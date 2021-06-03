https://ria.ru/20210603/doroga-1735439456.html
Орлов: ВЭБ.РФ поддержит строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ
Орлов: ВЭБ.РФ поддержит строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ - РИА Новости, 03.06.2021
Орлов: ВЭБ.РФ поддержит строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ
ВЭБ.РФ поддержит строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур Благовещенск - Хэйхэ (КНР), меморандум о сотрудничестве подписан на... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:42
2021-06-03T14:42
2021-06-03T14:43
петербургский международный экономический форум
россия
василий орлов (губернатор)
гк "регионы"
франция
амурская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375437_0:74:2980:1750_1920x0_80_0_0_a29edd0194bb126387be139a91e67e49.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – РИА Новости. ВЭБ.РФ поддержит строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур Благовещенск - Хэйхэ (КНР), меморандум о сотрудничестве подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.Строительство "канатки" стартовало в июле 2019 года.Как уточняет правительство Амурской области, меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроекта по строительству канатной дороги подписали Орлов, заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Артем Довлатов и гендиректор АРПИ (входит в ГК "Регион") Валерия Репкова."Подписание меморандума о сотрудничестве в реализации такого интересного, уникального международного проекта – строительства канатной дороги – дополнительные гарантии стабильного финансирования, что даёт уверенность сдачи объекта, как мы и рассчитываем, уже через два года. Канатная дорога для нас – один из приоритетных проектов", - сказал Орлов, его цитирует правительство региона.Также губернатор отметил, что "канатка" станет не только комфортным средством передвижения через границу, но и дополнительным фактором развития туризма, для экономики Приамурья ее запуск даст мультипликативный эффект.Канатная дорога – часть "Золотой мили" - искусственной намывной территории на набережной реки Амур в центре Благовещенска. Общая стоимость проекта, по данным правительства Приамурья, составляет 9,7 миллиарда рублей, запуск в эксплуатацию запланирован на 2023 год.Дорога будет работать по маятниковому принципу, как фуникулёр, по канатам над Амуром будут ходить кабины вместимостью до 110 человек, пропускная способность линий составит 1788 пассажиров в час в одном направлении. Ожидается, что годовой пассажиропоток в обоих направлениях составит около 1 миллиона человек. Протяженность канатной дороги – 976 метров, интервал между рейсами не превысит 15 минут."Высокотехнологичный международный проект, который реализует АРПИ (входит в Группу компаний "Регион"), предусматривает координацию работ международных команд из России, Китая, Франции и Нидерландов. Проект не имеет мировых аналогов и определенно придаст дополнительную динамику росту трансграничной агломерации, создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию туризма, формированию новых экономических и социальных связей, а также росту товарооборота в пограничном регионе", – отметила Репкова.Техзаказчик строительства канатной дороги - девелоперская компания "Инград". Российский инвестор проекта - группа "Регион" (один из акционеров "Инграда"). Со стороны Китая строительство финансирует компания "Цзиньлунган".Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ с пассажирским терминалом осуществляет ООО "Девелопмент". Проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР от 3 сентября 2015 года по проекту голландского проектного бюро UNStudio. Строительство ведет генеральный подрядчик – CRCC, эта организация строила первую в мире высокоскоростную железную дорогу Харбин-Далянь, мост Гонконг-Чжухай-Макао, станции Московского метро и другие объекты.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
https://ria.ru/20210602/stipendii-1735218532.html
https://ria.ru/20210601/sobstvennost-1735082679.html
https://ria.ru/20210531/predprinimateli-1734923210.html
https://ria.ru/20210527/priamure-1734368502.html
россия
франция
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375437_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_5777509d13dd60b5a60cd471a865c19c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий орлов (губернатор), гк "регионы", франция, амурская область, экономика
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – РИА Новости.
ВЭБ.РФ
поддержит строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур Благовещенск - Хэйхэ
(КНР), меморандум о сотрудничестве подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов
.
Строительство "канатки" стартовало в июле 2019 года.
Как уточняет правительство Амурской области
, меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроекта по строительству канатной дороги подписали Орлов, заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Артем Довлатов и гендиректор АРПИ (входит в ГК "Регион")
Валерия Репкова.
"Подписание меморандума о сотрудничестве в реализации такого интересного, уникального международного проекта – строительства канатной дороги – дополнительные гарантии стабильного финансирования, что даёт уверенность сдачи объекта, как мы и рассчитываем, уже через два года. Канатная дорога для нас – один из приоритетных проектов", - сказал Орлов, его цитирует правительство региона.
Также губернатор отметил, что "канатка" станет не только комфортным средством передвижения через границу, но и дополнительным фактором развития туризма, для экономики Приамурья ее запуск даст мультипликативный эффект.
Канатная дорога – часть "Золотой мили" - искусственной намывной территории на набережной реки Амур
в центре Благовещенска
. Общая стоимость проекта, по данным правительства Приамурья, составляет 9,7 миллиарда рублей, запуск в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Дорога будет работать по маятниковому принципу, как фуникулёр, по канатам над Амуром будут ходить кабины вместимостью до 110 человек, пропускная способность линий составит 1788 пассажиров в час в одном направлении. Ожидается, что годовой пассажиропоток в обоих направлениях составит около 1 миллиона человек. Протяженность канатной дороги – 976 метров, интервал между рейсами не превысит 15 минут.
"Высокотехнологичный международный проект, который реализует АРПИ (входит в Группу компаний "Регион"), предусматривает координацию работ международных команд из России, Китая
, Франции
и Нидерландов
. Проект не имеет мировых аналогов и определенно придаст дополнительную динамику росту трансграничной агломерации, создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию туризма, формированию новых экономических и социальных связей, а также росту товарооборота в пограничном регионе", – отметила Репкова.
Техзаказчик строительства канатной дороги - девелоперская компания "Инград". Российский инвестор проекта - группа "Регион" (один из акционеров "Инграда"). Со стороны Китая строительство финансирует компания "Цзиньлунган".
Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ с пассажирским терминалом осуществляет ООО "Девелопмент". Проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР от 3 сентября 2015 года по проекту голландского проектного бюро UNStudio. Строительство ведет генеральный подрядчик – CRCC, эта организация строила первую в мире высокоскоростную железную дорогу Харбин-Далянь, мост Гонконг-Чжухай-Макао, станции Московского метро и другие объекты.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.