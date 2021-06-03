Ленобласть определила перспективные направления в сфере зеленой энергетики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Микро ГЭС, ветряные электростанции, зона, свободная от углерода — эти перспективные направления в сфере зеленой энергетики Ленинградская область представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Возможности региона по развитию проектов альтернативной энергетики Дрозденко представил на сессии "Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы".
"Для Ленинградской области введение уже в 2023 году углеродного налога — это вызов, посколько мы экспортный регион и наши основные партнеры это страны Европы. Поэтому мы продвигаем решение о включении атомной энергетики в "зелёную", учитывая ввод новых энергоблоков ЛАЭС-2 для области это актуально. Во-вторых, мы вышли с законодательной инициативой включать новые земли в лесовосстановление. И, конечно, у нас есть преимущества в развитии гидроэлектростанций и проектов ветрогенерации, и уже сегодня мы предлагаем инвесторам их реализацию", — сказал губернатор.
В настоящее время несколько компаний уже рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской области. Среди них ПАО "ТГК-1", ООО "ВЭС Свирица", группа компаний Энел. Суммарная мощность данных ветростанций составит 265 МВт. Что касается создания микро гидроэлектростанций — в области уже сегодня работают 8 гидроэлектростанций, и производство зеленого водорода из гидроэлектроэнергии — это перспектива на ближайшее будущее. В планах региона — создание сети ГЭС, которые будут работать в том числе на экспорт.
Дрозденко сообщил о планах подписания на площадке ПМЭФ соглашения с "Роснано", предусматривающего реализацию на территории Ленинградской области пилотного проекта создания углеродно-свободной зоны.