В Ленобласти построят завод по производству метанола
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании "ЕвроХим" Владимир Рашевский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Компания "ЕвроХим" построит в Кингисеппском районе завод по производству метанола и портовый терминал для отгрузки продукции - соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписал на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим" Владимир Рашевский.
Проект "ЕвроХим Северо-Запад-3" предполагает строительство современного предприятия с применением современных технологий в производстве метанола с максимальной производительностью 2,5 миллиона тонн в год, а также строительство метанолопровода и портового терминала для отгрузки продукции. Объем инвестиций в проект составит 132 миллиарда рублей, планируется создать около 300 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода — 2025 год.
Новое производство будет построено на территории промышленной зоны Фосфорит в Кингисеппском районе, где "Еврохим-Северо-Запад-2" осуществляет строительство завода по производству аммиака и карбамида.
"Сегодня Кингисеппский район — это точка роста и развития химических предприятий и предприятий по переработке газа. Компания "ЕвроХим" была первопроходцем в этом направлении: работает завод "Фосфорит", два года назад стартовал аммиачный завод "ЕвроХим Северо-Запад", стартуют еще два проекта – по производству аммиака и карбамида и метанола. Для нас особенно важно, что компания выбрала наш регион для развития своих новых направлений. Для жителей Кингисеппа это уверенность в завтрашнем дне, стабильная работа и продолжение социальных программ компании", — сказал Дрозденко.
Технический метанол предназначен для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности. Готовую продукцию планируется отгружать трубопроводным транспортом в порт Усть-Луга, с дальнейшей отгрузкой потребителям морским транспортом. Вся производимая продукция будет отправляться на экспорт.