https://ria.ru/20210603/ria-1735424758.html

Чекунков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Чекунков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 03.06.2021

Чекунков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:44

2021-06-03T13:44

2021-06-03T13:49

петербургский международный экономический форум

алексей чекунков

петербургский международный экономический форум (фонд)

риа новости

санкт-петербург

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735413201_0:7:3170:1790_1920x0_80_0_0_6ada19cec1813cf14ee8dbf6c1a6cb60.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Чекунков опубликовал новость, а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что через пять лет Дальний Восток и Арктику будет не узнать, это будут жемчужины туризма.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Чекунков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

https://ria.ru/20210520/sakhalin-1733102209.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей чекунков, петербургский международный экономический форум (фонд), риа новости, санкт-петербург, технологии, общество