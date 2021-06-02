https://ria.ru/20210602/ukraina-1735326498.html

Зеленский заявил о невозможности финансирования армии из-за "Северного потока — 2"

Зеленский заявил о невозможности финансирования армии из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.06.2021

Зеленский заявил о невозможности финансирования армии из-за "Северного потока — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США заявил, что достроенный "Северный поток — 2" лишит страну порядка 3 миллиардов... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-02T19:41

2021-06-02T19:41

2021-06-03T02:13

россия

северный поток — 2

евросоюз

владимир зеленский

сша

в мире

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КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США заявил, что достроенный "Северный поток — 2" лишит страну порядка 3 миллиардов долларов, так как отключит Украину от поставок газа, сообщила пресс-служба офиса главы государства в среду.Делегация конгресса США на этой неделе находится с рабочим визитом на Украине. Сенаторы Джинн Шахин, Роберт Портман, Кристофер Мерфи уже провели ряд встреч с руководством страны."Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2 "могут только США и администрация президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена. "Северный поток — 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.Глава государства сообщил, что Украина готова предоставить США полную информацию по угрозам от реализации "Северного потока — 2".На встрече Зеленский также заявил о необходимости предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. "Еще одной потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе, Владимир Зеленский назвал непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков по получению Плана действий относительно членства в НАТО", — сообщили в пресс-службе.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210602/gosduma-1735266034.html

https://ria.ru/20210601/potok-1735169703.html

https://ria.ru/20210602/ekologi-1735274074.html

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россия, северный поток — 2, евросоюз, владимир зеленский, сша, в мире