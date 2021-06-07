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Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 07.06.2021
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем Нагорный Карабах с учетом важности дальнейшей реализации заявлений лидеров РФ,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:54
2021-06-07T17:54
россия
евросовет
шарль мишель
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем Нагорный Карабах с учетом важности дальнейшей реализации заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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россия
нагорный карабах
азербайджан
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россия, евросовет, шарль мишель, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе

17:54 07.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи. 31 января 2018
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи. 31 января 2018 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем Нагорный Карабах с учетом важности дальнейшей реализации заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)", - говорится в сообщении.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
РоссияЕвросоветШарль МишельНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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