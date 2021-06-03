Захарова отметила усилия российских миротворцев в Карабахе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе сложно переоценить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД РФ отметила, что работа для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха проводится ежедневно.
"Проходят консультации, переговоры с министрами иностранных дел. С министерствами иностранных дел и по линии посольств мы взаимодействуем буквально каждый день. Сообщения о телефонных разговорах глав внешнеполитических ведомств, как по линии Россия-Азербайджан, так и по линии Армении публикуются регулярно... колоссальные усилия инвестированы нашей страной в урегулирование этой ситуации, как в горячей фазе..., так и в постострой фазе конфликта", - сказала Захарова в интервью МИЦ "Известия".
Она добавила, что речь идет не только о политических усилиях, но и о дипломатических, а также - личных усилий руководства страны. "И, безусловно, о роли наших миротворцев, которые каждый день вкладывают силы, душу и умения, профессионализм, навыки в то, чтобы ситуация... выправлялась. И чтобы уже политики, дипломаты, общественные деятели могли выполнять свои функции. Поэтому роль российских миротворцев в данном случае невозможно переоценить", - заключила представитель МИД.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.