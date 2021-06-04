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В Ленобласти модернизируют производство гофрокартонной упаковки
В Ленобласти модернизируют производство гофрокартонной упаковки - РИА Новости, 04.06.2021
В Ленобласти модернизируют производство гофрокартонной упаковки
Компания "Смерфит Каппа РУС" вложит 1,1 миллиарда рублей в развитие своих производственных площадок по производству гофрокартонной упаковки в Коммунаре и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:03
2021-06-04T11:03
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
ленинградская область
всеволожск
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Компания "Смерфит Каппа РУС" вложит 1,1 миллиарда рублей в развитие своих производственных площадок по производству гофрокартонной упаковки в Коммунаре и Всеволожске Ленинградской области.Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и управляющим директором по Северо-Западу Сергеем Паршиным в рамках Петербургского международного экономического форума.Реализация инвестиционного проекта включает реконструкцию и модернизацию существующего производственного цеха, а также приобретение нового и модернизацию имеющегося оборудования для увеличения производительности и улучшения качества производимой продукции, роботизацию производственного процесса. Это позволит увеличить объем производства гофрокартонной упаковки к 2026 году - до 23 миллионов квадратных метров в год на заводе в Коммунаре и до 23,7 миллиона квадратных метров в год на заводе во Всеволожске.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, всеволожск, пмэф, экономика

В Ленобласти модернизируют производство гофрокартонной упаковки

11:03 04.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина несет картонные коробки
Мужчина несет картонные коробки - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Компания "Смерфит Каппа РУС" вложит 1,1 миллиарда рублей в развитие своих производственных площадок по производству гофрокартонной упаковки в Коммунаре и Всеволожске Ленинградской области.
Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и управляющим директором по Северо-Западу Сергеем Паршиным в рамках Петербургского международного экономического форума.
Реализация инвестиционного проекта включает реконструкцию и модернизацию существующего производственного цеха, а также приобретение нового и модернизацию имеющегося оборудования для увеличения производительности и улучшения качества производимой продукции, роботизацию производственного процесса. Это позволит увеличить объем производства гофрокартонной упаковки к 2026 году - до 23 миллионов квадратных метров в год на заводе в Коммунаре и до 23,7 миллиона квадратных метров в год на заводе во Всеволожске.
"Инвестиционные планы предприятия по увеличению производства подтверждают активный спрос на их продукцию, замечу - экологическую продукцию, подлежащую переработке. Это означает, что наша экономика и промышленность работает как часы с хорошим механизмом: есть спрос, есть предложения и главное есть желание предприятий расти и развиваться", - сказал Дрозденко.
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