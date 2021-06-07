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В Версале открылся форум с участием российских стартапов
В Версале открылся форум с участием российских стартапов - РИА Новости, 07.06.2021
В Версале открылся форум с участием российских стартапов
Третий форум Trianon Startups с участием представителей 26 российских стартапов и более 10 крупных французских компаний проходит в понедельник в Версальском... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:20
2021-06-07T14:53
россия
orange
эммануэль макрон
версаль
алексей мешков
renault s.a
air france
владимир путин
франция
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ВЕРСАЛЬ, 7 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Третий форум Trianon Startups с участием представителей 26 российских стартапов и более 10 крупных французских компаний проходит в понедельник в Версальском дворце.Мероприятие проводится в рамках проекта "Трианонский диалог", созданного четыре года назад. В этом году темой форума Trianon Startups стала индустрия будущего."Мы очень горды, что можем принять вас, несмотря на этот санитарный кризис, который затронул всех нас... Впервые за эти долгие месяцы мы организуем мероприятие в Версальском дворце", - сказала на открытие форума директор Версальского дворца Катрин Пегар.Она напомнила, что дворец открылся для посещения после шести месяцев карантина совсем недавно - 29 мая."Эта встреча является также символом жизнеспособности "Трианонского диалога", который был запущен здесь по инициативе президента Владимира Путина и Эммануэля Макрона в конце мая 2017 года", - сказала Пегар.Посол РФ во Франции Алексей Мешков приветствовано проведение третьего заседания трианонских стартапов."В нынешних условиях, когда мир наконец начитает постепенно выходить из страшной пандемии, которую мы пережили, встают вопросы о том, как нам двигаться в новых условиях, в новую эпоху", - сказал российский посол в своём вступительном слове.По его словам, сегодняшняя встреча как никогда своевременна и актуальна, "потому что именно сейчас вырабатываются идеи проектов на постковидный мир"."В этом году дискуссии посвящены высокотехнологичным инновациям, так называемой индустрии 4.0, искусственному интеллекту и роботизации, 3-D печати, виртуальной и дополненной реальности, биотехнологиям. Эти новейшие методы постепенно становятся частью нашего быта, поэтому мы можем и должны в полной мере использовать открывающиеся возможности", - подчеркнул глава российской дипмиссии.Мешков обратил внимание на то, что цифровая трансформация российской экономки является важной частью антикризисного плана правительства."В сложных условиях пандемии было принято верное решение не снижать темы реализации национальной программы "Цифровая экономика", стимулировать внедрение инноваций в производство, вести соответствующий диалог с партнёрами. Действительно, дан старт новой экономике. Именно молодые предприниматели, молодые энтузиасты, на наш взгляд, способны внести большой вклад в то, чтобы ситуация нормализовалась и улучшалась, как в рамках экономик наших стран, так и в рамках международного сотрудничества", - считает посол РФ.В числе французских корпораций, принимающих участие в форуме, Orange, Air Liquide, Renault Groupe, Air France, Auchan Retail Россия, TotalEnergies и другие.Договоренность о создании новой площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ - форума "Трианонский диалог" - была достигнута 29 мая 2017 года в Версале в ходе переговоров президентов России и Франции. Форум стал рамочной диалоговой площадкой для развития отношений по линии как гражданского общества, так и профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/dialog-1735015097.html
https://ria.ru/20210412/startapy-1727896447.html
https://ria.ru/20210429/startap-1730591867.html
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россия, orange, эммануэль макрон, версаль, алексей мешков, renault s.a, air france, владимир путин, франция, технологии, в мире

В Версале открылся форум с участием российских стартапов

14:20 07.06.2021 (обновлено: 14:53 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкВерсаль - дворцово-парковый ансамбль и резиденция французских королей в стиле классицизм.
Версаль - дворцово-парковый ансамбль и резиденция французских королей в стиле классицизм. - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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ВЕРСАЛЬ, 7 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Третий форум Trianon Startups с участием представителей 26 российских стартапов и более 10 крупных французских компаний проходит в понедельник в Версальском дворце.
Мероприятие проводится в рамках проекта "Трианонский диалог", созданного четыре года назад. В этом году темой форума Trianon Startups стала индустрия будущего.
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"Мы очень горды, что можем принять вас, несмотря на этот санитарный кризис, который затронул всех нас... Впервые за эти долгие месяцы мы организуем мероприятие в Версальском дворце", - сказала на открытие форума директор Версальского дворца Катрин Пегар.
Она напомнила, что дворец открылся для посещения после шести месяцев карантина совсем недавно - 29 мая.
"Эта встреча является также символом жизнеспособности "Трианонского диалога", который был запущен здесь по инициативе президента Владимира Путина и Эммануэля Макрона в конце мая 2017 года", - сказала Пегар.
Посол РФ во Франции Алексей Мешков приветствовано проведение третьего заседания трианонских стартапов.
"В нынешних условиях, когда мир наконец начитает постепенно выходить из страшной пандемии, которую мы пережили, встают вопросы о том, как нам двигаться в новых условиях, в новую эпоху", - сказал российский посол в своём вступительном слове.
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По его словам, сегодняшняя встреча как никогда своевременна и актуальна, "потому что именно сейчас вырабатываются идеи проектов на постковидный мир".
"В этом году дискуссии посвящены высокотехнологичным инновациям, так называемой индустрии 4.0, искусственному интеллекту и роботизации, 3-D печати, виртуальной и дополненной реальности, биотехнологиям. Эти новейшие методы постепенно становятся частью нашего быта, поэтому мы можем и должны в полной мере использовать открывающиеся возможности", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
Мешков обратил внимание на то, что цифровая трансформация российской экономки является важной частью антикризисного плана правительства.
"В сложных условиях пандемии было принято верное решение не снижать темы реализации национальной программы "Цифровая экономика", стимулировать внедрение инноваций в производство, вести соответствующий диалог с партнёрами. Действительно, дан старт новой экономике. Именно молодые предприниматели, молодые энтузиасты, на наш взгляд, способны внести большой вклад в то, чтобы ситуация нормализовалась и улучшалась, как в рамках экономик наших стран, так и в рамках международного сотрудничества", - считает посол РФ.
В числе французских корпораций, принимающих участие в форуме, Orange, Air Liquide, Renault Groupe, Air France, Auchan Retail Россия, TotalEnergies и другие.
Договоренность о создании новой площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ - форума "Трианонский диалог" - была достигнута 29 мая 2017 года в Версале в ходе переговоров президентов России и Франции. Форум стал рамочной диалоговой площадкой для развития отношений по линии как гражданского общества, так и профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.
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