Зеленский заявил о невозможности финансирования армии из-за "Северного потока — 2"
19:41 02.06.2021 (обновлено: 02:13 03.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США заявил, что достроенный "Северный поток — 2" лишит страну порядка 3 миллиардов долларов, так как отключит Украину от поставок газа, сообщила пресс-служба офиса главы государства в среду.
Делегация конгресса США на этой неделе находится с рабочим визитом на Украине. Сенаторы Джинн Шахин, Роберт Портман, Кристофер Мерфи уже провели ряд встреч с руководством страны.
"Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2 "могут только США и администрация президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена. "Северный поток — 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
Глава государства сообщил, что Украина готова предоставить США полную информацию по угрозам от реализации "Северного потока — 2".
На встрече Зеленский также заявил о необходимости предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. "Еще одной потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе, Владимир Зеленский назвал непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков по получению Плана действий относительно членства в НАТО", — сообщили в пресс-службе.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.