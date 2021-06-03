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Пушков ответил на жалобы Зеленского из-за "Северного потока — 2"
Пушков ответил на жалобы Зеленского из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.06.2021
Пушков ответил на жалобы Зеленского из-за "Северного потока — 2"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия "Северного потока — 2" для... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T03:11
2021-06-03T11:25
россия
морская спасательная служба
nord stream 2 ag
северный поток — 2
алексей пушков
владимир зеленский
сша
киев
twitter
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия "Северного потока — 2" для Украины.Ранее Зеленский заявил, что достроенный российский трубопровод лишит Киев порядка трех миллиардов долларов, так как отключит страну от поставок газа. Политик считает, что из-за этого украинская армия начнет испытывать проблемы с финансированием.Сенатор выразил мнение, что урезание расходов на армию только пойдет Украине на пользу.Также в другой публикации в микроблоге он отметил бессмысленность жалоб Зеленского американцам, для которых более приоритетны отношения с Берлином, нежели с Киевом, который "все равно у США в кармане".Штаты 20 мая заявили, что отказались от новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, реализующей российский проект, объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем Вашингтон ввел ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту газопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210524/ukraina-1733549709.html
https://ria.ru/20210528/potok-1734602649.html
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россия, морская спасательная служба, nord stream 2 ag, северный поток — 2, алексей пушков, владимир зеленский, сша, киев, twitter, украина, в мире

Пушков ответил на жалобы Зеленского из-за "Северного потока — 2"

03:11 03.06.2021 (обновлено: 11:25 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия "Северного потока — 2" для Украины.
Ранее Зеленский заявил, что достроенный российский трубопровод лишит Киев порядка трех миллиардов долларов, так как отключит страну от поставок газа. Политик считает, что из-за этого украинская армия начнет испытывать проблемы с финансированием.
Сенатор выразил мнение, что урезание расходов на армию только пойдет Украине на пользу.

"Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия", — высказался Пушков.

Также в другой публикации в микроблоге он отметил бессмысленность жалоб Зеленского американцам, для которых более приоритетны отношения с Берлином, нежели с Киевом, который "все равно у США в кармане".
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Штаты 20 мая заявили, что отказались от новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, реализующей российский проект, объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем Вашингтон ввел ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту газопровода.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
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РоссияМорская спасательная службаNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Алексей ПушковВладимир ЗеленскийСШАКиевTwitterУкраинаВ мире
 
 
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