https://ria.ru/20210603/minvostokrazvitiya-1735420503.html

Дальний Восток и Арктика станут жемчужиной туризма, заявил Чекунков

Дальний Восток и Арктика станут жемчужиной туризма, заявил Чекунков - РИА Новости, 03.06.2021

Дальний Восток и Арктика станут жемчужиной туризма, заявил Чекунков

Через пять лет Дальний Восток и Арктика станут жемчужинами туризма, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 глава Минвостокразвития РФ Алексей... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:31

2021-06-03T13:31

2021-06-03T14:45

экономика

петербургский международный экономический форум

россия

туризм

алексей чекунков

петербургский международный экономический форум (фонд)

дальний восток

арктика

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Через пять лет Дальний Восток и Арктика станут жемчужинами туризма, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."Мы видим, что калибр инвесторов, их аппетит и реалистичность их намерений растут. Только группа, которая создала "Роза хутор", она занимается девелопментом более компактных, очень интересных проектов на Северных Курилах, Мурманской области, арктический туризм развивает... Есть спрос, объекты будут появляться", - отметил он.Он также рассказал о крупном проекте "Приморская ривьера" на острове Русский."Мы менее месяца назад участвовали в презентации интересного крупного проекта, который вместе группа ВЭБ и группа "Крокус" делали на острове Русский под названием "Приморская ривьера" стоимостью 73 миллиарда рублей, который также предполагает создание очень красивого туристического магнита на острове Русский", - рассказал Чекунков."У нас две сотни проектов реализуются в территориях опережающего развития и свободного порта Владивостока в сфере гостеприимства и туризма. Три территории опережающего развития имеют туристическую направленность", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/putin-1735256439.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

россия

дальний восток

арктика

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экономика, россия, туризм, алексей чекунков, петербургский международный экономический форум (фонд), дальний восток, арктика, общество