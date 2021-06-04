https://ria.ru/20210604/proizvodstvo-1735567129.html

В Ленобласти появится новое производство по переработке молока

В Ленобласти появится новое производство по переработке молока - РИА Новости, 04.06.2021

В Ленобласти появится новое производство по переработке молока

В Ленинградскую область из Санкт-Петербурга перенесут действующее предприятие компании "Питерпром ПК", которая приобрела для этих целей в регионе земельный... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:42

2021-06-04T10:42

2021-06-04T10:42

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В Ленинградскую область из Санкт-Петербурга перенесут действующее предприятие компании "Питерпром ПК", которая приобрела для этих целей в регионе земельный участок площадью два гектара в индустриальном парке "М10", сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По его словам, соответствующее соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.Планируемый ассортимент выпускаемой продукции – высокобелковые молочные коктейли, сливочное масло, мороженное в ассортименте и молочные смеси с содержанием белка не менее 88%. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210603/modernizatsiya-1735493529.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург, экономика