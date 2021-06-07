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https://ria.ru/20210607/investportfel-1735984545.html
ПМЭФ пополнил инвестпортфель Ленобласти на 1,32 млрд рублей
ПМЭФ пополнил инвестпортфель Ленобласти на 1,32 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2021
ПМЭФ пополнил инвестпортфель Ленобласти на 1,32 млрд рублей
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пополнил инвестиционный портфель Ленинградской области на 1,32 триллиона рублей; за два дня участия в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:04
2021-06-07T13:04
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
всеволожский район
ленинградская область
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пополнил инвестиционный портфель Ленинградской области на 1,32 триллиона рублей; за два дня участия в деловой программе регион заключил 30 соглашений, большая часть из которых – инвестиционные, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, самое крупное из заключенных соглашений – проект газохимического комплекса компании "РусГазДобыча" в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. Объем инвестиций – 868 миллиардов рублей. Еще один новый крупный проект у компании "ЕвроХим" по строительству завода по производству метанола и портового терминала для его отгрузки с объемом инвестиций 132 миллиарда рублей. Десять миллиардов рублей вложит компания "ИнвестБугры" в развитие индустриального парка. Кроме того, ряд инвесторов закрепили соглашениями свои намерения о расширении производств – "Молочная культура", "Ориент Продактс", "Смерфит Каппа РУС", "Технопарк Мариенбург", "Черкизово" и другие.Он также отметил что в этом году область представила на ПМЭФ не только промышленные проекты, но и туристические. Например, подписано соглашение о развитие курортных комплексов в Ломоносовском и Всеволожском районе, а также регион вошел в межрегиональный проект компании "РЖД-Инвест" по развитию яхтенного туризма в Ленинградской области. Кроме того, форум стал стартом для ряда совершенно новых направлений региона.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, пмэф, экономика

ПМЭФ пополнил инвестпортфель Ленобласти на 1,32 млрд рублей

13:04 07.06.2021
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пополнил инвестиционный портфель Ленинградской области на 1,32 триллиона рублей; за два дня участия в деловой программе регион заключил 30 соглашений, большая часть из которых – инвестиционные, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, самое крупное из заключенных соглашений – проект газохимического комплекса компании "РусГазДобыча" в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. Объем инвестиций – 868 миллиардов рублей. Еще один новый крупный проект у компании "ЕвроХим" по строительству завода по производству метанола и портового терминала для его отгрузки с объемом инвестиций 132 миллиарда рублей. Десять миллиардов рублей вложит компания "ИнвестБугры" в развитие индустриального парка. Кроме того, ряд инвесторов закрепили соглашениями свои намерения о расширении производств – "Молочная культура", "Ориент Продактс", "Смерфит Каппа РУС", "Технопарк Мариенбург", "Черкизово" и другие.
"Мы подписываем на форуме только реальные соглашения, те, которые уже получили заключение экспертов и будут реализованы в Ленинградской области. Так, почти 90% подписанных на предыдущих форумах соглашений реализованы. В этом году мы подписали 30 соглашений на сумму более одного триллиона рублей, и для нас дорого каждое из них. Все, кто подписывал с нами соглашения, говорили о профессионализме нашей команды, качестве работы, взаимопонимании, гибкости и своевременности и я очень этим горжусь", – сказал Дрозденко.
Он также отметил что в этом году область представила на ПМЭФ не только промышленные проекты, но и туристические. Например, подписано соглашение о развитие курортных комплексов в Ломоносовском и Всеволожском районе, а также регион вошел в межрегиональный проект компании "РЖД-Инвест" по развитию яхтенного туризма в Ленинградской области. Кроме того, форум стал стартом для ряда совершенно новых направлений региона.
"Например, будут созданы специализированные птицеводческие хозяйства, центры инкубации куриных яиц, которые станут основой для производства иммунобиологических препаратов, подписано соглашение о создании углеродно-свободной зоны в Ленинградской области, а также соглашение с Москвой о внедрении транспортной карты "Тройка" в регионе", - добавил губернатор.
Новые проездные билеты на общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 13:59Ленинградская область
Ленобласть внедрит карту "Тройка"
 
Ленинградская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоВсеволожский районЛенинградская областьПМЭФЭкономика
 
 
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