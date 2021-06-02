Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/pmef-1735229874.html
Делу — время: в Петербурге стартовал Международный экономический форум
Делу — время: в Петербурге стартовал Международный экономический форум - РИА Новости, 02.06.2021
Делу — время: в Петербурге стартовал Международный экономический форум
В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум. Главное событие такого масштаба с начала пандемии коронавируса — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:00
2021-06-02T17:06
петербургский международный экономический форум
миа "россия сегодня"
форум
санкт-петербург
пмэф
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735203110_0:138:3266:1975_1920x0_80_0_0_7b51079e0239e25f96d38dbbf43d1eff.jpg
В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум. Главное событие такого масштаба с начала пандемии коронавируса — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735203110_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_6a9ef6d9c96b43b4a6215edf9b9d4516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миа "россия сегодня", форум, санкт-петербург, пмэф, фото, фото

Делу — время: в Петербурге стартовал Международный экономический форум

14:00 02.06.2021 (обновлено: 17:06 02.06.2021)
 
Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум. Главное событие такого масштаба с начала пандемии коронавируса — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

Стенд МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
1 из 20

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021
2 из 20

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

Участники панельной дискуссии Технологическое предпринимательство и коммерциализация интеллектуальной собственности в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
3 из 20

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

Девушка на стенде службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
4 из 20

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

Прототип полностью автономного беспилотного электромобиля собственной разработки ФЛИП, представленный компанией SberAutoTech
5 из 20

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

На Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
6 из 20

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
7 из 20

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В программе запланировано более ста дискуссий.

Стенд МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
8 из 20

В программе запланировано более ста дискуссий.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
9 из 20

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

Стенд компаний Уралхим и Уралкалий на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
10 из 20

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
11 из 20

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021
12 из 20

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

Стенд Mwani Qatar на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
13 из 20

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

Макеты стадионов к чемпионату мира по футболу 2022 на стенде Катара на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
14 из 20

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
15 из 20

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

Стенд агентства Современное развитие на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
16 из 20

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

Стенд компании Sens Rtech с технологией зрительного имплантанта на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
17 из 20

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
18 из 20

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

Стенд ФГУП Почта России на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
19 из 20

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Форум продлится до пятого июня включительно.

Девушка у стойки регистрации на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
20 из 20

Форум продлится до пятого июня включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Петербургский международный экономический форумМИА "Россия сегодня"ФорумСанкт-ПетербургПМЭФФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
02:22В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
02:17Эксперты из США и ФРГ обсудили беспокойство по "Северному потоку — 2"
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
Лента новостейМолния