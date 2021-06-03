https://ria.ru/20210603/ran-1735412317.html

В РАН объяснили, в каком случае новые знания идут во благо человечеству

В РАН объяснили, в каком случае новые знания идут во благо человечеству - РИА Новости, 03.06.2021

В РАН объяснили, в каком случае новые знания идут во благо человечеству

Новые знания станут движущей силой для развития человечества в том случае, если они будут применяться во благо, на основе нравственных ориентиров, считает... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:01

2021-06-03T13:01

2021-06-03T13:01

александр сергеев (ран)

российская академия наук

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Новые знания станут движущей силой для развития человечества в том случае, если они будут применяться во благо, на основе нравственных ориентиров, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.Выступая в четверг на сессии "Знание-сила?" в рамках Петербургского международного экономического форума, Сергеев отметил, что вопрос заключается не только в том, являются ли знания силой - это, по его словам, безусловно; речь о том, смогут ли люди в будущем эту силу применять правильно."Пример - безусловно, освоение ядерной энергии в 1940-х-1950-х годах было новым мощным знанием, которое превратилось в самое мощное оружие. И дальше встал вопрос - это во благо будущего или это в ограничение нашего существования на планете?" - сказал Сергеев."С одной стороны, понятно, что разрушительное оружие, его применение абсолютно деструктивно. С другой стороны, именно благодаря тому, что это оружие появилось, мы 75 лет живем в мире, это факт", - добавил он.По его словам, чтобы знание становилось силой во всех отношениях, необходимо правильным образом это знание применять в интересах всего человечества."То есть такая социально-нравственная ответственность. Вот в этом случае знания становятся абсолютной силой", - подчеркнул глава РАН.

https://ria.ru/20210522/marafon-1733459107.html

https://ria.ru/20210516/obrazovanie-1732526039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сергеев (ран), российская академия наук, технологии