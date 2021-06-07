https://ria.ru/20210607/investportfel-1735984545.html

ПМЭФ пополнил инвестпортфель Ленобласти на 1,32 млрд рублей

ПМЭФ пополнил инвестпортфель Ленобласти на 1,32 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2021

ПМЭФ пополнил инвестпортфель Ленобласти на 1,32 млрд рублей

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пополнил инвестиционный портфель Ленинградской области на 1,32 триллиона рублей; за два дня участия в... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:04

2021-06-07T13:04

2021-06-07T13:04

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

всеволожский район

ленинградская область

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пополнил инвестиционный портфель Ленинградской области на 1,32 триллиона рублей; за два дня участия в деловой программе регион заключил 30 соглашений, большая часть из которых – инвестиционные, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, самое крупное из заключенных соглашений – проект газохимического комплекса компании "РусГазДобыча" в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. Объем инвестиций – 868 миллиардов рублей. Еще один новый крупный проект у компании "ЕвроХим" по строительству завода по производству метанола и портового терминала для его отгрузки с объемом инвестиций 132 миллиарда рублей. Десять миллиардов рублей вложит компания "ИнвестБугры" в развитие индустриального парка. Кроме того, ряд инвесторов закрепили соглашениями свои намерения о расширении производств – "Молочная культура", "Ориент Продактс", "Смерфит Каппа РУС", "Технопарк Мариенбург", "Черкизово" и другие.Он также отметил что в этом году область представила на ПМЭФ не только промышленные проекты, но и туристические. Например, подписано соглашение о развитие курортных комплексов в Ломоносовском и Всеволожском районе, а также регион вошел в межрегиональный проект компании "РЖД-Инвест" по развитию яхтенного туризма в Ленинградской области. Кроме того, форум стал стартом для ряда совершенно новых направлений региона.

https://ria.ru/20210604/bilet-1735618615.html

всеволожский район

ленинградская область

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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, пмэф, экономика