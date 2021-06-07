https://ria.ru/20210607/navalnyy-1735961524.html

Навальный вернулся в исправительную колонию в Покрове

Навальный вернулся в исправительную колонию в Покрове - РИА Новости, 07.06.2021

Навальный вернулся в исправительную колонию в Покрове

Алексея Навального вернули из исправительной колонии №3 во Владимире в ИК-2, сообщил представитель ИК-3 перед судебным заседанием в Петушинском районном суде. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:17

2021-06-07T11:17

2021-06-07T11:52

замена условного срока навального

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

покров

владимирская область

происшествия

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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 7 июн - РИА Новости. Алексея Навального вернули из исправительной колонии №3 во Владимире в ИК-2, сообщил представитель ИК-3 перед судебным заседанием в Петушинском районном суде.Судья Петушинского районного суда Иван Язев сегодня рассматривает иск Навального к исправительной колонии №2 во Владимирской области о цензуре получаемых им газет. Навальный заявил, что получает в колонии газеты с вырезанными статьями, что, по его оценке, является "административной ошибкой" сотрудников колонии. Представитель ИК-2 отмечала, что газеты, которые получал Навальный в колонии, не подвергались цензуре и статьи из них не вырезались.Перед заседанием началась трансляция из ИК-3, но Навального на экране не было.Затем была включена трансляция из ИК-2, на ней был Навальный, стоящий в клетке.В расположенную во Владимире ИК-3 Навального перевели из ИК-2 в апреле после объявленной им голодовки с требованием пустить к нему приглашенного врача. Вскоре блогер заявил, что прекращает голодовку."Исходя из того, что там была больница, а ИК-2 - это колония обычная, то можно сделать вывод о том, что, видимо, в ИК-3 в больнице пришли в выводу, что он вылечился", - сказал журналистам адвокат Навального Вадим Кобзев."Про состояние (Навального – ред.) ничего сказать не могу… Его увезли либо в пятницу вечером, или в субботу, или в воскресенье", - добавил адвокат.Петушинский районный суд 7 июня будет рассматривать еще один иск Навального к исправительной колонии №2 во Владимирской области: он просит признать незаконным отказ в выдаче ему приобретенных книг.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210607/gudkov-1735950765.html

https://ria.ru/20210601/navalnyy-1735025154.html

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замена условного срока навального, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), покров, владимирская область, происшествия