https://ria.ru/20210604/putin-1735550371.html

Путин оценит экономическое развитие России на ПМЭФ

Путин оценит экономическое развитие России на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021

Путин оценит экономическое развитие России на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин традиционно во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку экономическому развитию... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:07

2021-06-04T09:07

2021-06-04T09:35

дмитрий песков

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735439128_0:218:3021:1917_1920x0_80_0_0_c9131711dd09f71ec3f09bf32f213c18.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин традиционно во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку экономическому развитию РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Пленарное заседание с участием Путина запланировано на 14.00 мск в пятницу."Именно благодаря тому, что в прошлом году (форума) не было, в этот раз чувствуется, что участники истосковались... Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее форум пользуется огромной популярностью, полный аншлаг", - сказал Песков в эфире Первого канала.Глава государства в Петербурге в пятницу посетит площадку форума. Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц также присоединятся к дискуссии форума, но по видеосвязи. Кроме того, к участникам ПМЭФ по видеосвязи обратятся лидеры Аргентины и Бразилии Альберто Фернандес и Жаир Болсонару.В этот же день Путин проведет отдельные встречи в режиме видео-конференц-связи с представителями мировых информационных агентств, международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210526/putin-1734307758.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика