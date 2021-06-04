https://ria.ru/20210604/gofrokarton-1735572365.html

В Ленобласти модернизируют производство гофрокартонной упаковки

В Ленобласти модернизируют производство гофрокартонной упаковки - РИА Новости, 04.06.2021

В Ленобласти модернизируют производство гофрокартонной упаковки

Компания "Смерфит Каппа РУС" вложит 1,1 миллиарда рублей в развитие своих производственных площадок по производству гофрокартонной упаковки в Коммунаре и... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:03

2021-06-04T11:03

2021-06-04T11:03

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

ленинградская область

всеволожск

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Компания "Смерфит Каппа РУС" вложит 1,1 миллиарда рублей в развитие своих производственных площадок по производству гофрокартонной упаковки в Коммунаре и Всеволожске Ленинградской области.Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и управляющим директором по Северо-Западу Сергеем Паршиным в рамках Петербургского международного экономического форума.Реализация инвестиционного проекта включает реконструкцию и модернизацию существующего производственного цеха, а также приобретение нового и модернизацию имеющегося оборудования для увеличения производительности и улучшения качества производимой продукции, роботизацию производственного процесса. Это позволит увеличить объем производства гофрокартонной упаковки к 2026 году - до 23 миллионов квадратных метров в год на заводе в Коммунаре и до 23,7 миллиона квадратных метров в год на заводе во Всеволожске.

https://ria.ru/20210603/gosuslugi-1735476882.html

ленинградская область

всеволожск

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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, всеволожск, пмэф, экономика