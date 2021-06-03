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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210603/karabakh-1735443765.html
Захарова отметила усилия российских миротворцев в Карабахе
Захарова отметила усилия российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 03.06.2021
Захарова отметила усилия российских миротворцев в Карабахе
Роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе сложно переоценить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:00
2021-06-03T15:00
ситуация в нагорном карабахе
россия
мария захарова
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе сложно переоценить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель МИД РФ отметила, что работа для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха проводится ежедневно."Проходят консультации, переговоры с министрами иностранных дел. С министерствами иностранных дел и по линии посольств мы взаимодействуем буквально каждый день. Сообщения о телефонных разговорах глав внешнеполитических ведомств, как по линии Россия-Азербайджан, так и по линии Армении публикуются регулярно... колоссальные усилия инвестированы нашей страной в урегулирование этой ситуации, как в горячей фазе..., так и в постострой фазе конфликта", - сказала Захарова в интервью МИЦ "Известия".Она добавила, что речь идет не только о политических усилиях, но и о дипломатических, а также - личных усилий руководства страны. "И, безусловно, о роли наших миротворцев, которые каждый день вкладывают силы, душу и умения, профессионализм, навыки в то, чтобы ситуация... выправлялась. И чтобы уже политики, дипломаты, общественные деятели могли выполнять свои функции. Поэтому роль российских миротворцев в данном случае невозможно переоценить", - заключила представитель МИД.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html
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россия, мария захарова, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Захарова отметила усилия российских миротворцев в Карабахе

15:00 03.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе сложно переоценить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД РФ отметила, что работа для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха проводится ежедневно.
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"Проходят консультации, переговоры с министрами иностранных дел. С министерствами иностранных дел и по линии посольств мы взаимодействуем буквально каждый день. Сообщения о телефонных разговорах глав внешнеполитических ведомств, как по линии Россия-Азербайджан, так и по линии Армении публикуются регулярно... колоссальные усилия инвестированы нашей страной в урегулирование этой ситуации, как в горячей фазе..., так и в постострой фазе конфликта", - сказала Захарова в интервью МИЦ "Известия".
Она добавила, что речь идет не только о политических усилиях, но и о дипломатических, а также - личных усилий руководства страны. "И, безусловно, о роли наших миротворцев, которые каждый день вкладывают силы, душу и умения, профессионализм, навыки в то, чтобы ситуация... выправлялась. И чтобы уже политики, дипломаты, общественные деятели могли выполнять свои функции. Поэтому роль российских миротворцев в данном случае невозможно переоценить", - заключила представитель МИД.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияМария ЗахароваНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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