https://ria.ru/20210607/karabakh-1736040373.html

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 07.06.2021

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем Нагорный Карабах с учетом важности дальнейшей реализации заявлений лидеров РФ,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:54

2021-06-07T17:54

2021-06-07T17:54

россия

евросовет

шарль мишель

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем Нагорный Карабах с учетом важности дальнейшей реализации заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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россия, евросовет, шарль мишель, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире