Минниханов предложил писать "Тотальный диктант" на языках народов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил проводить "Тотальный диктант" на национальных языках народов, проживающих в Татарстане, что будет способствовать популяризации национальных языков и культур, сообщает пресс-служба главы региона.
Минниханов встретился с представителями творческой интеллигенции и с активом Русского национально-культурного объединения Татарстана по случаю празднования Дня русского языка и дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Председатель объединения Ирина Александровская сообщила, что в этом году "Тотальный диктант" в очной форме писали более 19,8 тысячи человек, из них 7,3% написали его на "отлично".
"Рустам Минниханов сказал, что наблюдается рост интереса к такому проекту, как "Тотальный диктант", и напомнил, что в этой форме также проходит и диктант на татарском языке. Президент Татарстана предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы инициировать такие диктанты и на других национальных языках народов, проживающих в Татарстане, - на чувашском, мордовском, удмуртском, марийском и других", - говорится сообщении.
По мнению Минниханова, такие акции помогут популяризации национальных языков и культуры народов нашей многонациональной страны и ее регионов.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году. Татарстан является активным участником проекта "Тотальный диктант", ежегодно в нем принимают участие несколько тысяч жителей региона.
С 2016 года в республике проводится образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке "Татарча диктант". Акция проводится в регионах РФ и за рубежом. Ее участниками являются, например, носители языка в Китае, Турции, Венгрии, Швеции и других странах. Текст диктанта определяется филологами татарского языка Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. -0-