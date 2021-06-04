Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/foto-1735484265.html
Лучшие фото недели: суперседан, качели над водой и конь в мыле
Лучшие фото недели: суперседан, качели над водой и конь в мыле - РИА Новости, 04.06.2021
Лучшие фото недели: суперседан, качели над водой и конь в мыле
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:38
2021-06-04T13:58
коронавирус covid-19
мраморное море
aurus
гостиный двор
венский бал
собаки
протесты
сектор газа
тибет
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735485769_274:105:3068:1676_1920x0_80_0_0_25d133b903e4ab659f47e0e906e863ae.jpg
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
мраморное море
сектор газа
тибет
великобритания
москва
нью-йорк (штат)
асунсьон
бангкок
гаага
демократическая республика конго
владивосток
республика крым
республика татарстан (татарстан)
мексика
стамбул
шри-ланка
индия
красноярск
токио
санкт-петербург
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735485769_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_bb4c853423ee2e9d92d6cc74c5a9064a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, мраморное море, aurus, гостиный двор, венский бал, собаки, протесты, сектор газа, тибет, аэрофлот, владимир путин, великобритания, москва, нью-йорк (штат), асунсьон, бангкок, гаага, демократическая республика конго, владивосток, республика крым, республика татарстан (татарстан), мексика, стамбул, шри-ланка, индия, красноярск, токио, санкт-петербург, колумбия, пмэф, фото, фото

Лучшие фото недели: суперседан, качели над водой и конь в мыле

11:38 04.06.2021 (обновлено: 13:58 04.06.2021)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / ANP/Bart Maat

Мужчина наблюдает за протестующими студентками на площади Плейн в Гааге.

Мужчина наблюдает за студенческими протестами на площади Плейн в Гааге
1 из 30

Мужчина наблюдает за протестующими студентками на площади Плейн в Гааге.

© AFP 2021 / ANP/Bart Maat
© AFP 2021 / Jose Castanares

Воронка на поле в Мексике.

Воронка в поле на ферме в Мексике
2 из 30

Воронка на поле в Мексике.

© AFP 2021 / Jose Castanares
© AFP 2021 / Arun Sankar

Дезинфекция от коронавируса в индийском городе Ченнай.

Медицинский работник проводит дезинфекцию в городе Ченнай, Индия
3 из 30

Дезинфекция от коронавируса в индийском городе Ченнай.

© AFP 2021 / Arun Sankar
© AFP 2021 / Juan Pablo Pino

Антиправительственная акция в Колумбии.

Антиправительственная акция протеста в Мадриде, Колумбия
4 из 30

Антиправительственная акция в Колумбии.

© AFP 2021 / Juan Pablo Pino
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Палестинский ребенок в городе Бейт-Ханун, разрушенном израильскими обстрелами.

Палестинский ребенок сидит в разрушенном после обстрелов со стороны Израиля городе Бейт-Ханун
5 из 30

Палестинский ребенок в городе Бейт-Ханун, разрушенном израильскими обстрелами.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Участники XVIII благотворительного Венского бала в Гостином Дворе в Москве.

Участники восемнадцатого благотворительного Венского бала в Гостином дворе в Москве
6 из 30

Участники XVIII благотворительного Венского бала в Гостином Дворе в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alvaro Barrientos

Демонстрация в поддержку лидера движения за независимость Западной Сахары Брахима Гали на пляже в Сан-Себастьяне.

Демонстрация в поддержку Брахима Гали на пляже в Сан-Себастьяне
7 из 30

Демонстрация в поддержку лидера движения за независимость Западной Сахары Брахима Гали на пляже в Сан-Себастьяне.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Старт серийного производства люксового седана Aurus Senat на заводе в Татарстане.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
8 из 30

Старт серийного производства люксового седана Aurus Senat на заводе в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время морской прогулки с Александром Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко морской прогулки
9 из 30

Владимир Путин во время морской прогулки с Александром Лукашенко.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Девушки на стенде компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
10 из 30

Девушки на стенде компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Felipe Dana

Мальчик держит игрушечную винтовку во время парада в секторе Газа.

Мальчик держит игрушечную винтовку во время парада в сектора Газа
11 из 30

Мальчик держит игрушечную винтовку во время парада в секторе Газа.

© AP Photo / Felipe Dana
© AFP 2021 / Sri Lanka Air Force

Контейнеровоз с химикатами X-Press Pearl, горящий у берегов Шри-Ланки.

Горящий контейнеровоз X-Press Pearl у берегов Шри-Ланки
12 из 30

Контейнеровоз с химикатами X-Press Pearl, горящий у берегов Шри-Ланки.

© AFP 2021 / Sri Lanka Air Force
© REUTERS / Henry Nicholls

Люди отдыхают в жаркий день в Брайтоне.

Люди отдыхают в Брайтоне, Великобритания
13 из 30

Люди отдыхают в жаркий день в Брайтоне.

© REUTERS / Henry Nicholls
© AFP 2021 / JACK TAYLOR

Тайская танцовщица в пластиковом щитке перед выступлением в Национальном музее Бангкока.

Тайская танцовщица в пластиковом щитке для лица перед выступлением в Национальном музее Бангкока
14 из 30

Тайская танцовщица в пластиковом щитке перед выступлением в Национальном музее Бангкока.

© AFP 2021 / JACK TAYLOR
© AFP 2021 / Guerchom Ndebo

Жители города Гома в Демократической Республике Конго стоят в очереди за едой.

Жители города Гома стоят в очереди за продуктами, которые раздает гражданское движение Lucha
15 из 30

Жители города Гома в Демократической Республике Конго стоят в очереди за едой.

© AFP 2021 / Guerchom Ndebo
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участники всеармейского конкурса "Морской десант — 2021" преодолевают препятствия на "Тропе выживания" на полигоне Горностай под Владивостоком.

Участники всеармейского конкурса Морской десант-2021 преодолевают препятствия на Тропе выживания на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота Горностай под Владивостоком
16 из 30

Участники всеармейского конкурса "Морской десант — 2021" преодолевают препятствия на "Тропе выживания" на полигоне Горностай под Владивостоком.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Tolga Akmen

Отдыхающие на Хакни Марш в Лондоне.

Люди отдыхают на Хакни Марш, на востоке Лондона
17 из 30

Отдыхающие на Хакни Марш в Лондоне.

© AFP 2021 / Tolga Akmen
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Палестинский комик показывает марионеток, которых он спас из студии, поврежденной во время израильской бомбардировки.

Палестинский комик показывает марионеток, которых он спас из студии, поврежденной во время израильской бомбардировки
18 из 30

Палестинский комик показывает марионеток, которых он спас из студии, поврежденной во время израильской бомбардировки.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Отдыхающие фотографируют бриг "Россия", прибывший в Санкт-Петербург на праздник выпускников "Алые паруса".

Отдыхающие фотографируют бриг Россия, прибывший к празднику Алые паруса, в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге
19 из 30

Отдыхающие фотографируют бриг "Россия", прибывший в Санкт-Петербург на праздник выпускников "Алые паруса".

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Jorge Saenz

Родственник пациента с COVID-19 возле отделения интенсивной терапии больницы в Асунсьоне.

Родственник пациента с COVID-19 возле входа в отделение интенсивной терапии больницы Инерам в Асунсьоне
20 из 30

Родственник пациента с COVID-19 возле отделения интенсивной терапии больницы в Асунсьоне.

© AP Photo / Jorge Saenz
© AP Photo / Bruna Prado

Девушка играет в мяч на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро.

Девушка играет в мяч на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро
21 из 30

Девушка играет в мяч на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado
© AFP 2021 / Bulent Kilic

Ресторан в районе Кадыкей в Стамбуле.

Посетители ресторана в районе Кадыкёй в Стамбуле
22 из 30

Ресторан в районе Кадыкей в Стамбуле.

© AFP 2021 / Bulent Kilic
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Мраморное море у побережья Турции, покрытое опасной слизью, которая грозит региону экологическим бедствием.

Мраморном море у побережья Турции, покрытое морской слизью
23 из 30

Мраморное море у побережья Турции, покрытое опасной слизью, которая грозит региону экологическим бедствием.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Девушка на маковом поле неподалеку от села Сирень в Крыму.

Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма
24 из 30

Девушка на маковом поле неподалеку от села Сирень в Крыму.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Mahesh Kumar A

Полицейский в костюме коронавируса в Хайдарабаде.

Сотрудник полиции в костюме коронавируса в Хайдарабаде, Индия
25 из 30

Полицейский в костюме коронавируса в Хайдарабаде.

© AP Photo / Mahesh Kumar A
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Девушка плавает в открытом бассейне фан-парка "Бобровый лог" в Красноярске. Это первое в городе оборудованное и сертифицированное место для пляжного отдыха.

Девушка плавает в открытом бассейне в фанпарке Бобровый лог в Красноярске
26 из 30

Девушка плавает в открытом бассейне фан-парка "Бобровый лог" в Красноярске. Это первое в городе оборудованное и сертифицированное место для пляжного отдыха.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / John Minchillo

Участник скачек Belmont Stakes моет коня по кличке Ромбауэр после тренировочного забега в Элмонте, США.

Участник скачек Belmont Stakes моет лошадь после тренировочного забега в Элмонте, штат Нью-Йорк
27 из 30

Участник скачек Belmont Stakes моет коня по кличке Ромбауэр после тренировочного забега в Элмонте, США.

© AP Photo / John Minchillo
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Буддисты молятся возле древнего дворца Потала в Лхасе.

Буддисты молятся возле дворца Потала в Лхасе
28 из 30

Буддисты молятся возле древнего дворца Потала в Лхасе.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Мальчик на велосипеде и девушка на качелях на затопленной набережной Енисея в центре Красноярска.

Затопленная набережная Енисея в центре Красноярска
29 из 30

Мальчик на велосипеде и девушка на качелях на затопленной набережной Енисея в центре Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Hiro Komae

Специалист по выгулу собак переводит их через дорогу в Токио.

Специалист по выгулу собак переводит их через дорогу в Токио
30 из 30

Специалист по выгулу собак переводит их через дорогу в Токио.

© AP Photo / Hiro Komae
 
Коронавирус COVID-19Мраморное мореAurusГостиный дворВенский балсобакиПротестыСектор ГазаТибетАэрофлотВладимир ПутинВеликобританияМоскваНью-Йорк (штат)АсунсьонБангкокГаагаДемократическая Республика КонгоВладивостокРеспублика КрымРеспублика Татарстан (Татарстан)МексикаСтамбулШри-ЛанкаИндияКрасноярскТокиоСанкт-ПетербургКолумбияПМЭФФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
22:55Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Лента новостейМолния