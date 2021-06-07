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Море проблем: экологическая катастрофа в Турции
Море проблем: экологическая катастрофа в Турции - РИА Новости, 07.06.2021
Море проблем: экологическая катастрофа в Турции
Турецкие ученые бьют тревогу. Мраморное море в районе Стамбула покрылось густой слизью, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Место бедствия — в фотоленте РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:58
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мраморное море
новости - экология
стамбул
экология
фото
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Турецкие ученые бьют тревогу. Мраморное море в районе Стамбула покрылось густой слизью, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Место бедствия — в фотоленте Ria.ru.
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мраморное море, новости - экология, стамбул, экология, фото, фото

Море проблем: экологическая катастрофа в Турции

15:58 07.06.2021 (обновлено: 18:20 07.06.2021)
 
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Турецкие ученые бьют тревогу. Мраморное море в районе Стамбула покрылось густой слизью, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Место бедствия — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Морская слизь, похожая на гель, распространилась не только на поверхности моря, но и в глубине вод.

Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула
1 из 10

Морская слизь, похожая на гель, распространилась не только на поверхности моря, но и в глубине вод.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© AP Photo

Раньше в таких масштабах это явление не встречалось, отмечают ученые.

Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула
2 из 10

Раньше в таких масштабах это явление не встречалось, отмечают ученые.

© AP Photo
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Специалисты собрали образцы морской воды, ил с глубины 15 метров и измерили некоторые важные показатели.

Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула
3 из 10

Специалисты собрали образцы морской воды, ил с глубины 15 метров и измерили некоторые важные показатели.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Выяснилось, что уровень кислорода в морской воде серьезно снизился и требуются экстренные меры.

Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула
4 из 10

Выяснилось, что уровень кислорода в морской воде серьезно снизился и требуются экстренные меры.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© REUTERS / Umit Bektas

Значительный вклад в формирование слизи вносят неочищенные стоки с предприятий и из рек.

Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула
5 из 10

Значительный вклад в формирование слизи вносят неочищенные стоки с предприятий и из рек.

© REUTERS / Umit Bektas
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Чтобы обнаружить источник загрязнения, группа из 300 человек провела проверку на объектах по очистке сточных вод и утилизации твердых отходов.

Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула
6 из 10

Чтобы обнаружить источник загрязнения, группа из 300 человек провела проверку на объектах по очистке сточных вод и утилизации твердых отходов.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Предлагается усовершенствовать очистные станции в пяти районах Стамбула, где море загрязнено сильнее всего.

Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула
7 из 10

Предлагается усовершенствовать очистные станции в пяти районах Стамбула, где море загрязнено сильнее всего.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Если уровень соли в стоках сократить вдвое, через пять-шесть лет уровень кислорода в морской воде восстановится, говорят специалисты.

Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула
8 из 10

Если уровень соли в стоках сократить вдвое, через пять-шесть лет уровень кислорода в морской воде восстановится, говорят специалисты.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Ученые изучают возможные способы утилизации слизи и то, можно ли ее использовать для производства энергии или в сельском хозяйстве.

Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула
9 из 10

Ученые изучают возможные способы утилизации слизи и то, можно ли ее использовать для производства энергии или в сельском хозяйстве.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал найти решение. "Мы спасем наши моря, в особенности Мраморное, от этой проблемы слизи", — сказал он.

Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула
10 из 10

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал найти решение. "Мы спасем наши моря, в особенности Мраморное, от этой проблемы слизи", — сказал он.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
 
Мраморное мореНовости - ЭкологияСтамбулЭкологияФото
 
 
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