https://ria.ru/20210604/zavod-1735571238.html

В Ленобласти построят завод по производству метанола

В Ленобласти построят завод по производству метанола - РИА Новости, 04.06.2021

В Ленобласти построят завод по производству метанола

Компания "ЕвроХим" построит в Кингисеппском районе завод по производству метанола и портовый терминал для отгрузки продукции - соглашение о сотрудничестве по... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:26

2021-06-04T11:26

2021-06-04T11:26

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

ленинградская область

кингисеппский район

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Компания "ЕвроХим" построит в Кингисеппском районе завод по производству метанола и портовый терминал для отгрузки продукции - соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписал на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим" Владимир Рашевский.Проект "ЕвроХим Северо-Запад-3" предполагает строительство современного предприятия с применением современных технологий в производстве метанола с максимальной производительностью 2,5 миллиона тонн в год, а также строительство метанолопровода и портового терминала для отгрузки продукции. Объем инвестиций в проект составит 132 миллиарда рублей, планируется создать около 300 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода — 2025 год.Новое производство будет построено на территории промышленной зоны Фосфорит в Кингисеппском районе, где "Еврохим-Северо-Запад-2" осуществляет строительство завода по производству аммиака и карбамида.Технический метанол предназначен для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности. Готовую продукцию планируется отгружать трубопроводным транспортом в порт Усть-Луга, с дальнейшей отгрузкой потребителям морским транспортом. Вся производимая продукция будет отправляться на экспорт.

https://ria.ru/20210603/gosuslugi-1735476882.html

ленинградская область

кингисеппский район

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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, кингисеппский район, пмэф, экономика