https://ria.ru/20210603/napravleniya-1735409883.html

Ленобласть определила перспективные направления в сфере зеленой энергетики

Ленобласть определила перспективные направления в сфере зеленой энергетики - РИА Новости, 03.06.2021

Ленобласть определила перспективные направления в сфере зеленой энергетики

Микро ГЭС, ветряные электростанции, зона, свободная от углерода — эти перспективные направления в сфере зеленой энергетики Ленинградская область представила на... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:54

2021-06-03T12:54

2021-06-03T12:54

ленинградская область

россия

тгк-1

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

роснано

ленинградская область

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Микро ГЭС, ветряные электростанции, зона, свободная от углерода — эти перспективные направления в сфере зеленой энергетики Ленинградская область представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Возможности региона по развитию проектов альтернативной энергетики Дрозденко представил на сессии "Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы"."Для Ленинградской области введение уже в 2023 году углеродного налога — это вызов, посколько мы экспортный регион и наши основные партнеры это страны Европы. Поэтому мы продвигаем решение о включении атомной энергетики в "зелёную", учитывая ввод новых энергоблоков ЛАЭС-2 для области это актуально. Во-вторых, мы вышли с законодательной инициативой включать новые земли в лесовосстановление. И, конечно, у нас есть преимущества в развитии гидроэлектростанций и проектов ветрогенерации, и уже сегодня мы предлагаем инвесторам их реализацию", — сказал губернатор.В настоящее время несколько компаний уже рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской области. Среди них ПАО "ТГК-1", ООО "ВЭС Свирица", группа компаний Энел. Суммарная мощность данных ветростанций составит 265 МВт. Что касается создания микро гидроэлектростанций — в области уже сегодня работают 8 гидроэлектростанций, и производство зеленого водорода из гидроэлектроэнергии — это перспектива на ближайшее будущее. В планах региона — создание сети ГЭС, которые будут работать в том числе на экспорт.Дрозденко сообщил о планах подписания на площадке ПМЭФ соглашения с "Роснано", предусматривающего реализацию на территории Ленинградской области пилотного проекта создания углеродно-свободной зоны.

https://ria.ru/20210603/sotrudnichestvo-1735377150.html

россия

ленинградская область

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россия, тгк-1, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, роснано, ленинградская область, пмэф, экономика