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Шоубиз
https://ria.ru/20210423/belorusskikh-1729650537.html
Приговоренный к ограничению свободы Тима Белорусских выпустил сингл
Приговоренный к ограничению свободы Тима Белорусских выпустил сингл
Музыкант Тима Белорусских, которого недавно суд в Минске приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:31
2021-04-23T16:31
минск
шоубиз
тима белорусских
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Музыкант Тима Белорусских, которого недавно суд в Минске приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, выпустил в Сети трек "Тебе лучше не знать". "Спасибо за то, что остаетесь со мной. Каждый раз — это начало чего-то нового. Большего мне и не надо", — написал Белорусских в Instagram. Несмотря на то, что сейчас исполнитель хитов "Мокрые кроссы", "Незабудка", "Витаминка" и многих других, переживает не самый простой период в жизни, песня "Тебе лучше не знать" получилась позитивной, хотя звучит меланхолично.В тексте 22-летний музыкант размышляет о времени, потраченном зря, и совершенных ошибках. Тима Белорусских осознает, что жизнь коротка и тратить ее на тоску точно не стоит. "Лучшее, что я слышала", "Очень сильная работа, спасибо за новую любовь", "Тима, ты лучший", — поделились впечатлением слушатели. На прошлой неделе Тима Белорусских и его товарищ Антон Кривецкий полностью признались в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. В начале января их задержали в одном из игровых клубов Минска, и при личном обыске у музыканта нашли наркотики. Ограничения свободы для Тимы Белорусского состоят в том, что ему, например, запрещено находиться вне дома по вечерам, употреблять спиртное и совершать поездки по стране. За ним также установили надзор, а органы исполнения наказаний могут привлекать музыканта к работам.
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минск, тима белорусских, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Приговоренный к ограничению свободы Тима Белорусских выпустил сингл

16:31 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБелорусский певец Тима Белорусских
Белорусский певец Тима Белорусских - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Музыкант Тима Белорусских, которого недавно суд в Минске приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, выпустил в Сети трек "Тебе лучше не знать".
"Спасибо за то, что остаетесь со мной. Каждый раз — это начало чего-то нового. Большего мне и не надо", — написал Белорусских в Instagram.
Несмотря на то, что сейчас исполнитель хитов "Мокрые кроссы", "Незабудка", "Витаминка" и многих других, переживает не самый простой период в жизни, песня "Тебе лучше не знать" получилась позитивной, хотя звучит меланхолично.
В тексте 22-летний музыкант размышляет о времени, потраченном зря, и совершенных ошибках. Тима Белорусских осознает, что жизнь коротка и тратить ее на тоску точно не стоит.
"Горе и тоска говорят пока (пока!)
Будто бы на свет крылья мотылька
Я тянусь к тебе Вот моя рука", — произносит исполнитель.
"Лучшее, что я слышала", "Очень сильная работа, спасибо за новую любовь", "Тима, ты лучший", — поделились впечатлением слушатели.
На прошлой неделе Тима Белорусских и его товарищ Антон Кривецкий полностью признались в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта.
В начале января их задержали в одном из игровых клубов Минска, и при личном обыске у музыканта нашли наркотики.
Ограничения свободы для Тимы Белорусского состоят в том, что ему, например, запрещено находиться вне дома по вечерам, употреблять спиртное и совершать поездки по стране. За ним также установили надзор, а органы исполнения наказаний могут привлекать музыканта к работам.
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