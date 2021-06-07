Ярославский губернатор рассказал о проектах в сфере культуры и туризма
© Фото : правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
© Фото : правительство Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Правительство Ярославской области на Петербургском международном экономическом форуме договорилось о реализации ряда важных социокультурных проектов: в Угличе разработают тактильную модель дворца царевича Дмитрия, в Ростове откроют Всероссийский центр венчания, в Некрасовском районе создадут крупный экопарк, рассказал РИА Новости губернатор Дмитрий Миронов.
Делегация Ярославской области со 2 по 5 июня приняла участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиционный портфель региона по итогам двух дней работы составил порядка 30 миллиардов рублей. Будет создано более 4 тысяч рабочих мест.
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Дмитрий Миронов рассказал РИА Новости о наиболее важных проектах. Один из них касается создания тактильной модели дворца царевича Дмитрия в Угличе. "С этого объекта начнется создание тактильных моделей архитектурных шедевров городов Золотого кольца. Такие модели, размещенные снаружи и внутри объектов исторического наследия, позволят незрячим и слабовидящим людям в полной мере ознакомиться с архитектурными особенностями здания и изучить его во всех деталях", - подчеркнул губернатор.
Еще два важных проекта касаются создания туристических объектов в регионе. Так, в Ростове планируется создать Всероссийский центр венчания и крещения, семейный мультимедийный образовательный парк "Золотое кольцо 2.0", гостиницы и новые музеи. На это частный инвестор, ООО "Вояж", которое возглавляет Олег Жаров, планирует выделить 1,6 миллиарда рублей. В Некрасовском районе, на территории 160 гектаров, индивидуальный предприниматель Алексей Аваков намерен создать экопарк с гостиницей, ресторанами, спа-зоной с бассейном и музеями. Объем инвестиций составит 1,3 миллиарда рублей.
По словам губернатора, все эти проекты тем более важны в свете последних событий: Ростуризм намерен активно развивать новый туристический маршрут Большое Золотое кольцо, разработанный на основе классического Золотого кольца, с добавлением новых городов. В маршрут включены Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Углич.
"Мы уверены, что эти проекты привлекут в наш регион еще больше туристов", - подчеркнул Дмитрий Миронов.
Он добавил, что правительство Ярославской области работает над тем, чтобы сделать пребывание туристов в регионе максимально комфортным. В частности, согласно заключенному на ПМЭФ соглашению, в ближайшие пять лет ПАО "ВымпелКом" направит существенные средства на обеспечение отдаленных районов скоростным мобильным интернетом. "Конечно, реализация соглашения будет полезна не только туризму, она создаст новые возможности для всего бизнес-сообщества. И самое главное - жители удаленных районов будут обеспечены быстрым мобильным интернетом 4G", - резюмировал губернатор.