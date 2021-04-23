https://ria.ru/20210423/belorusskikh-1729650537.html

Приговоренный к ограничению свободы Тима Белорусских выпустил сингл

Приговоренный к ограничению свободы Тима Белорусских выпустил сингл

Музыкант Тима Белорусских, которого недавно суд в Минске приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:31

2021-04-23T16:31

2021-04-23T16:31

минск

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Музыкант Тима Белорусских, которого недавно суд в Минске приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, выпустил в Сети трек "Тебе лучше не знать". "Спасибо за то, что остаетесь со мной. Каждый раз — это начало чего-то нового. Большего мне и не надо", — написал Белорусских в Instagram. Несмотря на то, что сейчас исполнитель хитов "Мокрые кроссы", "Незабудка", "Витаминка" и многих других, переживает не самый простой период в жизни, песня "Тебе лучше не знать" получилась позитивной, хотя звучит меланхолично.В тексте 22-летний музыкант размышляет о времени, потраченном зря, и совершенных ошибках. Тима Белорусских осознает, что жизнь коротка и тратить ее на тоску точно не стоит. "Лучшее, что я слышала", "Очень сильная работа, спасибо за новую любовь", "Тима, ты лучший", — поделились впечатлением слушатели. На прошлой неделе Тима Белорусских и его товарищ Антон Кривецкий полностью признались в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. В начале января их задержали в одном из игровых клубов Минска, и при личном обыске у музыканта нашли наркотики. Ограничения свободы для Тимы Белорусского состоят в том, что ему, например, запрещено находиться вне дома по вечерам, употреблять спиртное и совершать поездки по стране. За ним также установили надзор, а органы исполнения наказаний могут привлекать музыканта к работам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/skandaly-1595270622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, тима белорусских, музыка, новости культуры, шоу-бизнес