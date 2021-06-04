https://ria.ru/20210604/most-1735732285.html

Строительство нового моста через Зею идет с опережением графика

Строительство нового моста через Зею идет с опережением графика - РИА Новости, 04.06.2021

Строительство нового моста через Зею идет с опережением графика

Строительство нового моста через реку Зея в Благовещенске, о котором докладывали президенту РФ Владимиру Путину, идет с опережением графика, он будет достроен к РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:31

2021-06-04T22:31

2021-06-04T22:31

петербургский международный экономический форум

россия

василий орлов (губернатор)

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

амурская область

зея (город)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Строительство нового моста через реку Зея в Благовещенске, о котором докладывали президенту РФ Владимиру Путину, идет с опережением графика, он будет достроен к концу 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Амурской области Василий Орлов."Мост строится. Это было решение президента. 20 миллиардов - стоимость моста. Он идет с опережением графика. Такие объекты строят 48 месяцев, у нас задача его построить за 30 месяцев. Мы его построим, и он будет готов в конце 2022 года", - рассказал Орлов.Губернатор Амурской области в конце апреля 2020 года во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил президента рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрено 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что повреждённый мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.Строительство нового мостового перехода позволит разгрузить существующий мост, расположенный выше по течению реки, на 40-60%. Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта – 9 километров, из них два – мостовая часть и семь километров – подходы.Старый мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210427/most-1730110288.html

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

россия

амурская область

зея (город)

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россия, василий орлов (губернатор), петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, амурская область, зея (город)