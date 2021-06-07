Море проблем: экологическая катастрофа в Турции
Морская слизь, похожая на гель, распространилась не только на поверхности моря, но и в глубине вод.
Морская слизь, похожая на гель, распространилась не только на поверхности моря, но и в глубине вод.
Раньше в таких масштабах это явление не встречалось, отмечают ученые.
Раньше в таких масштабах это явление не встречалось, отмечают ученые.
Специалисты собрали образцы морской воды, ил с глубины 15 метров и измерили некоторые важные показатели.
Специалисты собрали образцы морской воды, ил с глубины 15 метров и измерили некоторые важные показатели.
Выяснилось, что уровень кислорода в морской воде серьезно снизился и требуются экстренные меры.
Выяснилось, что уровень кислорода в морской воде серьезно снизился и требуются экстренные меры.
Значительный вклад в формирование слизи вносят неочищенные стоки с предприятий и из рек.
Значительный вклад в формирование слизи вносят неочищенные стоки с предприятий и из рек.
Чтобы обнаружить источник загрязнения, группа из 300 человек провела проверку на объектах по очистке сточных вод и утилизации твердых отходов.
Чтобы обнаружить источник загрязнения, группа из 300 человек провела проверку на объектах по очистке сточных вод и утилизации твердых отходов.
Предлагается усовершенствовать очистные станции в пяти районах Стамбула, где море загрязнено сильнее всего.
Предлагается усовершенствовать очистные станции в пяти районах Стамбула, где море загрязнено сильнее всего.
Если уровень соли в стоках сократить вдвое, через пять-шесть лет уровень кислорода в морской воде восстановится, говорят специалисты.
Если уровень соли в стоках сократить вдвое, через пять-шесть лет уровень кислорода в морской воде восстановится, говорят специалисты.
Ученые изучают возможные способы утилизации слизи и то, можно ли ее использовать для производства энергии или в сельском хозяйстве.
Ученые изучают возможные способы утилизации слизи и то, можно ли ее использовать для производства энергии или в сельском хозяйстве.
Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал найти решение. "Мы спасем наши моря, в особенности Мраморное, от этой проблемы слизи", — сказал он.
Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал найти решение. "Мы спасем наши моря, в особенности Мраморное, от этой проблемы слизи", — сказал он.