https://ria.ru/20210416/belorusskikh-1728614924.html

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Суд в Минске приговорил популярного музыканта Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа,... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:41

2021-04-16T16:41

2021-04-16T17:32

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МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Суд в Минске приговорил популярного музыканта Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщило агентство Sputnik Беларусь.Именно такое наказание просило для музыканта гособвинение.Те же два года ограничения свободы получил и второй обвиняемый, Антон Кривецкий. Поскольку до суда он находился под стражей, после оглашения приговора его освободили. Тиму Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) и Кривецкого обвиняли в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. В начале января их задержали в одном из игровых клубов Минска, при личном обыске у музыканта нашли наркотики. Соответствующая статья белорусского УК предусматривает максимум пять лет лишения свободы. Обвиняемые полностью признали вину.Ограничение свободы состоит в том, что на осужденного налагают определенные обязанности: например, запрещают ему находиться вне дома по вечерам, употреблять спиртное, ограничивают поездки по стране. За ним установлен надзор, органы исполнения наказаний могут привлекать его к труду.

https://ria.ru/20210416/belorusskikh-1728566423.html

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тима белорусских, белоруссия, в мире