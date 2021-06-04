https://ria.ru/20210604/protesty-1735472138.html

"Протесты разжигают русские": кровавые выборы под боком у США

"Протесты разжигают русские": кровавые выборы под боком у США - РИА Новости, 04.06.2021

"Протесты разжигают русские": кровавые выборы под боком у США

В воскресенье в Мексике пройдут важные для этой страны выборы. Избираются нижняя палата парламента, губернаторы половины штатов, сотни мэров и муниципальных... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:02

протесты

венесуэла

мексика

колумбия

выборы

россия

латинская америка

джо байден

сша

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В воскресенье в Мексике пройдут важные для этой страны выборы. Избираются нижняя палата парламента, губернаторы половины штатов, сотни мэров и муниципальных органов власти. Результат этих выборов во многом определит и судьбу социально-экономических реформ, которые наметил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.Однако — при всей важности данного голосования для этого региона — для нас в России примечательнее совсем другое, а именно: реакция "неполживого" демократического Запада (и особенно ближайшего соседа Мексики, любящего строго следить за голосованиями в самых далеких от себя уголках планеты) на то, насколько честно, открыто и справедливо происходят эти выборы. Вспомните, как тщательно американцы анализируют любые минимальные нарушения в ходе голосований у нас в стране, постоянно принимают резолюции и вводят санкции по поводу задержаний каких-либо политических оппозиционеров в Белоруссии, реагируют на "незаконные", с их точки зрения, выборы в далеко не самых значимых для Америки республиках вроде Южной Осетии. А на днях гневно прошлись по выборам в Сирии, поскольку вновь избранный президент этой страны Башар Асад, по мнению Вашингтона, "жестоко подавляет политическое инакомыслие".Уж если события в далекой Сирии и Южной Осетии настолько волнуют американцев, то, без сомнения, выборы в соседнем государстве, от положения в котором зависят многие процессы — политические, демографические, экономические, в самих США должны были бы вызвать гораздо более значимую реакцию. А реагировать есть на что. Поскольку более кровавые выборы в новейшей истории этого региона надо бы еще вспомнить.По данным аналитической фирмы Etellekt, за время предвыборной кампании в Мексике (с сентября прошлого года) там убиты 89 политиков, из которых 35 являлись кандидатами в различные органы власти. Около 90 процентов убитых из числа претендентов на муниципальные должности находились в оппозиции местной власти. Самое свежее убийство произошло 28 мая — устранен оппозиционный кандидат в руководители муниципалитета Акапетауа (штат Чьяпас) Киприано Виллануэва. Убийство произошло вполне буднично для Мексики: когда политик выезжал со своего ранчо, к его машине подъехали вооруженные люди на мотоциклах и в упор расстреляли его. За пару дней до этого убийства абсолютно по тому же сценарию пытались устранить Хосе Альберто Алонсо, профсоюзного деятеля, рискнувшего выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Акапулько. Но в данном случае телохранитель политика ответным огнем отпугнул киллеров. Сколько таких атак в общей сложности произошло за время предвыборной кампании, сказать сложно: по заявлениям властей Мексики, до 400, но это явно не полные данные.То есть не будет преувеличением утверждение о том, что дорога к мексиканским выборам 6 июня покрыта трупами политиков. Просто на минутку представим реакцию Белого дома, если бы хотя бы один (не говорим уже о десятках) оппозиционный кандидат в депутаты погиб в ходе избирательной кампании в России. Ох, сколько шума и санкций в рамках пресловутого "акта Магнитского" обрушилось бы на нас!Это в Москве послы США, сменяя друг друга, годами возлагают цветы к месту гибели оппозиционного политика. Это в Минске западные послы радостно позировали на месте гибели участника акций протеста против Александра Лукашенко. В Мексике же ни один посол или консул не был замечен на местах убийства оппозиционеров и покушений на них — видимо, западные дипломаты просто не успевают реагировать на многочисленные взрывы и расстрелы.А Белый дом, похоже, настолько сосредоточен на выборах в Южной Осетии и Сирии, что ему недосуг обращать внимание на то, что происходит у ближайшего соседа: ни тебе озабоченности, ни тебе санкций. В понедельник, сразу после завершения голосования, в Мехико намерена прибыть вице-президент США Камала Харрис, но в основном "для углубления стратегического партнерства" и обсуждения миграционной проблемы, решение которой глава державы Джо Байден взвалил на свою партнершу. Если и коснется высокая гостья проблемы политических убийств и коррупции, то вскользь.Некоторые американские газеты уже прямо призывают Белый дом хоть как-то отреагировать на кровавые выборы в Мексике. Но даже эти призывы обосновываются не столько преследованием оппозиции, сколько боязнью создания на границе США "социалистического государства", чего якобы хочет Обрадор. То есть если бы президентом Мексики сейчас был правый, то предвыборное насилие вообще никого в США и не волновало бы.Как не волновало все эти десятилетия. Вспомним хотя бы самый вопиющий в новейшей истории Мексики случай массового убийства политических оппонентов: в 2014 году власти и полиция города Игуала передали наркокартелю задержанных юных студентов педагогического колледжа, протестовавших против коррупции. Сорок три учащихся бесследно исчезли (предположительно, расстреляны и замучены). Призывы правозащитников к Белому дому использовать "акт Магнитского" для санкций против причастных к этому злодеянию лиц были попросту проигнорированы — это же не Сирия и не Белоруссия. Попытки заставить Вашингтон хоть как-то отреагировать на акты массовой коррупции в Мексике тоже остались незамеченными. Вот против мексиканских бизнесменов, ведущих бизнес с Венесуэлой, американские санкции вводились без проблем.Кстати, раз уж речь зашла о Венесуэле, можно вспомнить жесточайшую реакцию Белого дома на действия властей этой страны по подавлению массовых беспорядков 2019 года, когда в ходе многомесячных столкновений погибли несколько десятков человек. Тогда американцы вводили санкции против лиц и структур близких к Николасу Мадуро в режиме нон-стоп, объясняя это необходимостью бороться против "репрессий и коррупции" в Венесуэле.А теперь обратите внимание на нынешние массовые протесты, уже месяц продолжающиеся в другой латиноамериканской стране — в Колумбии, которую в США принято относить к "демократиям" (потому что она, в отличие от Венесуэлы, обычно следует "генеральной линии" Белого дома). По данным тамошних неправительственных организаций, за время беспорядков, вызванных неуклюжей попыткой президента Ивана Дуке увеличить налоги, погибло уже 45 человек. Причем это, похоже, лишь верхушка айсберга, поскольку количество пропавших протестующих исчисляется сотнями. Ситуация усугубляется появлением вооруженных лиц в гражданском, которые участвуют в столкновениях с протестующими, что дает основание последним обвинять власти в привлечении наркокартелей к подавлению демонстраций.И какова реакция США на эту вспышку насилия, уже превзошедшего по своим масштабам беспорядки в Венесуэле? На днях госсекретарь США Этони Блинкен принял вице-президента Колумбии Марту Люсию Рамирес и, вскользь обозначив озабоченность жертвами, выразил "открытую поддержку Колумбии".Особенно показательна позиция сенатора Марко Рубио, основного глашатая Республиканской партии США по латиноамериканским вопросам. Это тот самый Рубио, чей твиттер во время венесуэльских протестов фактически стал своего рода аналогом Телеграм-канала Nexta для белорусских оппозиционеров. Это именно он активно требовал и добивался жестких санкций против властей Венесуэлы, Китая и Белоруссии за "подавление мирных протестов". Когда же полилась кровь колумбийских протестующих, Рубио выступил с публичным видеообращением о поддержке властей этой страны. Он лично позвонил Дуке, сказав тому: "Мы с вами". А организацию антиправительственных протестов в Колумбии он приписал Кубе и той же Венесуэле, которые якобы пытаются "дестабилизировать" ситуацию извне. Удивительно, что не упомянул Россию.Но ничего, за американского сенатора это сделал министр обороны Колумбии Диего Молано, выступающий за жесточайшее подавление протестов. В нескольких своих интервью он уже заявил, что разжиганием антиправительственных настроений в его стране занимаются русские. Само собой, никаких доказательств не привел, на что сразу указали в МИД России. Но разве отсутствие доказательств "вмешательства Кремля" в наше время кому-то нужно? Наверняка в США оценили эти антироссийские старания Боготы. Мол, обвини русских в поддержке оппозиции — и можешь делать с этой оппозицией все что угодно. Тогда Вашингтон закроет глаза на любые репрессии.Россия, конечно же, никогда не вмешивалась и не вмешивается в выборы или в акции протеста в Латинской Америке. Но когда в следующий раз США посмеют обвинять Москву якобы в "репрессиях", нужно обязательно обратить их внимание на те государства, которые находятся гораздо ближе и где Вашингтон в упор не замечает ни крови, ни убийств политиков, ни коррупции.

https://ria.ru/20200813/1575744603.html

https://ria.ru/20160227/1381134808.html

https://ria.ru/20190925/1559090719.html

https://ria.ru/20210505/kolumbiya-1731224022.html

https://ria.ru/20210503/protesty-1731035144.html

венесуэла

мексика

колумбия

россия

латинская америка

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

протесты, венесуэла, мексика, колумбия, выборы, россия, латинская америка, джо байден, сша, авторы