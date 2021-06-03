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Форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске осенью

Форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске осенью - РИА Новости, 03.06.2021

Форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске осенью

Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске осенью в очно-заочном формате, точная дата еще не определена, сообщил РИА Новости глава региона Алексей... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:50

2021-06-03T11:50

2021-06-03T11:50

челябинская область

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

алексей текслер

шос

узбекистан

казахстан

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске осенью в очно-заочном формате, точная дата еще не определена, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Текслер.Ранее сообщалось, что очное заседание форума глав регионов государств-членов ШОС и бизнес-форум регионов стран ШОС пройдет весной 2021 года в Челябинске в случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Участниками организации являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210525/rekonstruktsiya-1733833379.html

россия

узбекистан

казахстан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей текслер, шос, узбекистан, казахстан, пмэф