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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210607/makeeva-1735974291.html
Макеева рассказала о девичнике
Макеева рассказала о девичнике - РИА Новости, 07.06.2021
Макеева рассказала о девичнике
Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала о своем девичнике. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:47
2021-06-07T13:47
шоубиз
развод
шоу-бизнес
знаменитости
анастасия макеева
свадьба
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала о своем девичнике.Актриса поделилась, что все прошло "скромно, но душевно". Она встретилась с подругами, у которых получилось приехать пораньше, и "просто пообщалась" с ними. Из угощений на празднике были шампанское и фрукты. Однако сама Макеева не сделала ни глотка, потому что соблюдала пост перед венчанием. Макеева и ее подруги собрались вместе в час дня, и уже к четырем девичник подошел к концу. В беседе с подписчиками актриса также раскрыла, что мальчишника не было. Пользователи с уважением отнеслись к решению Макеевой поститься перед венчанием. "Настена, браво твоему решению! Красивая и талантливая. Девичник супер", "Вы такие красотки! Уверена, что повеселились отлично! Счастья вам, девчонки!", "Красиво", "Это ваш праздник, ваш девичник. Вы сами решаете, как его праздновать", — отреагировали подписчики.Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова. Пара сыграла свадьбу 29 мая в Крыму, на следующий день они обвенчались. Отношения актрисы и бизнесмена обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Официально Мальков развелся только 12 апреля.Бывшая жена бизнесмена подала на Макееву заявление в прокуратуру и утверждала, что артистка ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что экс-супруга Малькова выиграла суд по алиментам.
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развод, шоу-бизнес, знаменитости, анастасия макеева, свадьба

Макеева рассказала о девичнике

13:47 07.06.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала о своем девичнике.
Актриса поделилась, что все прошло "скромно, но душевно". Она встретилась с подругами, у которых получилось приехать пораньше, и "просто пообщалась" с ними.
Из угощений на празднике были шампанское и фрукты. Однако сама Макеева не сделала ни глотка, потому что соблюдала пост перед венчанием.

"…без стриптиза и буйства до утра в клубах", — говорит артистка о том, как отдыхала перед свадьбой.

Макеева и ее подруги собрались вместе в час дня, и уже к четырем девичник подошел к концу.
В беседе с подписчиками актриса также раскрыла, что мальчишника не было.
Пользователи с уважением отнеслись к решению Макеевой поститься перед венчанием. "Настена, браво твоему решению! Красивая и талантливая. Девичник супер", "Вы такие красотки! Уверена, что повеселились отлично! Счастья вам, девчонки!", "Красиво", "Это ваш праздник, ваш девичник. Вы сами решаете, как его праздновать", — отреагировали подписчики.
Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова. Пара сыграла свадьбу 29 мая в Крыму, на следующий день они обвенчались. Отношения актрисы и бизнесмена обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Официально Мальков развелся только 12 апреля.
Бывшая жена бизнесмена подала на Макееву заявление в прокуратуру и утверждала, что артистка ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что экс-супруга Малькова выиграла суд по алиментам.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:16Шоубиз
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ШоубизРазводШоу-бизнесЗнаменитостиАнастасия МакееваСвадьба
 
 
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