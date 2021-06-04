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В Ленобласти появится новое производство по переработке молока
В Ленобласти появится новое производство по переработке молока - РИА Новости, 04.06.2021
В Ленобласти появится новое производство по переработке молока
В Ленинградскую область из Санкт-Петербурга перенесут действующее предприятие компании "Питерпром ПК", которая приобрела для этих целей в регионе земельный... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:42
2021-06-04T10:42
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В Ленинградскую область из Санкт-Петербурга перенесут действующее предприятие компании "Питерпром ПК", которая приобрела для этих целей в регионе земельный участок площадью два гектара в индустриальном парке "М10", сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По его словам, соответствующее соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.Планируемый ассортимент выпускаемой продукции – высокобелковые молочные коктейли, сливочное масло, мороженное в ассортименте и молочные смеси с содержанием белка не менее 88%. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей.
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александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург, экономика

В Ленобласти появится новое производство по переработке молока

10:42 04.06.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМолоко в бутылках
Молоко в бутылках - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В Ленинградскую область из Санкт-Петербурга перенесут действующее предприятие компании "Питерпром ПК", которая приобрела для этих целей в регионе земельный участок площадью два гектара в индустриальном парке "М10", сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, соответствующее соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
"На первом этапе планируется строительство трех зданий. Вторым этапом станет переезд из Санкт-Петербурга действующего завода компании по производству сухих молочно-белковых смесей и комплексных пищевых добавок с объемом производства до ста тонн в месяц, а также строительство цеха по производству функционального и диетического питания и цеха по переработке 20 тонн молока в сутки с целью выпуска высокобелковой продукции", - сказал Дрозденко.
Планируемый ассортимент выпускаемой продукции – высокобелковые молочные коктейли, сливочное масло, мороженное в ассортименте и молочные смеси с содержанием белка не менее 88%. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей.
"Этот проект не только дополнит наш пищевой кластер новой продукцией, но и откроет дополнительные возможности для реализации молока нашими хозяйствами. Я рад, что на рынке спортивного, детского и диетического питания скоро появится новая продукция из Ленинградской области. Добро пожаловать в наш регион!", — сказал глава региона.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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