https://ria.ru/20210607/nato-1735932481.html

Зеленский призвал немедленно принять Украину в НАТО

Зеленский призвал немедленно принять Украину в НАТО - РИА Новости, 07.06.2021

Зеленский призвал немедленно принять Украину в НАТО

Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку она находится в опасности, и на кону ее независимость, заявил президент Владимир... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T06:28

2021-06-07T06:28

2021-06-07T06:29

россия

ситуация на украине

дмитрий кулеба

мария захарова

нато

евросоюз

владимир зеленский

чехия

грузия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку она находится в опасности, и на кону ее независимость, заявил президент Владимир Зеленский в интервью порталу Axios.По словам Зеленского, Украина со временем вступит в альянс, однако граждане страны, как отметил он, все меньше верят в это.Это не первое подобное высказывание украинского президента. В апреле Зеленский заявлял в интервью газете Figaro, что Украина "заслужила" выйти из "зала ожидания" Евросоюза и НАТО. "Мы не можем оставаться в зале ожидания ЕС и НАТО бесконечно. Украина давно заслужила выйти оттуда. Пришло время ускорить темпы, пригласить нас присоединиться к ЕС и НАТО, потому что мы не хотим, чтобы нам пришлось выпрашивать. Мало того, что это было бы справедливо, это также то, к чему призывают граждане Украины", - отмечал он.Разочарование КиеваРанее Украину не пригласили на запланированный на 14 июня саммит лидеров стран НАТО в Брюсселе. Как заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Киев разочарован тем, что альянс не смог найти формат участия для Украины.По словам министра, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне якобы имевших место "агрессивных действий России против Украины" в Черноморском регионе и против членов Альянса, в частности против Чехии. Он добавил, что тяжело представить лучший момент, чем 2021 год, для предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать на саммит Украину и Грузию с поведением родителей, отправивших детей делать уроки.Отказ от внеблокового статусаПарламент Украины в декабре 2014 года внес изменения в законодательство страны, отказавшись от внеблокового статуса. Летом 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и Североатлантический альянс.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. По словам замгенсека альянса Мирча Джоанэ, НАТО всегда будет поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине, чтобы "помогать противостоять огромному давлению со стороны России".Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. При этом в последние месяцы Зеленский в очередной раз поднял вопрос о вступлении страны в альянс. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.

https://ria.ru/20210607/podderzhka-1735930156.html

https://ria.ru/20210607/oruzhie-1735927320.html

https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735929707.html

россия

чехия

грузия

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