https://ria.ru/20210604/migranty-1735607449.html
В России могут появиться климатические мигранты
В России могут появиться климатические мигранты - РИА Новости, 04.06.2021
В России могут появиться климатические мигранты
Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван, в том числе, тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:12
2021-06-04T13:12
2021-06-04T13:28
виктория абрамченко
владимир катцов
узбекистан
таджикистан
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871346_0:98:3070:1824_1920x0_80_0_0_b8a5ebca6a75845283f75b97d231f87e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван, в том числе, тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФ.Согласно прогнозам Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), на Земле происходит стремительно изменение климата, которое приведёт к тому, что в ряде регионов станет ещё жарче, а также начнутся проблемы с водой. Кроме того, климатическая миграция может быть связана с затоплением прибрежных территорий.Она отметила, что благодаря большой территории России, у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Тем не менее, если людям будет некомфортно где-то жить из-за того, что климат станет более засушливым, то они будут мигрировать.Как ранее уточнял глава Главной геофизической лаборатории Владимир Катцов, основные страны, из которых возможны климатические мигранты в России, - это ближайшие среднеазиатские государства, такие как Таджикистан и Узбекистан.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210521/putin-1733285975.html
узбекистан
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06a0af65acd084bb245ff23e7875fb78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, владимир катцов, узбекистан, таджикистан, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), общество