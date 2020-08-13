https://ria.ru/20200813/1575744603.html
Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
Послы нескольких стран Евросоюза посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске, где погиб протестующий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:09
2020-08-13T16:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575698597.html
Руслан Якубик
Выковырили всё таки жертву. Это тот который сам себе руку взорвал? Граната ведь была демократическая...как так вышло то?
188
дух Святой
Жизнь уркагана имеет значение.
115
118
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Европейские послы принесли цветы к месту гибели протестующего в Минске
Европейские послы принесли цветы к месту гибели протестующего в Минске возле станции метро "Пушкинская"
2020-08-13T16:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 13 авг — РИА Новости.
Послы нескольких стран Евросоюза
посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске
, где погиб протестующий, передает корреспондент РИА Новости.
Глава представительства ЕС Дирк Шубель обратился к собравшимся с небольшой речью, в которой отметил, что скорбит из-за смертей, которые уже имели место в Беларуси". Также от имени делегации он призвал к освобождению задержанных. Собравшиеся встретили его слова овацией.
Сейчас у метро Пушкинская находятся около полутора тысяч сторонников оппозиции, проезжающие машины приветствуют их гудками.
Милиции на месте нет, если не считать одного сотрудника ГАИ, который регулирует движение на перекрестке.
В республике четвертые сутки продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко
.
Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.
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