перспективы запуска производства "Спутника V"
Киргизия надеется на скорейший запуск производства вакцины "Спутник V" на своей территории, заявила посол республики в России Гульнара-Клара Самат в интервью... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:02
2021-06-07T11:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киргизия надеется на скорейший запуск производства вакцины "Спутник V" на своей территории, заявила посол республики в России Гульнара-Клара Самат в интервью РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в Сочи заявил, что Россия намерена и дальше оказывать поддержку Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса, также изучается возможность локализации производства вакцины "Спутник V" на территории республики."Надеемся на скорейшую реализацию проекта, который позволит стабилизировать и, возможно, преодолеть коронавирусную эпидемиологическую ситуацию в республике", - сказала Самат.Ранее министерство здравоохранения Киргизии сообщало, что первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в страну в конце апреля."В связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике вопрос вакцинации населения носит важный характер. Поэтому Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины "Спутник V", успешно прошедшей клинические испытания в России и уже зарегистрированной во многих странах мира", - подчеркнула она.Самат отметила, что продукты российского производства пользуются традиционно доверием в Киргизии. "Это важно, тем более когда речь идет о здоровье и жизни человека", - подчеркнула она.Посол добавила, что, благодаря предоставленной возможности со стороны МИД России, отдельные сотрудники посольства Киргизии в РФ, а также члены их семей прошли оба этапа вакцинации против коронавирусной инфекции."В целом считаю важным отметить также проводимую открытую и благородную российскую вакцинную политику, гуманитарную миссию и оказываемую помощь России многим странам мира в борьбе с COVID-19", - заключила она.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f592b6db71c4eceb67542989e8f333d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, киргизия, в мире

В Киргизии оценили перспективы запуска производства "Спутника V"

10:02 07.06.2021 (обновлено: 11:06 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киргизия надеется на скорейший запуск производства вакцины "Спутник V" на своей территории, заявила посол республики в России Гульнара-Клара Самат в интервью РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в Сочи заявил, что Россия намерена и дальше оказывать поддержку Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса, также изучается возможность локализации производства вакцины "Спутник V" на территории республики.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
"Надеемся на скорейшую реализацию проекта, который позволит стабилизировать и, возможно, преодолеть коронавирусную эпидемиологическую ситуацию в республике", - сказала Самат.
Ранее министерство здравоохранения Киргизии сообщало, что первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в страну в конце апреля.
"В связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике вопрос вакцинации населения носит важный характер. Поэтому Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины "Спутник V", успешно прошедшей клинические испытания в России и уже зарегистрированной во многих странах мира", - подчеркнула она.
Самат отметила, что продукты российского производства пользуются традиционно доверием в Киргизии. "Это важно, тем более когда речь идет о здоровье и жизни человека", - подчеркнула она.
Посол добавила, что, благодаря предоставленной возможности со стороны МИД России, отдельные сотрудники посольства Киргизии в РФ, а также члены их семей прошли оба этапа вакцинации против коронавирусной инфекции.
"В целом считаю важным отметить также проводимую открытую и благородную российскую вакцинную политику, гуманитарную миссию и оказываемую помощь России многим странам мира в борьбе с COVID-19", - заключила она.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Читайте полный текст интервью >>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия внесла в черный список девять граждан Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния