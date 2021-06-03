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Глава Минсельхоза оценил ситуацию с ценами на подсолнечное масло и сахар
Глава Минсельхоза оценил ситуацию с ценами на подсолнечное масло и сахар - РИА Новости, 03.06.2021
Глава Минсельхоза оценил ситуацию с ценами на подсолнечное масло и сахар
Минсельхоз РФ не рассматривает продление соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, так как не видит больше необходимости в этом инструменте,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:31
2021-06-03T16:31
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не рассматривает продление соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, так как не видит больше необходимости в этом инструменте, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."Мы не рассматриваем продление соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, в этом инструменте больше нет необходимости. Пик ценовых колебаний успешно пройден, а принятые меры поддержки позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений", - сказал Патрушев в кулуарах ПМЭФ-2021.Он подчеркнул, что субсидии производителям сахара и подсолнечного масла помогут поддержать рентабельность бизнеса, кроме того, по обеим культурам – сахарной свекле и подсолнечнику – посевная площадь увеличится по сравнению с прошлым годом."В дальнейшем снижению волатильности цен может помочь создание интервенционного фонда сахара, над которым мы сейчас работаем", - сообщил министр.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/sakhar-1734879412.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Глава Минсельхоза оценил ситуацию с ценами на подсолнечное масло и сахар

16:31 03.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не рассматривает продление соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, так как не видит больше необходимости в этом инструменте, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Мы не рассматриваем продление соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, в этом инструменте больше нет необходимости. Пик ценовых колебаний успешно пройден, а принятые меры поддержки позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений", - сказал Патрушев в кулуарах ПМЭФ-2021.
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Он подчеркнул, что субсидии производителям сахара и подсолнечного масла помогут поддержать рентабельность бизнеса, кроме того, по обеим культурам – сахарной свекле и подсолнечнику – посевная площадь увеличится по сравнению с прошлым годом.
"В дальнейшем снижению волатильности цен может помочь создание интервенционного фонда сахара, над которым мы сейчас работаем", - сообщил министр.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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