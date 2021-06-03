Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/kravtsov-1735464951.html
Сергей Кравцов: надеемся, что получим хорошие результаты ЕГЭ
Сергей Кравцов: надеемся, что получим хорошие результаты ЕГЭ - РИА Новости, 03.06.2021
Сергей Кравцов: надеемся, что получим хорошие результаты ЕГЭ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума о том, какие ожидания есть у РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:24
2021-06-03T19:04
социальный навигатор
единый государственный экзамен (егэ)
сн_образование
петербургский международный экономический форум
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735464507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57828cec0256417400257d54f58ede10.jpg
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума о том, какие ожидания есть у министерства от текущей кампании сдачи единого государственного экзамена и приемной кампании в педагогические вузы, а также поделился планами министерства по модернизации педвузов.– Сергей Сергеевич, началась кампания сдачи ЕГЭ. Ожидает министерство рост баллов экзамена в этом году?– Я бы не делал какие-то прогнозы, потому что вопрос не в том, какой будет общий результат, вопрос в том, насколько объективно пройдет экзамен, насколько будут соблюдаться требования Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность сдающих экзамен, организаторов экзамена.Тот результат, который был, он и будет, потому что школьники сдают предметы по выбору в зависимости от того, в какой вуз они поступают. Точно мы знаем, что растет с каждым годом количество предметов естественно-научной направленности – это химия, физика биология. Поэтому нужно дождаться результатов. Сейчас идет обработка первого экзамена, который школьники сдавали 31 мая. В ближайшее время они будут опубликованы.В целом экзамен проходит в штатном режиме без каких-то нарушений, максимально объективно и с соблюдением, как я уже сказал, требований Роспотребнадзора. Для Рособрнадзора и для нас важно, чтобы соблюдались все правила сдачи экзамена, чтобы каждый школьник мог показать свои знания. Что касается уровня заданий, то задания соответствуют стандарту, школьным программам, все демоверсии были опубликованы в сентябре, с ними знакомились школьники. Надеемся, что мы получим в целом хорошие результаты. Еще раз подчеркну, для нас самое главное – обеспечить прозрачность, объективность экзамена, соблюдение, как я уже сказал, всех требований Роспотребнадзора и комфортных условий.Отдельно создаются условия для школьников с ограниченными возможностями здоровья: как и в прошлом году они сдают экзамен на полтора часа дольше, в пункте обязательно присутствие сопровождающих и медицинских работников. Пункты создаются на первом этаже преимущественно, также организованы пункты проведения экзаменов на дому и в школах при посольствах. Там также экзамены идут без сбоев.– После трагедии в Казани министерство обещало дать новые антитеррористические рекомендации для школ. Как идет работа над ними?– Работа идет, и здесь работает межведомственная группа совместно с правоохранительными органами. Максимально учтем все предложения. Будут приняты те требования, которые максимально обеспечат безопасность школьников. Была проведена проверка безопасности всех школ, были сделаны определенные выводы, они будут учтены при принятии этих требований.– Как идет работа над обновлениям учебников истории в колледжах и техникумах?– Были проверены учебники. Уже принят закон, согласно которому с 2023 года учебники, которые используются в техникумах, также должны проходить экспертизу. Но мы, не дожидаясь 2023 года, соответствующую экспертизу уже провели, и я уверен, что к этому результату прислушаются наши техникумы, мы доведем до 1 сентября эти результаты. И те учебники, которые, используются в колледжах, будут соответствовать стандартам, и тех проблем, о которых говорил президент, в учебниках для техникумов не будет.– Скоро стартует приемная кампания в вузы. Какие новшества ожидают поступающих на педагогические специальности?– Мы в прошлом году видели рост среднего балла ЕГЭ, порядка двух баллов на педагогические специальности, в педагогические вузы, подведомственные министерству просвещения. В течение года также была проведена дополнительная профориентационная работа. Чтобы школьники, которые хотят поступать в педагогические вузы, выбирают свое будущее с профессией учителя, могли учиться в комфортных и современных условиях, мы реализуем поручение президента по поддержке педагогических вузов, которые президент дал в послании Федеральному Собранию. Уже сформирована программа – пока рабочее название ее "Учитель будущего поколения России" – в рамках которой мы проведем полную модернизацию педагогических вузов не только с точки зрения условий, но и с точки зрения программ подготовки, с точки зрения повышения уровня профессорского-преподавательского состава.Школы и педагогические вузы сегодня максимально приближены друг к другу, у каждого педагогического вуза есть свои базовые школы. Педагогические вузы взаимодействуют с институтами повышения квалификации, создана непрерывная система подготовки и переподготовки учителей.Со следующего года мы планируем открытие новых педагогических классов, профильных классов по всей стране. Прогнозируем, что их будет открыто порядка пяти тысяч. Уже начиная со школы мы будем готовить учителей. Сегодня много делается для модернизации школ, строительства школ, обеспечения новым оборудованием в рамках национального проекта "Образование". Все это привлекает, в том числе, и молодых ребят к работе учителя.Мы в этом году ждем, что будет хороший прием в педагогические вузы, и возможно, я сейчас не буду загадывать, возможно, мы прогнозируем возможное увеличение среднего балла ЕГЭ у поступающих в педагогические вузы.
https://sn.ria.ru/20210603/ege-1735387156.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/minprosvescheniya-1732294748.html
https://sn.ria.ru/20210525/shkoly-1733810909.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735464507_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5f81ecd111cdd2b414f1d810bb23e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), пмэф, интервью, образование - общество, общество

Сергей Кравцов: надеемся, что получим хорошие результаты ЕГЭ

16:24 03.06.2021 (обновлено: 19:04 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума о том, какие ожидания есть у министерства от текущей кампании сдачи единого государственного экзамена и приемной кампании в педагогические вузы, а также поделился планами министерства по модернизации педвузов.
– Сергей Сергеевич, началась кампания сдачи ЕГЭ. Ожидает министерство рост баллов экзамена в этом году?
– Я бы не делал какие-то прогнозы, потому что вопрос не в том, какой будет общий результат, вопрос в том, насколько объективно пройдет экзамен, насколько будут соблюдаться требования Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность сдающих экзамен, организаторов экзамена.
Тот результат, который был, он и будет, потому что школьники сдают предметы по выбору в зависимости от того, в какой вуз они поступают. Точно мы знаем, что растет с каждым годом количество предметов естественно-научной направленности – это химия, физика биология. Поэтому нужно дождаться результатов. Сейчас идет обработка первого экзамена, который школьники сдавали 31 мая. В ближайшее время они будут опубликованы.
ЕГЭ по математике - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
11:36
Кравцов заявил, что уровень заданий ЕГЭ соответствует школьной программе
В целом экзамен проходит в штатном режиме без каких-то нарушений, максимально объективно и с соблюдением, как я уже сказал, требований Роспотребнадзора. Для Рособрнадзора и для нас важно, чтобы соблюдались все правила сдачи экзамена, чтобы каждый школьник мог показать свои знания. Что касается уровня заданий, то задания соответствуют стандарту, школьным программам, все демоверсии были опубликованы в сентябре, с ними знакомились школьники. Надеемся, что мы получим в целом хорошие результаты. Еще раз подчеркну, для нас самое главное – обеспечить прозрачность, объективность экзамена, соблюдение, как я уже сказал, всех требований Роспотребнадзора и комфортных условий.
Отдельно создаются условия для школьников с ограниченными возможностями здоровья: как и в прошлом году они сдают экзамен на полтора часа дольше, в пункте обязательно присутствие сопровождающих и медицинских работников. Пункты создаются на первом этаже преимущественно, также организованы пункты проведения экзаменов на дому и в школах при посольствах. Там также экзамены идут без сбоев.
– После трагедии в Казани министерство обещало дать новые антитеррористические рекомендации для школ. Как идет работа над ними?
– Работа идет, и здесь работает межведомственная группа совместно с правоохранительными органами. Максимально учтем все предложения. Будут приняты те требования, которые максимально обеспечат безопасность школьников. Была проведена проверка безопасности всех школ, были сделаны определенные выводы, они будут учтены при принятии этих требований.
Сотрудники правоохранительных органов у школы №174 в Казани - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 13:13В России
В Минпросвещения дали рекомендации школам после трагедии в Казани
– Как идет работа над обновлениям учебников истории в колледжах и техникумах?
– Были проверены учебники. Уже принят закон, согласно которому с 2023 года учебники, которые используются в техникумах, также должны проходить экспертизу. Но мы, не дожидаясь 2023 года, соответствующую экспертизу уже провели, и я уверен, что к этому результату прислушаются наши техникумы, мы доведем до 1 сентября эти результаты. И те учебники, которые, используются в колледжах, будут соответствовать стандартам, и тех проблем, о которых говорил президент, в учебниках для техникумов не будет.
– Скоро стартует приемная кампания в вузы. Какие новшества ожидают поступающих на педагогические специальности?
– Мы в прошлом году видели рост среднего балла ЕГЭ, порядка двух баллов на педагогические специальности, в педагогические вузы, подведомственные министерству просвещения. В течение года также была проведена дополнительная профориентационная работа. Чтобы школьники, которые хотят поступать в педагогические вузы, выбирают свое будущее с профессией учителя, могли учиться в комфортных и современных условиях, мы реализуем поручение президента по поддержке педагогических вузов, которые президент дал в послании Федеральному Собранию. Уже сформирована программа – пока рабочее название ее "Учитель будущего поколения России" – в рамках которой мы проведем полную модернизацию педагогических вузов не только с точки зрения условий, но и с точки зрения программ подготовки, с точки зрения повышения уровня профессорского-преподавательского состава.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 13:29
Кравцов пожелал выпускникам спокойно сдать ЕГЭ и поступить в выбранный вуз
Школы и педагогические вузы сегодня максимально приближены друг к другу, у каждого педагогического вуза есть свои базовые школы. Педагогические вузы взаимодействуют с институтами повышения квалификации, создана непрерывная система подготовки и переподготовки учителей.
Со следующего года мы планируем открытие новых педагогических классов, профильных классов по всей стране. Прогнозируем, что их будет открыто порядка пяти тысяч. Уже начиная со школы мы будем готовить учителей. Сегодня много делается для модернизации школ, строительства школ, обеспечения новым оборудованием в рамках национального проекта "Образование". Все это привлекает, в том числе, и молодых ребят к работе учителя.
Мы в этом году ждем, что будет хороший прием в педагогические вузы, и возможно, я сейчас не буду загадывать, возможно, мы прогнозируем возможное увеличение среднего балла ЕГЭ у поступающих в педагогические вузы.
 
Петербургский международный экономический форумСоциальный навигаторЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)СН_ОбразованиеРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Петербургский международный экономический форум (фонд)Сергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ПМЭФИнтервьюОбразование - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния