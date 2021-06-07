https://ria.ru/20210607/makeeva-1735974291.html

Макеева рассказала о девичнике

Макеева рассказала о девичнике - РИА Новости, 07.06.2021

Макеева рассказала о девичнике

Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала о своем девичнике. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:47

2021-06-07T13:47

2021-06-07T13:47

шоубиз

развод

шоу-бизнес

знаменитости

анастасия макеева

свадьба

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала о своем девичнике.Актриса поделилась, что все прошло "скромно, но душевно". Она встретилась с подругами, у которых получилось приехать пораньше, и "просто пообщалась" с ними. Из угощений на празднике были шампанское и фрукты. Однако сама Макеева не сделала ни глотка, потому что соблюдала пост перед венчанием. Макеева и ее подруги собрались вместе в час дня, и уже к четырем девичник подошел к концу. В беседе с подписчиками актриса также раскрыла, что мальчишника не было. Пользователи с уважением отнеслись к решению Макеевой поститься перед венчанием. "Настена, браво твоему решению! Красивая и талантливая. Девичник супер", "Вы такие красотки! Уверена, что повеселились отлично! Счастья вам, девчонки!", "Красиво", "Это ваш праздник, ваш девичник. Вы сами решаете, как его праздновать", — отреагировали подписчики.Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова. Пара сыграла свадьбу 29 мая в Крыму, на следующий день они обвенчались. Отношения актрисы и бизнесмена обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Официально Мальков развелся только 12 апреля.Бывшая жена бизнесмена подала на Макееву заявление в прокуратуру и утверждала, что артистка ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что экс-супруга Малькова выиграла суд по алиментам.

https://ria.ru/20210603/makeeva-1735440161.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, шоу-бизнес, знаменитости, анастасия макеева, свадьба