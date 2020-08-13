Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575744603.html
Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
Послы нескольких стран Евросоюза посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске, где погиб протестующий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575746544_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b40f34265b3fa558ca67bacfff853ea3.jpg
https://ria.ru/20200813/1575698597.html
Выковырили всё таки жертву. Это тот который сам себе руку взорвал? Граната ведь была демократическая...как так вышло то?
188
Жизнь уркагана имеет значение.
115
118
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Европейские послы принесли цветы к месту гибели протестующего в Минске
Европейские послы принесли цветы к месту гибели протестующего в Минске возле станции метро "Пушкинская"
2020-08-13T16:09
true
PT0M36S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575746544_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b40f34265b3fa558ca67bacfff853ea3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575746544_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_0948e983d1be39ce1492d770f980cc1b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575746544_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_ba073f3d5781cdd117bbfc17d53cec59.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире

Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

16:09 13.08.2020 (обновлено: 16:41 13.08.2020)
8649
МИНСК, 13 авг — РИА Новости. Послы нескольких стран Евросоюза посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске, где погиб протестующий, передает корреспондент РИА Новости.
Глава представительства ЕС Дирк Шубель обратился к собравшимся с небольшой речью, в которой отметил, что скорбит из-за смертей, которые уже имели место в Беларуси". Также от имени делегации он призвал к освобождению задержанных. Собравшиеся встретили его слова овацией.
Сейчас у метро Пушкинская находятся около полутора тысяч сторонников оппозиции, проезжающие машины приветствуют их гудками.
Милиции на месте нет, если не считать одного сотрудника ГАИ, который регулирует движение на перекрестке.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
В республике четвертые сутки продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 08:00
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
575333114367
Обсудить 118
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Выковырили всё таки жертву. Это тот который сам себе руку взорвал? Граната ведь была демократическая...как так вышло то?
13 августа, 16:15
Руслан Якубик
167500016
Жизнь уркагана имеет значение.
13 августа, 16:16
дух Святой
802410010
Рекомендуем
Телеведущий Арчи (Артур Цветков)
Обратились на "ты". Телеведущий Арчи подрался с сотрудником кафе в Москве
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
В Бресте сотни девушек вышли на протест
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
"Точно не девочка?" Снимок рыжего из "Иванушек" поставил фанатов в тупик
Белорусские женщины провели несанкционированную акцию в Минске, высказывая протест против действий силовиков в городах республики
Сотрудники "Гродно Азот" устроили шествие
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке с криками "Нельзя!"
Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM - 2020 Октябрина Максимова (Великий Новгород) (третья слева) и участницы финала
Некоторые любят погорячее: победительница и финалистки Miss Maxim 2020
Агентство национальной безопасности США
Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы
Такси
В Крыму "психанувший" таксист высадил в поле семью с маленькой дочкой
Актер Сергей Куницкий
Актер из фильма "Битва за Севастополь" умер в 35 лет
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Министр финансов России Антон Силуанов
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния