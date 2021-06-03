https://ria.ru/20210603/kravtsov-1735464951.html

Сергей Кравцов: надеемся, что получим хорошие результаты ЕГЭ

Сергей Кравцов: надеемся, что получим хорошие результаты ЕГЭ - РИА Новости, 03.06.2021

Сергей Кравцов: надеемся, что получим хорошие результаты ЕГЭ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума о том, какие ожидания есть у РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:24

2021-06-03T16:24

2021-06-03T19:04

социальный навигатор

единый государственный экзамен (егэ)

сн_образование

петербургский международный экономический форум

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума о том, какие ожидания есть у министерства от текущей кампании сдачи единого государственного экзамена и приемной кампании в педагогические вузы, а также поделился планами министерства по модернизации педвузов.– Сергей Сергеевич, началась кампания сдачи ЕГЭ. Ожидает министерство рост баллов экзамена в этом году?– Я бы не делал какие-то прогнозы, потому что вопрос не в том, какой будет общий результат, вопрос в том, насколько объективно пройдет экзамен, насколько будут соблюдаться требования Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность сдающих экзамен, организаторов экзамена.Тот результат, который был, он и будет, потому что школьники сдают предметы по выбору в зависимости от того, в какой вуз они поступают. Точно мы знаем, что растет с каждым годом количество предметов естественно-научной направленности – это химия, физика биология. Поэтому нужно дождаться результатов. Сейчас идет обработка первого экзамена, который школьники сдавали 31 мая. В ближайшее время они будут опубликованы.В целом экзамен проходит в штатном режиме без каких-то нарушений, максимально объективно и с соблюдением, как я уже сказал, требований Роспотребнадзора. Для Рособрнадзора и для нас важно, чтобы соблюдались все правила сдачи экзамена, чтобы каждый школьник мог показать свои знания. Что касается уровня заданий, то задания соответствуют стандарту, школьным программам, все демоверсии были опубликованы в сентябре, с ними знакомились школьники. Надеемся, что мы получим в целом хорошие результаты. Еще раз подчеркну, для нас самое главное – обеспечить прозрачность, объективность экзамена, соблюдение, как я уже сказал, всех требований Роспотребнадзора и комфортных условий.Отдельно создаются условия для школьников с ограниченными возможностями здоровья: как и в прошлом году они сдают экзамен на полтора часа дольше, в пункте обязательно присутствие сопровождающих и медицинских работников. Пункты создаются на первом этаже преимущественно, также организованы пункты проведения экзаменов на дому и в школах при посольствах. Там также экзамены идут без сбоев.– После трагедии в Казани министерство обещало дать новые антитеррористические рекомендации для школ. Как идет работа над ними?– Работа идет, и здесь работает межведомственная группа совместно с правоохранительными органами. Максимально учтем все предложения. Будут приняты те требования, которые максимально обеспечат безопасность школьников. Была проведена проверка безопасности всех школ, были сделаны определенные выводы, они будут учтены при принятии этих требований.– Как идет работа над обновлениям учебников истории в колледжах и техникумах?– Были проверены учебники. Уже принят закон, согласно которому с 2023 года учебники, которые используются в техникумах, также должны проходить экспертизу. Но мы, не дожидаясь 2023 года, соответствующую экспертизу уже провели, и я уверен, что к этому результату прислушаются наши техникумы, мы доведем до 1 сентября эти результаты. И те учебники, которые, используются в колледжах, будут соответствовать стандартам, и тех проблем, о которых говорил президент, в учебниках для техникумов не будет.– Скоро стартует приемная кампания в вузы. Какие новшества ожидают поступающих на педагогические специальности?– Мы в прошлом году видели рост среднего балла ЕГЭ, порядка двух баллов на педагогические специальности, в педагогические вузы, подведомственные министерству просвещения. В течение года также была проведена дополнительная профориентационная работа. Чтобы школьники, которые хотят поступать в педагогические вузы, выбирают свое будущее с профессией учителя, могли учиться в комфортных и современных условиях, мы реализуем поручение президента по поддержке педагогических вузов, которые президент дал в послании Федеральному Собранию. Уже сформирована программа – пока рабочее название ее "Учитель будущего поколения России" – в рамках которой мы проведем полную модернизацию педагогических вузов не только с точки зрения условий, но и с точки зрения программ подготовки, с точки зрения повышения уровня профессорского-преподавательского состава.Школы и педагогические вузы сегодня максимально приближены друг к другу, у каждого педагогического вуза есть свои базовые школы. Педагогические вузы взаимодействуют с институтами повышения квалификации, создана непрерывная система подготовки и переподготовки учителей.Со следующего года мы планируем открытие новых педагогических классов, профильных классов по всей стране. Прогнозируем, что их будет открыто порядка пяти тысяч. Уже начиная со школы мы будем готовить учителей. Сегодня много делается для модернизации школ, строительства школ, обеспечения новым оборудованием в рамках национального проекта "Образование". Все это привлекает, в том числе, и молодых ребят к работе учителя.Мы в этом году ждем, что будет хороший прием в педагогические вузы, и возможно, я сейчас не буду загадывать, возможно, мы прогнозируем возможное увеличение среднего балла ЕГЭ у поступающих в педагогические вузы.

https://sn.ria.ru/20210603/ege-1735387156.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/minprosvescheniya-1732294748.html

https://sn.ria.ru/20210525/shkoly-1733810909.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), пмэф, интервью, образование - общество, общество