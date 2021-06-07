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В Киргизии оценили перспективы запуска производства "Спутника V"

В Киргизии оценили перспективы запуска производства "Спутника V" - РИА Новости, 07.06.2021

В Киргизии оценили перспективы запуска производства "Спутника V"

Киргизия надеется на скорейший запуск производства вакцины "Спутник V" на своей территории, заявила посол республики в России Гульнара-Клара Самат в интервью... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:02

2021-06-07T10:02

2021-06-07T11:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирусы

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киргизия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киргизия надеется на скорейший запуск производства вакцины "Спутник V" на своей территории, заявила посол республики в России Гульнара-Клара Самат в интервью РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в Сочи заявил, что Россия намерена и дальше оказывать поддержку Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса, также изучается возможность локализации производства вакцины "Спутник V" на территории республики."Надеемся на скорейшую реализацию проекта, который позволит стабилизировать и, возможно, преодолеть коронавирусную эпидемиологическую ситуацию в республике", - сказала Самат.Ранее министерство здравоохранения Киргизии сообщало, что первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в страну в конце апреля."В связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике вопрос вакцинации населения носит важный характер. Поэтому Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины "Спутник V", успешно прошедшей клинические испытания в России и уже зарегистрированной во многих странах мира", - подчеркнула она.Самат отметила, что продукты российского производства пользуются традиционно доверием в Киргизии. "Это важно, тем более когда речь идет о здоровье и жизни человека", - подчеркнула она.Посол добавила, что, благодаря предоставленной возможности со стороны МИД России, отдельные сотрудники посольства Киргизии в РФ, а также члены их семей прошли оба этапа вакцинации против коронавирусной инфекции."В целом считаю важным отметить также проводимую открытую и благородную российскую вакцинную политику, гуманитарную миссию и оказываемую помощь России многим странам мира в борьбе с COVID-19", - заключила она.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Читайте полный текст интервью >>

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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