https://ria.ru/20210524/posol-1733694394.html

МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках

МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках - РИА Новости, 24.05.2021

МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках

Посла Колумбии вызвали в российский МИД после заявлений министра обороны южноамериканской страны о кибератаках, якобы проводимых из России. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:15

2021-05-24T17:15

2021-05-24T18:52

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Посла Колумбии вызвали в российский МИД после заявлений министра обороны южноамериканской страны о кибератаках, якобы проводимых из России.В Колумбии с конца апреля проходят массовые протесты, перерастающие в уличное насилие. Ранения в беспорядках получили почти две тысячи человек, число убитых, по различным данным, колеблется от 15 до 50. На этом фоне глава Минобороны Диего Молано 17 мая заявил в интервью El Mundo, что власти фиксируют "кибератаки, которые были совершены и исходили, в частности, из России" с целью подстрекательства к насилию.На Смоленской площади напомнили, что Москва неоднократно предлагала колумбийским партнерам наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности."Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура. В России уполномоченным органом выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам", — уточнили в министерстве.При этом там напомнили, что Россия направляла проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась его обсуждать. МИД призвал Боготу "во избежание недопонимания в дальнейшем" откликнуться на призывы Москвы.

https://ria.ru/20210513/sanktsii-1732169567.html

https://ria.ru/20210512/obvineniya-1731934038.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия, колумбия, в мире