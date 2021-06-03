Модератором пленарного заседания ПМЭФ будет журналист Натанзон
Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".
Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".
Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.
Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.
В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.
В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.
Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.
Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.
"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.
"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.
В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.
В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.
Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.
Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.
В программе запланировано более ста дискуссий.
Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.
Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.
Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.
Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.
Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.
Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.
Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.
Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.
На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.
На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.
Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.
Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.
На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.
На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.
После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.
После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.
В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.
В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.
Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.
Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.
Форум продлится до пятого июня включительно.
Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".
Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.
В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.
Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.
"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.
В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.
Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.
В программе запланировано более ста дискуссий.
Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.
Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.
Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.
Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.
Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.
На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.
Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.
На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.
После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.
В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.
Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.
Форум продлится до пятого июня включительно.