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МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках
МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках - РИА Новости, 24.05.2021
МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках
Посла Колумбии вызвали в российский МИД после заявлений министра обороны южноамериканской страны о кибератаках, якобы проводимых из России. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:15
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Посла Колумбии вызвали в российский МИД после заявлений министра обороны южноамериканской страны о кибератаках, якобы проводимых из России.В Колумбии с конца апреля проходят массовые протесты, перерастающие в уличное насилие. Ранения в беспорядках получили почти две тысячи человек, число убитых, по различным данным, колеблется от 15 до 50. На этом фоне глава Минобороны Диего Молано 17 мая заявил в интервью El Mundo, что власти фиксируют "кибератаки, которые были совершены и исходили, в частности, из России" с целью подстрекательства к насилию.На Смоленской площади напомнили, что Москва неоднократно предлагала колумбийским партнерам наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности."Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура. В России уполномоченным органом выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам", — уточнили в министерстве.При этом там напомнили, что Россия направляла проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась его обсуждать. МИД призвал Боготу "во избежание недопонимания в дальнейшем" откликнуться на призывы Москвы.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия, колумбия, в мире

МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках

17:15 24.05.2021 (обновлено: 18:52 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Посла Колумбии вызвали в российский МИД после заявлений министра обороны южноамериканской страны о кибератаках, якобы проводимых из России.
В Колумбии с конца апреля проходят массовые протесты, перерастающие в уличное насилие. Ранения в беспорядках получили почти две тысячи человек, число убитых, по различным данным, колеблется от 15 до 50. На этом фоне глава Минобороны Диего Молано 17 мая заявил в интервью El Mundo, что власти фиксируют "кибератаки, которые были совершены и исходили, в частности, из России" с целью подстрекательства к насилию.

"В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в Российской Федерации Альфонсо Лопес Кабальеро, которому выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии Диего Молано", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади напомнили, что Москва неоднократно предлагала колумбийским партнерам наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности.
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"Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура. В России уполномоченным органом выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам", — уточнили в министерстве.
При этом там напомнили, что Россия направляла проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась его обсуждать. МИД призвал Боготу "во избежание недопонимания в дальнейшем" откликнуться на призывы Москвы.
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