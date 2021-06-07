https://ria.ru/20210607/serbiya-1735942472.html
Сербские парламентарии примут участие в наблюдении за выборами в Госдуму
Сербские парламентарии примут участие в наблюдении за выборами в Госдуму - РИА Новости, 07.06.2021
Сербские парламентарии примут участие в наблюдении за выборами в Госдуму
Сербские парламентарии примут приглашение участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму, также делегация Сербии поедет на заседание совета Парламентской... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:18
2021-06-07T09:18
2021-06-07T09:18
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сербские парламентарии примут приглашение участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму, также делегация Сербии поедет на заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, запланированное на 1 июля в Душанбе, сообщил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин пригласил сербских парламентариев принять участие в качестве наблюдателей на думских выборах в России в сентябре, а также в заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ 1 июля в Таджикистане."Вячеслав Викторович Володин пригласил нас принять участие в качестве наблюдателей (на выборах в Госдуму), и мы, конечно, примем это приглашение", - сказал Дачич.Он также сообщил, что сербская делегация поедет на заседание совета ПА ОДКБ в Душанбе. "Я пока не знаю, буду ли я лично принимать участие, но наша делегация точно будет. Либо я ее возглавлю, либо руководитель нашей делегации в Парламентской ассамблее ОДКБ господин (Милован) Дрецун", - сказал Дачич.В сентябре 2021 состоятся выборы депутатов Госдумы. Также запланированы выборы в 39 заксобраний регионов, 12 глав регионов, 9 из которых - прямым голосованием.Парламентская ассамблея ОДКБ состоит из парламентских делегаций организации. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана.
https://ria.ru/20210605/serbiya-1735757318.html
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россия, ивица дачич, госдума рф, одкб, вячеслав володин, сербия, в мире