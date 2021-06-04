https://ria.ru/20210604/belorusskikh-1735678149.html

Тима Белорусских рассказал о том, каково стать отцом в 16 лет

Тима Белорусских рассказал о том, каково стать отцом в 16 лет - РИА Новости, 04.06.2021

Тима Белорусских рассказал о том, каково стать отцом в 16 лет

Тима Белорусских поделился, каково быть отцом в 16 лет. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "вДудь". РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:20

2021-06-04T17:20

2021-06-04T17:20

шоубиз

тима белорусских

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дети

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Тима Белорусских поделился, каково быть отцом в 16 лет. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "вДудь".Певец признался, что стал родителем в подростковом возрасте из-за неопытности, первой любви и безответственности. Но ни у него, ни у его девушки Яны не было сомнений по поводу того, оставлять ли ребенка. "Самое жесткое — это, конечно, рассказать родителям", — говорит Белорусских.Он очень боялся отчима своей девушки, так как тот "был какое-то время в местах лишения свободы". Однако опасения оказались напрасными."Моя мама ни на секунду не замешкалась и сразу сказала: "Это ж кроватку надо". И там тоже четко как-то приняли, потому что Янина мама ее родила в 18 лет", — вспоминает исполнитель.В 2015 у Белорусских появилась дочь София. Однако сохранить отношения с матерью девочки у него не получилось. В день выхода первого альбома певца она выпала с седьмого этажа. Тима не смог остаться рядом с девушкой, так как в тот же вечер уехал на шоу к Андрею Малахову. В это время у него также был первый гастрольный тур. С Яной остался его друг. Он поддерживал девушку в трудный момент. "И как-то произошло сходство там", — комментирует Белорусских.Исполнитель уверяет, что у него нет обиды на бывшую. Он рад тому, что Яна осталась жива и может ходить.Белорусских также раскрыл, почему долго молчал о том, что у него есть ребенок. На старте музыкальной карьеры он был сосредоточен на том, чтобы добиться успеха и выбраться из бедности. Когда информация о его прошлом начала всплывать в Сети, решение не говорить о личном принял его коллега. Сперва Белорусских поддержал идею, но Тиме не понравилось, чем это обернулось. Двойная жизнь далась музыканту тяжело. Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) родился первого октября 1998 года. 30 января 2019 вышел его дебютный альбом "Твой первый диск — моя кассета". В апреле 2021 суд в Минске приговорил музыканта к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Белорусских обвинялся в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. Вскоре после суда певец выпустил новый трек.

https://ria.ru/20190907/1558420277.html

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тима белорусских, знаменитости, минск, дети, семья