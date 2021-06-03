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Челябинская область
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Форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске осенью
Форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске осенью - РИА Новости, 03.06.2021
Форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске осенью
Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске осенью в очно-заочном формате, точная дата еще не определена, сообщил РИА Новости глава региона Алексей... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:50
2021-06-03T11:50
челябинская область
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
алексей текслер
шос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске осенью в очно-заочном формате, точная дата еще не определена, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Текслер.Ранее сообщалось, что очное заседание форума глав регионов государств-членов ШОС и бизнес-форум регионов стран ШОС пройдет весной 2021 года в Челябинске в случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Участниками организации являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей текслер, шос, узбекистан, казахстан, пмэф

Форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске осенью

11:50 03.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСессия "Интеграция vs. протекционизм: роль институтов развития в формировании единого экономического пространства Большой Евразии" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Сессия Интеграция vs. протекционизм: роль институтов развития в формировании единого экономического пространства Большой Евразии в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске осенью в очно-заочном формате, точная дата еще не определена, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Текслер.
Ранее сообщалось, что очное заседание форума глав регионов государств-членов ШОС и бизнес-форум регионов стран ШОС пройдет весной 2021 года в Челябинске в случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
"Организационный комитет работает, по осени мы это сделаем. Сейчас обсуждаем с нашими партнерами формат, я надеюсь, что он будет такой очно-заочный, в том смысле, что те, кто смогут приехать, все-таки приедут, а кто не сможет - мы одновременно их подключим к видеоконференцсвязи. Дата пока не определена, переговоры продолжаются, но это точно будет осень", - сказал Текслер РИА Новости на полях ПМЭФ.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Участниками организации являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Челябинская областьРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Алексей ТекслерШОСУзбекистанКазахстанПМЭФ
 
 
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