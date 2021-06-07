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Глава Приамурья поручил ускорить восстановление дорог
Глава Приамурья поручил ускорить восстановление дорог - РИА Новости, 07.06.2021
Глава Приамурья поручил ускорить восстановление дорог
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить разрушенные дождевым паводком дороги, на это из областного бюджета выделят ещё 500 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:09
2021-06-07T08:09
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить разрушенные дождевым паводком дороги, на это из областного бюджета выделят ещё 500 миллионов рублей, общий ущерб оценивается в 1,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.Власти уточняют, что сложная паводковая обстановка сохраняется в 14 муниципалитетах, в 12 введен режим ЧС, транспортное сообщение нарушено с четырьмя населенными пунктами, везде имеется альтернативное сообщение."В ближайшее время из областного бюджета планируется выделить дополнительные 500 миллионов рублей на аварийно-восстановительные работы. Из них 330 миллионов рублей пойдут на восстановление разрушенных региональных участков, 170 – на муниципальные дороги", - говорится в сообщении.Власти добавляют, что Орлов "поставил задачу областному минтрансу совместно с муниципалитетами ускорить восстановление поврежденных участков дорог".В мае из бюджета Приамурья на восстановление разрушенных паводком дорог было выделено 566 миллионов рублей, в пострадавших районах уже ведутся работы."Ущерб разрушений весеннего периода составил порядка 1,2 миллиарда рублей, повреждено 320 участков – это 350 км, 2 моста и 14 водопропускных труб, локальные аварийно-восстановительные работы проводятся за счёт средств областного бюджета. Об улучшении дорожной ситуации пока говорить рано, однако работы ведутся, угрозы жизни и здоровью людей нет", - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин, его также цитирует правительство Приамурья.Министр добавил, что 15 июня оценивать ущерб от дождевого паводка начнет комиссия федерального дорожного агентства. После того, как она подтвердит ущерб, регион сможет обратиться в правительство РФ для предоставления средств из резервного фонда для финансирования восстановительных работ.
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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, общество

Глава Приамурья поручил ускорить восстановление дорог

08:09 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?"
Губернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить разрушенные дождевым паводком дороги, на это из областного бюджета выделят ещё 500 миллионов рублей, общий ущерб оценивается в 1,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
Власти уточняют, что сложная паводковая обстановка сохраняется в 14 муниципалитетах, в 12 введен режим ЧС, транспортное сообщение нарушено с четырьмя населенными пунктами, везде имеется альтернативное сообщение.
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"В ближайшее время из областного бюджета планируется выделить дополнительные 500 миллионов рублей на аварийно-восстановительные работы. Из них 330 миллионов рублей пойдут на восстановление разрушенных региональных участков, 170 – на муниципальные дороги", - говорится в сообщении.
Власти добавляют, что Орлов "поставил задачу областному минтрансу совместно с муниципалитетами ускорить восстановление поврежденных участков дорог".
"Дорожная ситуация в регионе сложная. Помимо региональных дорог, паводковые воды нанесли ущерб муниципальным дорогам. Профильные министерства отрабатывают вопросы устранения последствий с пострадавшими территориями, формируют потребности в материалах, финансах, чтобы жители скорее могли вернуться к обычной жизни", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.
В мае из бюджета Приамурья на восстановление разрушенных паводком дорог было выделено 566 миллионов рублей, в пострадавших районах уже ведутся работы.
"Ущерб разрушений весеннего периода составил порядка 1,2 миллиарда рублей, повреждено 320 участков – это 350 км, 2 моста и 14 водопропускных труб, локальные аварийно-восстановительные работы проводятся за счёт средств областного бюджета. Об улучшении дорожной ситуации пока говорить рано, однако работы ведутся, угрозы жизни и здоровью людей нет", - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин, его также цитирует правительство Приамурья.
Министр добавил, что 15 июня оценивать ущерб от дождевого паводка начнет комиссия федерального дорожного агентства. После того, как она подтвердит ущерб, регион сможет обратиться в правительство РФ для предоставления средств из резервного фонда для финансирования восстановительных работ.
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РоссияВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьОбщество
 
 
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