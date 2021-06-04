https://ria.ru/20210604/proizvodstvo-1735570712.html

В Ленобласти расширят производство стройматериалов

В Ленобласти расширят производство стройматериалов - РИА Новости, 04.06.2021

В Ленобласти расширят производство стройматериалов

В Тосненском районе Ленинградской области построят производство ПВХ-листов - соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписали губернатор... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:23

2021-06-04T11:23

2021-06-04T11:23

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

тосненский район

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В Тосненском районе Ленинградской области построят производство ПВХ-листов - соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании "Карматех" Алексей Каровецкий в рамках Петербургского международного экономического форума.Объем инвестиций в проект составит около 300 миллионов рублей, на предприятии будут созданы 60 новых рабочих мест.Проект предполагает переработку поливинилхлоридов и изготовление вспененных и жестких ПВХ-листов различной толщины для сферы промышленности, услуг, домохозяйств и иных потребителей. Также новое предприятие сможет обеспечить импортозамещение аналогичной ввозимой продукции. Производство соответствует необходимым экологическим стандартам. В перспективе инвестор планирует увеличение мощностей выпуска и установку дополнительных производственных линий, а также строительство складских помещений.

https://ria.ru/20210603/kurort-1735469893.html

ленинградская область

тосненский район

санкт-петербург

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александр дрозденко, ленинградская область, тосненский район, санкт-петербург, экономика