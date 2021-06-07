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Появилось видео с места ДТП, в котором погибла певица Римма Волкова
Появилось видео с места ДТП, в котором погибла певица Римма Волкова - РИА Новости, 07.06.2021
Появилось видео с места ДТП, в котором погибла певица Римма Волкова
Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП с участием народной артистки России Риммы Волковой. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:10
2021-06-07T11:10
2021-06-07T12:36
римма волкова
культура
россия
мариинский театр
рио-де-жанейро (город)
ашхабад
происшествия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП с участием народной артистки России Риммы Волковой. Ролик опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно скопление людей на месте происшествия. Авария произошла вечером 6 июня на трассе Петродворец — Кейкино под Петербургом. По информации СМИ, микроавтобус Peugeot Boxer почти лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем Datsun — в нем ехали 80-летняя Волкова и еще два человека. Машина получила сильные повреждения. Народная артистка и мужчина погибли на месте, еще двух пострадавших госпитализировали.Волкова родилась в Ашхабаде. Получив музыкальное образование в Ставропольском училище, она поступила в Казанскую консерваторию. На четвертом курсе стала лауреатом международного конкурса в Рио-де-Жанейро. Затем ее пригласили в Кировской театр (сегодня — Мариинка), где она была ведущей солисткой с 1967 по 1993 год.Звание народной артистки России певице присвоили в 1995-м. Впоследствии она начала преподавать в Музыкальной школе имени Римского-Корсакова.
https://ria.ru/20210607/tatarstan-1735938543.html
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римма волкова, россия, мариинский театр, рио-де-жанейро (город), ашхабад, происшествия