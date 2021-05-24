МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках
17:15 24.05.2021 (обновлено: 18:52 24.05.2021)
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Посла Колумбии вызвали в российский МИД после заявлений министра обороны южноамериканской страны о кибератаках, якобы проводимых из России.
В Колумбии с конца апреля проходят массовые протесты, перерастающие в уличное насилие. Ранения в беспорядках получили почти две тысячи человек, число убитых, по различным данным, колеблется от 15 до 50. На этом фоне глава Минобороны Диего Молано 17 мая заявил в интервью El Mundo, что власти фиксируют "кибератаки, которые были совершены и исходили, в частности, из России" с целью подстрекательства к насилию.
"В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в Российской Федерации Альфонсо Лопес Кабальеро, которому выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии Диего Молано", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
На Смоленской площади напомнили, что Москва неоднократно предлагала колумбийским партнерам наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности.
"Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура. В России уполномоченным органом выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам", — уточнили в министерстве.
При этом там напомнили, что Россия направляла проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась его обсуждать. МИД призвал Боготу "во избежание недопонимания в дальнейшем" откликнуться на призывы Москвы.