https://ria.ru/20210604/abramchenko-1735608798.html

Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 04.06.2021

Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:14

2021-06-04T13:14

2021-06-04T13:16

петербургский международный экономический форум

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

риа новости

санкт-петербург

технологии

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Абрамченко опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что в России могут появиться климатические мигранты из стран, где из-за изменения климата станет слишком жарко.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Абрамченко была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

https://ria.ru/20210528/klimat-1734554255.html

https://ria.ru/20210604/turchak-1735598679.html

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виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), риа новости, санкт-петербург, технологии, общество