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Петербургский международный экономический форум
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Модератором пленарного заседания ПМЭФ будет журналист Натанзон
Модератором пленарного заседания ПМЭФ будет журналист Натанзон - РИА Новости, 03.06.2021
Модератором пленарного заседания ПМЭФ будет журналист Натанзон
Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором выступит президент РФ Владимир Путин, будет журналист... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:53
2021-06-03T13:59
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором выступит президент РФ Владимир Путин, будет журналист Стас Натанзон, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Пленарная сессия состоится 4 июня.МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, санкт-петербург, экономика

Модератором пленарного заседания ПМЭФ будет журналист Натанзон

13:53 03.06.2021 (обновлено: 13:59 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип ПМЭФ-2021 в центре аккредитации №1 Петербургского международного экономического форума - 2021 в Санкт-Петербурге
Логотип ПМЭФ-2021 в центре аккредитации №1 Петербургского международного экономического форума - 2021 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором выступит президент РФ Владимир Путин, будет журналист Стас Натанзон, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Из зала никогда президент вопросы не принимает. Этого никогда фактически не было. Вопросы формулирует модератор. И модератором будет Стас Натанзон", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент принимать вопросы из зала.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Пленарная сессия состоится 4 июня.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Делу — время: в Петербурге стартовал Международный экономический форум
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

Стенд МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
1 из 20

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021
2 из 20

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

Участники панельной дискуссии Технологическое предпринимательство и коммерциализация интеллектуальной собственности в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
3 из 20

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

Девушка на стенде службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
4 из 20

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

Прототип полностью автономного беспилотного электромобиля собственной разработки ФЛИП, представленный компанией SberAutoTech
5 из 20

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

На Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
6 из 20

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
7 из 20

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В программе запланировано более ста дискуссий.

Стенд МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
8 из 20

В программе запланировано более ста дискуссий.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
9 из 20

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

Стенд компаний Уралхим и Уралкалий на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
10 из 20

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
11 из 20

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021
12 из 20

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

Стенд Mwani Qatar на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
13 из 20

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

Макеты стадионов к чемпионату мира по футболу 2022 на стенде Катара на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
14 из 20

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
15 из 20

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

Стенд агентства Современное развитие на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
16 из 20

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

Стенд компании Sens Rtech с технологией зрительного имплантанта на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
17 из 20

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
18 из 20

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

Стенд ФГУП Почта России на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
19 из 20

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Форум продлится до пятого июня включительно.

Девушка у стойки регистрации на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
20 из 20

Форум продлится до пятого июня включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 20

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 20

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 20

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 20

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 20

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 20

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 20

В программе запланировано более ста дискуссий.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 20

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 20

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 20

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 20

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 20

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 20

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
15 из 20

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
16 из 20

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
17 из 20

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
18 из 20

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
19 из 20

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
20 из 20

Форум продлится до пятого июня включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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