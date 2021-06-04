Лучшие фото недели: суперседан, качели над водой и конь в мыле
Мужчина наблюдает за протестующими студентками на площади Плейн в Гааге.
Воронка на поле в Мексике.
Дезинфекция от коронавируса в индийском городе Ченнай.
Антиправительственная акция в Колумбии.
Палестинский ребенок в городе Бейт-Ханун, разрушенном израильскими обстрелами.
Палестинский ребенок в городе Бейт-Ханун, разрушенном израильскими обстрелами.
Участники XVIII благотворительного Венского бала в Гостином Дворе в Москве.
Участники XVIII благотворительного Венского бала в Гостином Дворе в Москве.
Демонстрация в поддержку лидера движения за независимость Западной Сахары Брахима Гали на пляже в Сан-Себастьяне.
Демонстрация в поддержку лидера движения за независимость Западной Сахары Брахима Гали на пляже в Сан-Себастьяне.
Старт серийного производства люксового седана Aurus Senat на заводе в Татарстане.
Старт серийного производства люксового седана Aurus Senat на заводе в Татарстане.
Владимир Путин во время морской прогулки с Александром Лукашенко.
Владимир Путин во время морской прогулки с Александром Лукашенко.
Девушки на стенде компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
Девушки на стенде компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
Мальчик держит игрушечную винтовку во время парада в секторе Газа.
Мальчик держит игрушечную винтовку во время парада в секторе Газа.
Контейнеровоз с химикатами X-Press Pearl, горящий у берегов Шри-Ланки.
Контейнеровоз с химикатами X-Press Pearl, горящий у берегов Шри-Ланки.
Люди отдыхают в жаркий день в Брайтоне.
Тайская танцовщица в пластиковом щитке перед выступлением в Национальном музее Бангкока.
Тайская танцовщица в пластиковом щитке перед выступлением в Национальном музее Бангкока.
Жители города Гома в Демократической Республике Конго стоят в очереди за едой.
Жители города Гома в Демократической Республике Конго стоят в очереди за едой.
Участники всеармейского конкурса "Морской десант — 2021" преодолевают препятствия на "Тропе выживания" на полигоне Горностай под Владивостоком.
Участники всеармейского конкурса "Морской десант — 2021" преодолевают препятствия на "Тропе выживания" на полигоне Горностай под Владивостоком.
Отдыхающие на Хакни Марш в Лондоне.
Палестинский комик показывает марионеток, которых он спас из студии, поврежденной во время израильской бомбардировки.
Палестинский комик показывает марионеток, которых он спас из студии, поврежденной во время израильской бомбардировки.
Отдыхающие фотографируют бриг "Россия", прибывший в Санкт-Петербург на праздник выпускников "Алые паруса".
Отдыхающие фотографируют бриг "Россия", прибывший в Санкт-Петербург на праздник выпускников "Алые паруса".
Родственник пациента с COVID-19 возле отделения интенсивной терапии больницы в Асунсьоне.
Родственник пациента с COVID-19 возле отделения интенсивной терапии больницы в Асунсьоне.
Девушка играет в мяч на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро.
Девушка играет в мяч на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро.
Ресторан в районе Кадыкей в Стамбуле.
Мраморное море у побережья Турции, покрытое опасной слизью, которая грозит региону экологическим бедствием.
Мраморное море у побережья Турции, покрытое опасной слизью, которая грозит региону экологическим бедствием.
Девушка на маковом поле неподалеку от села Сирень в Крыму.
Девушка на маковом поле неподалеку от села Сирень в Крыму.
Полицейский в костюме коронавируса в Хайдарабаде.
Полицейский в костюме коронавируса в Хайдарабаде.
Девушка плавает в открытом бассейне фан-парка "Бобровый лог" в Красноярске. Это первое в городе оборудованное и сертифицированное место для пляжного отдыха.
Девушка плавает в открытом бассейне фан-парка "Бобровый лог" в Красноярске. Это первое в городе оборудованное и сертифицированное место для пляжного отдыха.
Участник скачек Belmont Stakes моет коня по кличке Ромбауэр после тренировочного забега в Элмонте, США.
Участник скачек Belmont Stakes моет коня по кличке Ромбауэр после тренировочного забега в Элмонте, США.
Буддисты молятся возле древнего дворца Потала в Лхасе.
Буддисты молятся возле древнего дворца Потала в Лхасе.
Мальчик на велосипеде и девушка на качелях на затопленной набережной Енисея в центре Красноярска.
Мальчик на велосипеде и девушка на качелях на затопленной набережной Енисея в центре Красноярска.
Специалист по выгулу собак переводит их через дорогу в Токио.
Специалист по выгулу собак переводит их через дорогу в Токио.