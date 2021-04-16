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Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы
Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы
Суд в Минске приговорил популярного музыканта Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:41
2021-04-16T17:32
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МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Суд в Минске приговорил популярного музыканта Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщило агентство Sputnik Беларусь.Именно такое наказание просило для музыканта гособвинение.Те же два года ограничения свободы получил и второй обвиняемый, Антон Кривецкий. Поскольку до суда он находился под стражей, после оглашения приговора его освободили. Тиму Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) и Кривецкого обвиняли в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. В начале января их задержали в одном из игровых клубов Минска, при личном обыске у музыканта нашли наркотики. Соответствующая статья белорусского УК предусматривает максимум пять лет лишения свободы. Обвиняемые полностью признали вину.Ограничение свободы состоит в том, что на осужденного налагают определенные обязанности: например, запрещают ему находиться вне дома по вечерам, употреблять спиртное, ограничивают поездки по стране. За ним установлен надзор, органы исполнения наказаний могут привлекать его к труду.
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тима белорусских, белоруссия, в мире

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

16:41 16.04.2021 (обновлено: 17:32 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБелорусский певец Тима Белорусских
Белорусский певец Тима Белорусских - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Суд в Минске приговорил популярного музыканта Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщило агентство Sputnik Беларусь.
Именно такое наказание просило для музыканта гособвинение.
Те же два года ограничения свободы получил и второй обвиняемый, Антон Кривецкий. Поскольку до суда он находился под стражей, после оглашения приговора его освободили.
Тиму Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) и Кривецкого обвиняли в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. В начале января их задержали в одном из игровых клубов Минска, при личном обыске у музыканта нашли наркотики. Соответствующая статья белорусского УК предусматривает максимум пять лет лишения свободы.
Обвиняемые полностью признали вину.
Ограничение свободы состоит в том, что на осужденного налагают определенные обязанности: например, запрещают ему находиться вне дома по вечерам, употреблять спиртное, ограничивают поездки по стране. За ним установлен надзор, органы исполнения наказаний могут привлекать его к труду.
Певец Тима Белорусских с адвокатом в здании суда - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Тима Белорусских рассказал в суде, когда впервые попробовал наркотики
 
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