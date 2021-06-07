https://ria.ru/20210607/diplomatiya-1735669782.html

Гульнара–Клара Самат: Киргизия обсуждает с РФ снятие ограничений на въезд

Гульнара–Клара Самат: Киргизия обсуждает с РФ снятие ограничений на въезд - РИА Новости, 07.06.2021

Гульнара–Клара Самат: Киргизия обсуждает с РФ снятие ограничений на въезд

Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Дмитрию Виноградову о том, что в Бишкеке думают про предстоящий... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:00

2021-06-07T11:00

2021-06-07T11:02

россия

киргизия

интервью

политика

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Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Дмитрию Виноградову о том, что в Бишкеке думают про предстоящий вывод американских войск из Афганистана, обсуждается ли возможность реформирования Организации договора о коллективной безопасности, сколько сейчас граждан республики на заработках в России, и нужно ли будет киргизским нелегальным мигрантам скоро покинуть российскую территорию. Она также оценила сотрудничество двух стран по поставкам вакцины от коронавируса и сообщила, хотят ли в Киргизии производить ее сами.– Недавно президент Киргизии посетил Россию. Что было в центре внимания?– Как известно, 24-25 мая по приглашению главы России президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров совершил рабочий визит в город Сочи. В ходе визита состоялась традиционная встреча президентов Кыргызстана и России, которая стала уже второй встречей между главами КР и РФ в текущем году. Хочу особо подчеркнуть, что сторонами были обсуждены вопросы активизации всего спектра кыргызско-российского сотрудничества, взаимодействие в рамках таких международных и региональных организаций как ООН, ОБСЕ, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а также произошедший инцидент на кыргызско-таджикской государственной границе. На протяжении всего периода независимости данный курс продолжает оставаться неизменным во внешнеполитических приоритетах Кыргызской Республики.Политико-экономический диалог осуществляется на прочной основе взаимного доверия и понимания. Стороны предметно рассматривают вопросы текущего состояния и перспектив сотрудничества, ведут работу, направленную на содержательное его наполнение, совершенствование и расширение договорно-правовой базы кыргызско-российских отношений. В настоящее время она состоит из более 300 договоров, соглашений и иных документов, охватывающих все сферы взаимодействия. Среди них основополагающими являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Кыргызстан и Российской Федерацией от 10 июня 1992 года, Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 27 июля 2000 года и Декларация об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 19 июня 2017 года.В ходе переговоров на высшем уровне, кыргызская сторона заверила в продолжении политического курса Кыргызской Республики, нацеленного на укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией. Отдельно обращает на себя внимание тот факт, что в своем выступлении президент России Путин подчеркнул, что Россия оказывает и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты РФ сейчас изучают возможность развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане профилактического средства "Спутника V".– Одним и важных событий для Средней Азии сейчас является вывод из Афганистана американских войск. Видит ли Киргизия в этой связи рост опасности для себя со стороны движений "Талибан" или ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России)? Как будет решаться эта проблема? Возможно ли появление в республике американской военной базы?– О выводе американской армии из Афганистана США объявили в середине апреля. Президент США Байден в телеобращении к нации сообщил, что вывод войск начнется 1 мая и завершится до 11 сентября этого года. Вместе с тем, Кыргызстан отслеживает ситуацию в Афганистане на постоянной основе. В целом, Кыргызской Республикой совместно с партнерами вопросы, связанные с Афганистаном, обсуждаются в рамках международных площадок, таких как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористический центр государств-участников Содружества Независимых Государств и других организаций. Кроме того, отмечаем то, что на постоянной основе проводятся совместные учения. В рамках ОДКБ и других региональных и международных площадок Кыргызстан всегда выступает за необходимость укрепления таджикско-афганской границы. А также считаем актуальным совместно укреплять кыргызско-таджикскую границу на афганском направлении как второй рубеж на пути возможного проникновения международных террористических организаций в Центрально-азиатский регион – зону ответственности ОДКБ.– Отразилась ли пандемия коронавируса на числе граждан республики, которые приезжают работать в Россию? На сколько оно сократилось? Сколько сейчас граждан Кыргызской Республики в России? Будет ли Кыргызстан обращаться к России, чтобы она сняла для граждан республики ограничения на въезд или облегчила их?– Количество граждан в действительности по причине закрытия сухопутных границ, сокращенного количества регулярных авиарейсов и высокой стоимости авиабилетов значительно сократилось. Есть понятие – общая численность единовременно пребывающих граждан, включающая в себя состоящих на миграционном учете и тех, кто находится нелегально. К примеру, на конец 2019 года было 1 миллион 55 тысяч граждан КР по всей России, а в конце 2020 года – уже 720 тысяч. Вопрос снятия ограничений на въезд, в том числе облегчения пребывания кыргызской стороной регулярно поднимается и обсуждается с российскими коллегами на всевозможных уровнях и форматах. Например, к сожалению, на сегодня законодательством РФ предусматривается запрет на въезд за любые совершенные два и более административных нарушений, в том числе мелких. Мы полагаем, что административному выдворению и включению в так называемый "черный список" должны подвергаться лица, нарушающие миграционное законодательство, уклоняющиеся от уплаты административных штрафов, а также представляющие угрозу безопасности граждан.– Прошлый год объявлен перекрестным годом Киргизии и России. Однако пандемия внесла свои коррективы, и большинство мероприятий были отменены или перенесены на этот год. Расскажите о планах, что и когда намечается? – В рамках объявленного в ходе государственного визита президента России Путина в Кыргызскую Республику в марте 2019 года перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане в 2020 году, стороны разработали Сводную программу проведения перекрестного года. Безусловно, на 2020 год были возложены большие надежды. Было запланировано более 200 мероприятий в политической, экономической, социальной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах с вовлечением всех министерств и ведомств, бизнеса и научных кругов, а также общественных организаций.К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции охватила весь мир, и, конечно, она внесла свои коррективы в график запланированных в рамках перекрестного 2020 года двусторонних мероприятий. Надеюсь, что нам удастся провести запланированные мероприятия в рамках перекрестного года с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в наших странах и с проведением официального закрытия перекрестного года на высоком уровне в 2021 году в Бишкеке.Уверена, что проведение предстоящих мероприятий придаст импульс развитию прямых связей между деловыми кругами сторон и продвижению продукции на кыргызские и российские рынки, увеличению взаимной торговли и объемов поступлений российских инвестиций в экономику Кыргызской Республики, созданию совместных предприятий, расширению промышленной кооперации, а также установлению побратимских связей между городами и регионами двух стран.– В случае, если золоторудное месторождение "Кумтор" будет национализировано, будет ли Бишкек привлекать на месторождение российские инвестиции? Идут ли уже переговоры с российскими компаниями? Какими именно?– Как уже известно, 17 февраля 2021 года парламент страны создал временную депутатскую комиссию по изучению деятельности золотодобывающей компании "Кумтор". Семнадцатого мая 2021 года Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принял постановление о принятии представленной информации Государственной комиссии к сведению и о продлении сроков ее работы на три месяца. В этой связи отмечаем, что на текущий день продолжается работа по вопросу, связанному с "Кумтор".– Ранее киргизская сторона выступила за реформирование ОДКБ. Как именно? Считает ли Бишкек, что ОДКБ должна стать более боеспособной организацией, участвовать в военных операциях и непосредственном урегулировании конфликтов? – Хотели бы отметить, что во время первой встречи в Москве президента Кыргызской Республики Жапарова с президентом Российской Федерации Путиным было заявлено об основных приоритетах и укреплении тесного социально-экономического и военно-политического сотрудничества по таким линиям, как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СНГ. На сегодня вопрос реформирования ОДКБ на официальном уровне даже не обсуждается, а имело место выражение частных мнений различных экспертов и граждан в открытом публичном пространстве. Как вам известно, основными формами подготовки формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ являются совместные учения, и на 2021 год запланировано проведение семи учений: "Гром", "Рубеж", "Нерушимое братство", "Взаимодействие", "Эшелон", "Поиск" и "Кобальт".В Кыргызстане пройдут совместные военные учения "Рубеж-2021" с подразделениями Коллективных сил оперативного реагирования стран – участниц Организации договора о коллективной безопасности.– Заинтересована ли Киргизия в более активных поставках "Спутника V"? Привились ли уже российской вакциной сотрудники посольства, в том числе лично вы?– Прежде всего, позвольте особо подчеркнуть, что российская наука в очередной раз ярко подтвердила на мировой арене свои лидирующие позиции в научной сфере, продемонстрировала всему миру свой потенциал, готовность совершать научные открытия во благо человечества. В связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике вопрос вакцинации населения носит важный характер. Поэтому Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины "Спутник V", успешно прошедшей клинические испытания в России и уже зарегистрированной во многих странах мира. Особо хотела бы отметить, что традиционно в Кыргызстане продукты российского производства пользуются доверием у кыргызстанцев. Это важно, тем более когда речь идет о здоровье и жизни человека. В Кыргызстан в апреле и мае доставлено 40 тысяч доз вакцины "Спутник V", до конца мая ожидается поступление еще 80 тысяч доз на коммерческой основе. В целом, ожидаем получение порядка 500 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз на коммерческой основе.Вместе с тем, как известно, 21 мая 2021 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сообщил, что российской стороной рассматривается возможность развертывания производства вакцины в Кыргызстане. Об этом речь шла и на недавней встрече глав государств Кыргызстана и России в Сочи. Надеемся на скорейшую реализацию проекта, который позволит стабилизировать и, возможно, преодолеть коронавирусную эпидемиологическую ситуацию в республике. В целом, считаю важным отметить также проводимую открытую и благородную российскую вакцинную политику, гуманитарную миссию и оказываемую помощь России многим странам мира в борьбе с COVID-19. Относительно вакцинации сотрудников посольства. Благодаря представленной возможности со стороны МИД России, действительно, отдельные сотрудники нашего посольства, а также члены их семей прошли оба этапа вакцинации против коронавирусной инфекции.– Пятнадцатого июня заканчивается срок, в который нелегальные мигранты должны легализоваться или покинуть Россию. По заявлениям МВД РФ, в России 115 тысяч граждан Киргизии находятся нелегально. Как идет процесс их легализации, есть ли возможность успеть к 15 июня?– Указом президента России №274 от 15 декабря 2020 года были внесены изменения в ранее утвержденные нормативные правовые акты, согласно которым сроки действия смягчающего миграционного периода были продлены до 15 июня 2021 года. Вместе с тем, в отношении граждан тех стран, с которыми было возобновлено транспортное сообщение, положения указа прекращаются по истечении 90 суток с 15 декабря 2020 года. Между Кыргызстаном и Россией регулярное авиасообщение было начато в сентябре 2020 года. Таким образом, действие указа на кыргызских граждан перестало распространяться с 15 марта 2021 года.

https://ria.ru/20210530/kirgiziya-1734798016.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/afganistan-1735162866.html

https://ria.ru/20210601/kirgiziya-1735050713.html

https://ria.ru/20210321/zoloto-1602133615.html

https://ria.ru/20210524/sputnik-1733650943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, киргизия, интервью, политика