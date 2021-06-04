https://ria.ru/20210604/migranty-1735607449.html

В России могут появиться климатические мигранты

В России могут появиться климатические мигранты - РИА Новости, 04.06.2021

В России могут появиться климатические мигранты

Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван, в том числе, тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:12

2021-06-04T13:12

2021-06-04T13:28

виктория абрамченко

владимир катцов

узбекистан

таджикистан

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван, в том числе, тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФ.Согласно прогнозам Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), на Земле происходит стремительно изменение климата, которое приведёт к тому, что в ряде регионов станет ещё жарче, а также начнутся проблемы с водой. Кроме того, климатическая миграция может быть связана с затоплением прибрежных территорий.Она отметила, что благодаря большой территории России, у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Тем не менее, если людям будет некомфортно где-то жить из-за того, что климат станет более засушливым, то они будут мигрировать.Как ранее уточнял глава Главной геофизической лаборатории Владимир Катцов, основные страны, из которых возможны климатические мигранты в России, - это ближайшие среднеазиатские государства, такие как Таджикистан и Узбекистан.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210521/putin-1733285975.html

узбекистан

таджикистан

россия

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виктория абрамченко, владимир катцов, узбекистан, таджикистан, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), общество