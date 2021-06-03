https://ria.ru/20210603/pushkov-1735348894.html

Пушков ответил на жалобы Зеленского из-за "Северного потока — 2"

Пушков ответил на жалобы Зеленского из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.06.2021

Пушков ответил на жалобы Зеленского из-за "Северного потока — 2"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия "Северного потока — 2" для... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T03:11

2021-06-03T03:11

2021-06-03T11:25

россия

морская спасательная служба

nord stream 2 ag

северный поток — 2

алексей пушков

владимир зеленский

сша

киев

twitter

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия "Северного потока — 2" для Украины.Ранее Зеленский заявил, что достроенный российский трубопровод лишит Киев порядка трех миллиардов долларов, так как отключит страну от поставок газа. Политик считает, что из-за этого украинская армия начнет испытывать проблемы с финансированием.Сенатор выразил мнение, что урезание расходов на армию только пойдет Украине на пользу.Также в другой публикации в микроблоге он отметил бессмысленность жалоб Зеленского американцам, для которых более приоритетны отношения с Берлином, нежели с Киевом, который "все равно у США в кармане".Штаты 20 мая заявили, что отказались от новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, реализующей российский проект, объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем Вашингтон ввел ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту газопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210524/ukraina-1733549709.html

https://ria.ru/20210528/potok-1734602649.html

россия

сша

киев

украина

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россия, морская спасательная служба, nord stream 2 ag, северный поток — 2, алексей пушков, владимир зеленский, сша, киев, twitter, украина, в мире