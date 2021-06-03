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Андрей Поляков: "Роснефть" продолжит разведку на шельфе и суше

Андрей Поляков: "Роснефть" продолжит разведку на шельфе и суше - РИА Новости, 03.06.2021

Андрей Поляков: "Роснефть" продолжит разведку на шельфе и суше

Равноценных альтернатив нефти и газу в обозримом будущем нет, уверены большинство мировых экспертов. Вице-президент и главный геолог крупнейшей российской... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:00

2021-06-03T10:00

2021-06-03T10:06

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россия

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интервью

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Равноценных альтернатив нефти и газу в обозримом будущем нет, уверены большинство мировых экспертов. Вице-президент и главный геолог крупнейшей российской нефтяной компании Андрей Поляков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказал об итогах работы в пандемийном году, планах "Роснефти" в геологоразведке и технологиях, которые помогают компании оставаться во главе отрасли. Беседовала Полина Сальникова.— Каковы достижения компании в области геологоразведочных работ (ГРР) за 2020 год и первый квартал 2021 года?— По итогам 2020 года успешность поисково-разведочного бурения на суше России составила 85 процентов. В результате геологоразведочных работ "Роснефть" открыла 17 месторождений и 208 новых залежей с суммарными запасами 906 миллионов тонн нефтяного эквивалента. В том числе уникальное Западно-Иркинское нефтяное месторождение с запасами более 510 миллионов тонн нефти и 137 миллиардов кубометров растворенного газа по категории С1+С2 и крупное месторождение газа имени Кульбертинова в Якутии с запасами газа более 75 миллиардов кубометров и конденсата 1,4 миллиона тонн по сумме категорий.Важным достижением стало открытие месторождений в Карском море. В 2020 году в пределах лицензионных участков Восточно-Приновоземельский-1 и -2 выполнено бурение поисково-оценочных скважин. По итогам бурения открыты новые газовые месторождения имени маршала Жукова и имени маршала Рокоссовского. Экспертной комиссией ГКЗ утверждены извлекаемые запасы газа первого месторождения в объеме 800 миллиардов кубометров и второго — в объеме 513,7 миллиарда кубометров газа и 52,5 миллиона тонн конденсата. Прирост запасов по итогам геологоразведки в минувшем году составил 477 миллионов тонн нефтяного эквивалента по российской классификации, что на 194 процента восполнило добычу нефти и газового конденсата.Хочу отметить, что восполнение запасов — одна из ключевых задач стратегии "Роснефть-2022". Компания взяла на себя обязательство восполнять не менее 100 процентов добываемых углеводородов и ежегодно перевыполняет его. Извлекаемые запасы по категории АВ1С1+В2С2 компании составляют 20,4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Запасы по международной классификации по категории 3Р превысили 17 миллиардов тонн нефтяного эквивалента (н. э.), перспективные ресурсы оценены в 47,8 миллиарда тонн н. э. Обеспеченность доказанными запасами по классификации SEC составляет более 20 лет, по классификации PRMS — 66 лет для запасов категории 3P. По уровню обеспеченности доказанными запасами и коэффициенту замещения "Роснефть" — мировой лидер среди публичных нефтяных компаний. Столь масштабные достижения невозможны без применения инновационных технологий.В "Роснефти" реализуется комплекс научно-исследовательских и опытных работ. На этапе проектирования сейсмических съемок проводится моделирование с целью выбора оптимальных параметров сейсмической съемки. Для повышения успешности поисково-разведочного бурения внедрены передовые технологии обработки и интерпретации сейсмических данных и построения детальных глубинно-скоростных моделей. В 2020 году завершена разработка инновационной бескабельной системы регистрации сейсмических данных "Гепард", способной работать в труднодоступных регионах.— Какие значимые проекты развития трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) есть в портфеле? На каких месторождениях?— "Роснефть" ведет планомерную работу по вовлечению в активную разработку ТРИЗ. Объем добычи нефти из залежей, отнесенных к ТРИЗ в соответствии с действующим законодательством, на фоне ограничений по новому Соглашению ОПЕК+ составил 19,7 миллиона тонн. Доля добычи ТРИЗ в общем объеме добычи компании выросла с 9,7 процента в 2019 году до 10,2 процента в 2020-м. Также в 2020 году на 20 процентов относительно предыдущего года вырос действующий фонд добывающих скважин на объектах ТРИЗ. По результатам года он составил более 4,8 тысячи скважин.Портфель активов трудноизвлекаемых запасов компании насчитывает более 120 участков с суммарными извлекаемыми запасами нефти более четырех миллиардов тонн. Крупнейшие ТРИЗ компании относятся к участкам недр на территории деятельности "РН-Юганскнефтегаз". В ближайшие годы основной объем добычи из залежей ТРИЗ планируется на месторождениях Западной Сибири за счет разработки низкопроницаемых пластов тюменской свиты и ачимовских отложений.— В 2020 году "Роснефть" осуществила проект по стратиграфическому бурению малоглубинных скважин на севере Карского моря. Каковы дальнейшие планы компании по малоглубинному бурению?— Действительно, в прошедшем 2020 году был успешно реализован сложнейший этап по бурению самых северных в истории освоения шельфа России малоглубинных скважин. Был отобран ценнейший геологический материал — керн из десяти скважин в объеме около 300 метров. Полученные образцы горных пород служат прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород арктического шельфа. Первичный геологический материал представляет огромный интерес для получения новейших данных о геологическом строении и нефтегазовом потенциале Северо-Карского бассейна. Керн из скважин передан в компанию "Иннопрактика" для проведения совместных с геологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова всесторонних лабораторно-аналитических исследований.Мы предполагаем продолжить реализацию этого уникального проекта и в других ключевых районах российского Севера. В августе 2021 года из Мурманска стартует экспедиция по бурению малоглубинных скважин в море Лаптевых.Реализация программы по стратиграфическому бурению позволит повысить достоверность геологических моделей крайне малоизученных регионов, обеспечит эффективность поискового бурения на шельфе Арктики.В целом проект по стратиграфическому бурению представляет собой часть комплексной программы геологоразведки в Арктике, реализация которой позволила компании в 2020 году открыть в Южно-Карском бассейне уникальные по запасам месторождения имени маршала Жукова и имени маршала Рокоссовского.— Осуществляет ли компания крупные региональные исследования с целью изучения потенциальных областей интереса и наращивания ресурсной базы?— "Роснефть" системно изучает возможности наращивания ресурсной базы на шельфе и суше России и зарубежных стран. Создана и при необходимости актуализируется региональная геологическая база данных по арктическим морям, Дальнему Востоку (включая шельф и сушу Сахалина), южным морям России (Черное, Азовское и Каспийское), норвежскому шельфу, шельфу Бразилии и Африки, восточному Средиземноморью, Восточной Сибири и другим регионам.Важнейшим элементом региональных исследований остаются наземные геологические экспедиции для изучения естественных выходов горных пород. По результатам полевых работ проводится комплексное изучение полученного материала с применением современных аналитических методов. С 2012 по 2020 год было организовано более 20 экспедиций.В 2020 году и в начале 2021-го проводились лабораторно-аналитические исследования каменного материала, отобранного ранее при проведении наземных полевых геологических экспедиций на Сахалине, арктических архипелагах Северная Земля и Новосибирские острова, в Черноморско-Кавказском регионе. Результаты региональных исследований становятся основой для формирования дальнейшей стратегии геологоразведки, принятия решений по перспективному лицензированию, корректировке действующих геологических моделей по лицензионным участкам.— В каких регионах компания приобрела новые лицензии в 2020 году? Каковы главные итоги лицензирования в 2020 году?— В 2020 году приобретены 23 участка недр из нераспределенного фонда, в том числе по результатам участия в аукционах — пять участков: два в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), один в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре), один в Тюменской области и один в Оренбургской области.По заявкам компании получено 16 лицензий на геологическое изучение: 13 — в Красноярском крае, самом перспективном по запасам углеводородов регионе, еще две лицензии получены в ХМАО — Югре и одна — в Оренбургской области. По факту открытия месторождений получены две лицензии в Республике Башкортостан (участки Герасимовский и Мишидинский). В 2020 году компания приобрела участки с запасами АВ1С1+B2С2 в объеме 16 миллионов тонн жидких углеводородов и ресурсами в объеме 389 миллионов тонн н. э.— Какие результаты по добыче достигнуты в 2020 году? Какие современные технологии разработки месторождений применяет компания и насколько успешно?— Ключевым фактором, оказавшим влияние на деятельность компании в сфере добычи нефти в прошедшем году, стало выполнение директив Правительства по ограничению добычи в рамках нового соглашения ОПЕК+, вступившего в силу с мая 2020 года. Участвуя в предыдущих сокращениях добычи, "Роснефть" приобрела значительный опыт технологического характера, который позволяет оперативно и эффективно управлять добычей. Компания последовательно использует следующие инструменты: ограничение дебитов без консервации скважин, режим периодической эксплуатации скважин и оптимизацию программы геолого-технических мероприятий на действующем фонде. Выбранная стратегия позволяет гибко управлять производственным потенциалом и наращивать добычу в минимальные сроки в случае необходимости. Несмотря на внешние ограничения, компания продолжает развивать зрелые активы и удерживать лидирующие позиции в российской нефтяной отрасли по запуску новых высокомаржинальных проектов.Суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах, запущенных с 2016 года (с учетом Эргинского участка и Северо-Даниловского месторождения), в доле компании за 2020 год составила 19,9 миллиона тонн (403 тысячи баррелей в сутки), что на 4,8 процента выше год к году.За четвертый квартал 2020 года добыча жидких углеводородов на этих проектах составила 5,23 миллиона тонн (421 тысячу баррелей в сутки), их доля в общей добыче жидких углеводородов достигла 10,6 процента.В условиях ограничения добычи в компании проводится мониторинг и оптимизация существующих систем разработки для повышения эффективности извлечения запасов на зрелых месторождениях. Продолжается реализация новых технологий для повышения продуктивности скважин, охвата запасов разработкой, улучшения экономической эффективности проектов.

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https://ria.ru/20210315/rosneft-1601324201.html

https://ria.ru/20210226/sotrudnichestvo-1599073219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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