Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
13:14 04.06.2021 (обновлено: 13:16 04.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Абрамченко опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что в России могут появиться климатические мигранты из стран, где из-за изменения климата станет слишком жарко.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Абрамченко была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.