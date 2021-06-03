Форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске осенью
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСессия "Интеграция vs. протекционизм: роль институтов развития в формировании единого экономического пространства Большой Евразии" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске осенью в очно-заочном формате, точная дата еще не определена, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Текслер.
Ранее сообщалось, что очное заседание форума глав регионов государств-членов ШОС и бизнес-форум регионов стран ШОС пройдет весной 2021 года в Челябинске в случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
"Организационный комитет работает, по осени мы это сделаем. Сейчас обсуждаем с нашими партнерами формат, я надеюсь, что он будет такой очно-заочный, в том смысле, что те, кто смогут приехать, все-таки приедут, а кто не сможет - мы одновременно их подключим к видеоконференцсвязи. Дата пока не определена, переговоры продолжаются, но это точно будет осень", - сказал Текслер РИА Новости на полях ПМЭФ.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Участниками организации являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.