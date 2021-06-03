Чекунков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
13:44 03.06.2021 (обновлено: 13:49 03.06.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выпустил новость на сайт ria.ru на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Чекунков опубликовал новость, а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что через пять лет Дальний Восток и Арктику будет не узнать, это будут жемчужины туризма.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Чекунков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.