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В Киргизии оценили перспективы запуска производства "Спутника V"
В Киргизии оценили перспективы запуска производства "Спутника V" - РИА Новости, 07.06.2021
В Киргизии оценили перспективы запуска производства "Спутника V"
Киргизия надеется на скорейший запуск производства вакцины "Спутник V" на своей территории, заявила посол республики в России Гульнара-Клара Самат в интервью... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:02
2021-06-07T10:02
2021-06-07T11:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
киргизия
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киргизия надеется на скорейший запуск производства вакцины "Спутник V" на своей территории, заявила посол республики в России Гульнара-Клара Самат в интервью РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в Сочи заявил, что Россия намерена и дальше оказывать поддержку Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса, также изучается возможность локализации производства вакцины "Спутник V" на территории республики."Надеемся на скорейшую реализацию проекта, который позволит стабилизировать и, возможно, преодолеть коронавирусную эпидемиологическую ситуацию в республике", - сказала Самат.Ранее министерство здравоохранения Киргизии сообщало, что первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в страну в конце апреля."В связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике вопрос вакцинации населения носит важный характер. Поэтому Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины "Спутник V", успешно прошедшей клинические испытания в России и уже зарегистрированной во многих странах мира", - подчеркнула она.Самат отметила, что продукты российского производства пользуются традиционно доверием в Киргизии. "Это важно, тем более когда речь идет о здоровье и жизни человека", - подчеркнула она.Посол добавила, что, благодаря предоставленной возможности со стороны МИД России, отдельные сотрудники посольства Киргизии в РФ, а также члены их семей прошли оба этапа вакцинации против коронавирусной инфекции."В целом считаю важным отметить также проводимую открытую и благородную российскую вакцинную политику, гуманитарную миссию и оказываемую помощь России многим странам мира в борьбе с COVID-19", - заключила она.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, киргизия, в мире
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киргизия
надеется на скорейший запуск производства вакцины "Спутник V
" на своей территории, заявила посол республики в России Гульнара-Клара Самат в интервью РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин
на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым
в Сочи заявил, что Россия
намерена и дальше оказывать поддержку Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса, также изучается возможность локализации производства вакцины "Спутник V" на территории республики.
"Надеемся на скорейшую реализацию проекта, который позволит стабилизировать и, возможно, преодолеть коронавирусную эпидемиологическую ситуацию в республике", - сказала Самат.
Ранее министерство здравоохранения Киргизии сообщало, что первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в страну в конце апреля.
"В связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике вопрос вакцинации населения носит важный характер. Поэтому Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины "Спутник V", успешно прошедшей клинические испытания в России и уже зарегистрированной во многих странах мира", - подчеркнула она.
Самат отметила, что продукты российского производства пользуются традиционно доверием в Киргизии. "Это важно, тем более когда речь идет о здоровье и жизни человека", - подчеркнула она.
Посол добавила, что, благодаря предоставленной возможности со стороны МИД России, отдельные сотрудники посольства Киргизии в РФ, а также члены их семей прошли оба этапа вакцинации против коронавирусной инфекции.
"В целом считаю важным отметить также проводимую открытую и благородную российскую вакцинную политику, гуманитарную миссию и оказываемую помощь России многим странам мира в борьбе с COVID-19", - заключила она.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора
и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН
. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".