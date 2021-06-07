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Киргизия выступила за укрепление границы с Таджикистаном
Киргизия выступила за укрепление границы с Таджикистаном - РИА Новости, 07.06.2021
Киргизия выступила за укрепление границы с Таджикистаном
Киргизия выступает за совместное с ОДКБ укрепление киргизско-таджикской границы на афганском направлении, заявила в интервью РИА Новости посол Киргизии в России РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:29
2021-06-07T11:07
ситуация на границе киргизии и таджикистана
одкб
джо байден
афганистан
таджикистан
киргизия
сша
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киргизия выступает за совместное с ОДКБ укрепление киргизско-таджикской границы на афганском направлении, заявила в интервью РИА Новости посол Киргизии в России Гульнара–Клара Самат."В рамках ОДКБ и других региональных и международных площадках Кыргызстан всегда выступает за необходимость укрепления таджикско- афганской границы. А также считаем актуальным совместно укреплять кыргызско-таджикскую границы на афганском направлении, как второго рубежа на пути возможного проникновения международных террористических организаций в Центрально-азиатский регион - зоны ответственности ОДКБ", - заявила она.По её словам, Киргизия на постоянной основе отслеживает ситуацию в Афганистане, в том числе в связи с объявлением о выводе американских сил.Посол подчеркнула, что Киргизия обсуждает с партнерами связанные с Афганистаном вопросы в рамках ОДКБ, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств и других организаций. Она отметила, что на постоянной основе проводятся совместные учения.В мае по указанию президента США Джо Байдена Вашингтон начал вывод войск из Афганистана. Изначально заявлялось, что он будет завершен к 11 сентября, но это может произойти раньше. Администрация заявила, что продолжит помогать Афганистану бороться с терроризмом и планирует изучить возможность обеспечения безопасности в регионе за счет размещения своих сил на территории соседних с Афганистаном стран.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/konflikt-1735804118.html
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афганистан
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, одкб, джо байден, афганистан, таджикистан, киргизия, сша

Киргизия выступила за укрепление границы с Таджикистаном

10:29 07.06.2021 (обновлено: 11:07 07.06.2021)
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киргизия выступает за совместное с ОДКБ укрепление киргизско-таджикской границы на афганском направлении, заявила в интервью РИА Новости посол Киргизии в России Гульнара–Клара Самат.
"В рамках ОДКБ и других региональных и международных площадках Кыргызстан всегда выступает за необходимость укрепления таджикско- афганской границы. А также считаем актуальным совместно укреплять кыргызско-таджикскую границы на афганском направлении, как второго рубежа на пути возможного проникновения международных террористических организаций в Центрально-азиатский регион - зоны ответственности ОДКБ", - заявила она.
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По её словам, Киргизия на постоянной основе отслеживает ситуацию в Афганистане, в том числе в связи с объявлением о выводе американских сил.
Посол подчеркнула, что Киргизия обсуждает с партнерами связанные с Афганистаном вопросы в рамках ОДКБ, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств и других организаций. Она отметила, что на постоянной основе проводятся совместные учения.
В мае по указанию президента США Джо Байдена Вашингтон начал вывод войск из Афганистана. Изначально заявлялось, что он будет завершен к 11 сентября, но это может произойти раньше. Администрация заявила, что продолжит помогать Афганистану бороться с терроризмом и планирует изучить возможность обеспечения безопасности в регионе за счет размещения своих сил на территории соседних с Афганистаном стран.
Читайте полный текст интервью >>
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Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаОДКБДжо БайденАфганистанТаджикистанКиргизияСША
 
 
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