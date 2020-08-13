Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

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МИНСК, 13 авг — РИА Новости. Послы нескольких стран Послы нескольких стран Евросоюза посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске , где погиб протестующий, передает корреспондент РИА Новости.

Глава представительства ЕС Дирк Шубель обратился к собравшимся с небольшой речью, в которой отметил, что скорбит из-за смертей, которые уже имели место в Беларуси". Также от имени делегации он призвал к освобождению задержанных. Собравшиеся встретили его слова овацией.

Сейчас у метро Пушкинская находятся около полутора тысяч сторонников оппозиции, проезжающие машины приветствуют их гудками.

Милиции на месте нет, если не считать одного сотрудника ГАИ, который регулирует движение на перекрестке.

В республике четвертые сутки продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко

Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.