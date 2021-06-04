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В Ленобласти построят завод по производству метанола
В Ленобласти построят завод по производству метанола - РИА Новости, 04.06.2021
В Ленобласти построят завод по производству метанола
Компания "ЕвроХим" построит в Кингисеппском районе завод по производству метанола и портовый терминал для отгрузки продукции - соглашение о сотрудничестве по... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:26
2021-06-04T11:26
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
ленинградская область
кингисеппский район
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Компания "ЕвроХим" построит в Кингисеппском районе завод по производству метанола и портовый терминал для отгрузки продукции - соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписал на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим" Владимир Рашевский.Проект "ЕвроХим Северо-Запад-3" предполагает строительство современного предприятия с применением современных технологий в производстве метанола с максимальной производительностью 2,5 миллиона тонн в год, а также строительство метанолопровода и портового терминала для отгрузки продукции. Объем инвестиций в проект составит 132 миллиарда рублей, планируется создать около 300 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода — 2025 год.Новое производство будет построено на территории промышленной зоны Фосфорит в Кингисеппском районе, где "Еврохим-Северо-Запад-2" осуществляет строительство завода по производству аммиака и карбамида.Технический метанол предназначен для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности. Готовую продукцию планируется отгружать трубопроводным транспортом в порт Усть-Луга, с дальнейшей отгрузкой потребителям морским транспортом. Вся производимая продукция будет отправляться на экспорт.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, кингисеппский район, пмэф, экономика

В Ленобласти построят завод по производству метанола

11:26 04.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании "ЕвроХим" Владимир Рашевский
Генеральный директор компании ЕвроХим Владимир Рашевский - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Компания "ЕвроХим" построит в Кингисеппском районе завод по производству метанола и портовый терминал для отгрузки продукции - соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписал на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим" Владимир Рашевский.
Проект "ЕвроХим Северо-Запад-3" предполагает строительство современного предприятия с применением современных технологий в производстве метанола с максимальной производительностью 2,5 миллиона тонн в год, а также строительство метанолопровода и портового терминала для отгрузки продукции. Объем инвестиций в проект составит 132 миллиарда рублей, планируется создать около 300 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода — 2025 год.
Новое производство будет построено на территории промышленной зоны Фосфорит в Кингисеппском районе, где "Еврохим-Северо-Запад-2" осуществляет строительство завода по производству аммиака и карбамида.
"Сегодня Кингисеппский район — это точка роста и развития химических предприятий и предприятий по переработке газа. Компания "ЕвроХим" была первопроходцем в этом направлении: работает завод "Фосфорит", два года назад стартовал аммиачный завод "ЕвроХим Северо-Запад", стартуют еще два проекта – по производству аммиака и карбамида и метанола. Для нас особенно важно, что компания выбрала наш регион для развития своих новых направлений. Для жителей Кингисеппа это уверенность в завтрашнем дне, стабильная работа и продолжение социальных программ компании", — сказал Дрозденко.
Технический метанол предназначен для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности. Готовую продукцию планируется отгружать трубопроводным транспортом в порт Усть-Луга, с дальнейшей отгрузкой потребителям морским транспортом. Вся производимая продукция будет отправляться на экспорт.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Ленинградская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоЛенинградская областьКингисеппский районПМЭФЭкономика
 
 
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