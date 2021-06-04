В Ленобласти расширят производство стройматериалов
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании "Карматех" Алексей Каровецкий в рамках ПМЭФ-2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В Тосненском районе Ленинградской области построят производство ПВХ-листов - соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании "Карматех" Алексей Каровецкий в рамках Петербургского международного экономического форума.
Объем инвестиций в проект составит около 300 миллионов рублей, на предприятии будут созданы 60 новых рабочих мест.
"Ленинградская область сегодня является одной из лидеров по объему строительства жилья в стране. Почти все, что нужно строительному рынку Санкт-Петербурга и области производится у нас, и поставляется в другие регионы. Поэтому я уверен, что продукция нового предприятия будет востребована как нашими строителями, так и жителями", — сказал глава региона Александр Дрозденко.
Проект предполагает переработку поливинилхлоридов и изготовление вспененных и жестких ПВХ-листов различной толщины для сферы промышленности, услуг, домохозяйств и иных потребителей. Также новое предприятие сможет обеспечить импортозамещение аналогичной ввозимой продукции. Производство соответствует необходимым экологическим стандартам. В перспективе инвестор планирует увеличение мощностей выпуска и установку дополнительных производственных линий, а также строительство складских помещений.