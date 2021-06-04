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https://ria.ru/20210604/migranty-1735607449.html
В России могут появиться климатические мигранты
В России могут появиться климатические мигранты - РИА Новости, 04.06.2021
В России могут появиться климатические мигранты
Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван, в том числе, тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:12
2021-06-04T13:28
виктория абрамченко
владимир катцов
узбекистан
таджикистан
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван, в том числе, тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФ.Согласно прогнозам Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), на Земле происходит стремительно изменение климата, которое приведёт к тому, что в ряде регионов станет ещё жарче, а также начнутся проблемы с водой. Кроме того, климатическая миграция может быть связана с затоплением прибрежных территорий.Она отметила, что благодаря большой территории России, у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Тем не менее, если людям будет некомфортно где-то жить из-за того, что климат станет более засушливым, то они будут мигрировать.Как ранее уточнял глава Главной геофизической лаборатории Владимир Катцов, основные страны, из которых возможны климатические мигранты в России, - это ближайшие среднеазиатские государства, такие как Таджикистан и Узбекистан.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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виктория абрамченко, владимир катцов, узбекистан, таджикистан, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), общество

В России могут появиться климатические мигранты

13:12 04.06.2021 (обновлено: 13:28 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена
Пассажиры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван, в том числе, тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФ.
Согласно прогнозам Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), на Земле происходит стремительно изменение климата, которое приведёт к тому, что в ряде регионов станет ещё жарче, а также начнутся проблемы с водой. Кроме того, климатическая миграция может быть связана с затоплением прибрежных территорий.
"Климатические мигранты - это очень острая тема. Они могут появиться в России - это корректно", - сказала Абрамченко.
Она отметила, что благодаря большой территории России, у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Тем не менее, если людям будет некомфортно где-то жить из-за того, что климат станет более засушливым, то они будут мигрировать.
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Как ранее уточнял глава Главной геофизической лаборатории Владимир Катцов, основные страны, из которых возможны климатические мигранты в России, - это ближайшие среднеазиатские государства, такие как Таджикистан и Узбекистан.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумВиктория АбрамченкоВладимир КатцовУзбекистанТаджикистанРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Общество
 
 
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