Дальний Восток и Арктика станут жемчужиной туризма, заявил Чекунков
13:31 03.06.2021 (обновлено: 14:45 03.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарной сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Через пять лет Дальний Восток и Арктика станут жемчужинами туризма, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Через пять лет, я совершенно убежден, что мы не узнаем туристический облик Дальнего Востока и Арктики, это будет жемчужина сначала российского, потом международного туризма", - сказал он.
"Мы видим, что калибр инвесторов, их аппетит и реалистичность их намерений растут. Только группа, которая создала "Роза хутор", она занимается девелопментом более компактных, очень интересных проектов на Северных Курилах, Мурманской области, арктический туризм развивает... Есть спрос, объекты будут появляться", - отметил он.
Он также рассказал о крупном проекте "Приморская ривьера" на острове Русский.
"Мы менее месяца назад участвовали в презентации интересного крупного проекта, который вместе группа ВЭБ и группа "Крокус" делали на острове Русский под названием "Приморская ривьера" стоимостью 73 миллиарда рублей, который также предполагает создание очень красивого туристического магнита на острове Русский", - рассказал Чекунков.
"У нас две сотни проектов реализуются в территориях опережающего развития и свободного порта Владивостока в сфере гостеприимства и туризма. Три территории опережающего развития имеют туристическую направленность", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.