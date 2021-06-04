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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/abramchenko-1735608798.html
Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 04.06.2021
Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:14
2021-06-04T13:16
петербургский международный экономический форум
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
риа новости
санкт-петербург
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Абрамченко опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что в России могут появиться климатические мигранты из стран, где из-за изменения климата станет слишком жарко.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Абрамченко была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
https://ria.ru/20210528/klimat-1734554255.html
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виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), риа новости, санкт-петербург, технологии, общество

Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

13:14 04.06.2021 (обновлено: 13:16 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Абрамченко опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что в России могут появиться климатические мигранты из стран, где из-за изменения климата станет слишком жарко.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Абрамченко была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 12:39Петербургский международный экономический форум
Турчак попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
 
Петербургский международный экономический форумВиктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)РИА НовостиСанкт-ПетербургТехнологииОбщество
 
 
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