https://ria.ru/20210603/karabakh-1735443765.html

Захарова отметила усилия российских миротворцев в Карабахе

Захарова отметила усилия российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 03.06.2021

Захарова отметила усилия российских миротворцев в Карабахе

Роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе сложно переоценить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:00

2021-06-03T15:00

2021-06-03T15:00

ситуация в нагорном карабахе

россия

мария захарова

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе сложно переоценить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель МИД РФ отметила, что работа для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха проводится ежедневно."Проходят консультации, переговоры с министрами иностранных дел. С министерствами иностранных дел и по линии посольств мы взаимодействуем буквально каждый день. Сообщения о телефонных разговорах глав внешнеполитических ведомств, как по линии Россия-Азербайджан, так и по линии Армении публикуются регулярно... колоссальные усилия инвестированы нашей страной в урегулирование этой ситуации, как в горячей фазе..., так и в постострой фазе конфликта", - сказала Захарова в интервью МИЦ "Известия".Она добавила, что речь идет не только о политических усилиях, но и о дипломатических, а также - личных усилий руководства страны. "И, безусловно, о роли наших миротворцев, которые каждый день вкладывают силы, душу и умения, профессионализм, навыки в то, чтобы ситуация... выправлялась. И чтобы уже политики, дипломаты, общественные деятели могли выполнять свои функции. Поэтому роль российских миротворцев в данном случае невозможно переоценить", - заключила представитель МИД.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

https://ria.ru/20210510/aliev-1731676579.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире