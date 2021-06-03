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Ленинградская область
Ленинградская область
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Ленобласть определила перспективные направления в сфере зеленой энергетики
Ленобласть определила перспективные направления в сфере зеленой энергетики - РИА Новости, 03.06.2021
Ленобласть определила перспективные направления в сфере зеленой энергетики
Микро ГЭС, ветряные электростанции, зона, свободная от углерода — эти перспективные направления в сфере зеленой энергетики Ленинградская область представила на... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:54
2021-06-03T12:54
ленинградская область
россия
тгк-1
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
роснано
ленинградская область
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Микро ГЭС, ветряные электростанции, зона, свободная от углерода — эти перспективные направления в сфере зеленой энергетики Ленинградская область представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Возможности региона по развитию проектов альтернативной энергетики Дрозденко представил на сессии "Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы"."Для Ленинградской области введение уже в 2023 году углеродного налога — это вызов, посколько мы экспортный регион и наши основные партнеры это страны Европы. Поэтому мы продвигаем решение о включении атомной энергетики в "зелёную", учитывая ввод новых энергоблоков ЛАЭС-2 для области это актуально. Во-вторых, мы вышли с законодательной инициативой включать новые земли в лесовосстановление. И, конечно, у нас есть преимущества в развитии гидроэлектростанций и проектов ветрогенерации, и уже сегодня мы предлагаем инвесторам их реализацию", — сказал губернатор.В настоящее время несколько компаний уже рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской области. Среди них ПАО "ТГК-1", ООО "ВЭС Свирица", группа компаний Энел. Суммарная мощность данных ветростанций составит 265 МВт. Что касается создания микро гидроэлектростанций — в области уже сегодня работают 8 гидроэлектростанций, и производство зеленого водорода из гидроэлектроэнергии — это перспектива на ближайшее будущее. В планах региона — создание сети ГЭС, которые будут работать в том числе на экспорт.Дрозденко сообщил о планах подписания на площадке ПМЭФ соглашения с "Роснано", предусматривающего реализацию на территории Ленинградской области пилотного проекта создания углеродно-свободной зоны.
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россия, тгк-1, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, роснано, ленинградская область, пмэф, экономика

Ленобласть определила перспективные направления в сфере зеленой энергетики

12:54 03.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВетряные электростанции
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Микро ГЭС, ветряные электростанции, зона, свободная от углерода — эти перспективные направления в сфере зеленой энергетики Ленинградская область представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Возможности региона по развитию проектов альтернативной энергетики Дрозденко представил на сессии "Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы".
"Для Ленинградской области введение уже в 2023 году углеродного налога — это вызов, посколько мы экспортный регион и наши основные партнеры это страны Европы. Поэтому мы продвигаем решение о включении атомной энергетики в "зелёную", учитывая ввод новых энергоблоков ЛАЭС-2 для области это актуально. Во-вторых, мы вышли с законодательной инициативой включать новые земли в лесовосстановление. И, конечно, у нас есть преимущества в развитии гидроэлектростанций и проектов ветрогенерации, и уже сегодня мы предлагаем инвесторам их реализацию", — сказал губернатор.
В настоящее время несколько компаний уже рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской области. Среди них ПАО "ТГК-1", ООО "ВЭС Свирица", группа компаний Энел. Суммарная мощность данных ветростанций составит 265 МВт. Что касается создания микро гидроэлектростанций — в области уже сегодня работают 8 гидроэлектростанций, и производство зеленого водорода из гидроэлектроэнергии — это перспектива на ближайшее будущее. В планах региона — создание сети ГЭС, которые будут работать в том числе на экспорт.
Дрозденко сообщил о планах подписания на площадке ПМЭФ соглашения с "Роснано", предусматривающего реализацию на территории Ленинградской области пилотного проекта создания углеродно-свободной зоны.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Ленинградская областьРоссияТГК-1Петербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоРоснаноЛенинградская областьПМЭФЭкономика
 
 
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