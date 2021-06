https://ria.ru/20210603/blagosostoyanie-1735494319.html

Фонды национального благосостояния в странах мира

Фонды национального благосостояния в странах мира - РИА Новости, 03.06.2021

Фонды национального благосостояния в странах мира

Суверенный фонд благосостояния – это фонд, которым владеет государство. Он представляет собой накопление финансовых резервов для покрытия будущих... РИА Новости, 03.06.2021

Суверенный фонд благосостояния – это фонд, которым владеет государство. Он представляет собой накопление финансовых резервов для покрытия будущих государственных расходов. Образование суверенного фонда может быть обусловлено профицитом центрального (федерального) бюджета вследствие благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры для страны, циклическим подъемом экономики, находящейся в фазе "перегрева" или необходимости решения важных задач в будущем, требующих уже сегодня формирования необходимых для этого финансовых резервов. Суверенный фонд благосостояния можно рассматривать как фонд, аккумулирующий государственные сбережения, или фонд накопленных бюджетных профицитов. Исследователи выделяют несколько этапов в формировании государственных суверенных фондов. Так, экономист Руслан Ибраев выделяет три этапа. Первый этап – 1953-1960 годы. Первым фондом национального благосостояния был Инвестиционный Совет Кувейта в Лондоне, созданный в феврале 1953 года. Источником финансирования явилась прибыль от продажи кувейтской нефти. Благодаря накопленному капиталу была создана система государственного управления, что позволило Кувейту объявить о своей независимости от Великобритании. В 1958 году на поступления налога с экспорта фосфатов, единственного добываемого полезного ископаемого на Гильбертовых островах, был создан Резервный фонд выравнивания доходов Кирибати.Второй этап – 1961-1999 годы. В конце 1990-х годов насчитывалось более 20 суверенных фондов по всему миру. В этот период суверенные фонды национального благосостояния были созданы в Норвегии, Канаде, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, которые в настоящее время входят в список крупнейших суверенных фондов в мире.Третий этап – с 2000 года по настоящее время. Во второй половине 2000-х годов благодаря стремительному росту цен на энергоносители и продолжению роста экономик КНР и других стран Азии многие государства сформировали государственные инвестиционные фонды. Цель таких фондов состояла как в стерилизации избыточной денежной массы, которую не может переварить экономика страны, так и в обеспечении материальной базы для роста благосостояния населения. В конце 2007 года из-за ипотечного кризиса, разразившегося в США, многие американские и европейские банки попали в трудное положение, встав перед необходимостью списывать огромные суммы на "плохие" долги. Управляющие суверенных фондов всего мира увидели в этом хорошую возможность инвестирования свободных средств своих фондов и начали активно скупать пакеты акций крупнейших банков. Только в последнем квартале 2007 года суверенные фонды вложили более 66 миллиардов долларов в западные банки и другие финансовые компании, пострадавшие от ипотечного кризиса.В настоящее время в мире действует более 100 суверенных фондов. По источникам образования они подразделяются на две категории: товарные и нетоварные. Товарные фонды финансируются за счет экспорта товаров. При повышении цены товара, страны, экспортирующие этот товар, получают больше излишков. Нетоварные фонды обычно финансируются за счет превышения валютных резервов от излишков счета текущих операций.Согласно рейтингу Института фондов национального благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute), в пятерку крупнейших фондов входят государственный пенсионный фонд Норвегии, Китайская инвестиционная корпорация, Инвестиционное управление Абу-Даби, Инвестиционный портфель Управления денежно-кредитного регулирования Гонконга, Кувейтское инвестиционное управление. Российский Фонд национального благосостояния занимает в рейтинге 14-ю строчку. Глобальный государственный пенсионный фонд НорвегииГлобальный государственный пенсионный фонд Норвегии (GovernmentPensionFundGlobal) – фонд, в который отчисляются сверхдоходы нефтяной промышленности Норвегии. До смены своего названия в 2006 году фонд назывался Нефтяной фонд Норвегии (англ. The Petroleum Fund of Norway). Находится под управлением NorgesBankInvestmentManagement (NBIM), инвестиционного управления Центрального банка Норвегии (Norges Bank). Был основан в 1990 году, первые деньги были внесены в фонд в 1996 году. Цель фонда – обеспечить ответственное и долгосрочное управление доходами от нефтегазовых ресурсов Норвегии, чтобы это богатство приносило пользу как нынешнему, так и будущим поколениям. Является одним из крупнейших в мире инвестиционных фондов. Владеет акциями, облигациями и недвижимостью по всему миру. В настоящее время ему принадлежит около 1,4% всех акций в мире, он владеет долями более чем в девяти тысячах компаний, включая Apple, Nestlé, Microsoft и Samsung, в 73 странах. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии. Фонд также получает стабильный поток доходов от кредитования стран и компаний.В настоящее время 72,8% инвестиций фонда приходится на акции, 24,7% - инвестиции в ценные бумаги с фиксированным доходом, 2,5% инвестиций – в недвижимость. Совокупный доход фонда на конец 2020 года составил 6427 миллиардов крон, годовая доходность фонда составила 6,3%. Чистая годовая доходность фонда составляет 4,4%. Институт фондов национального благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute) оценивает активы 1,3 триллиона долларов. Китайская инвестиционная корпорация Китайская инвестиционная корпорация (CIC) – фонд национального благосостояния Китая. Был основан в сентябре 2007 года. Уставной капитал – 200 миллиардов долларов. Цель фонда установлена как "диверсификация валютных резервов Китая, а также максимизация прибыли для акционеров с учетом приемлемости уровня риска". CIC является долгосрочным инвестором и осуществляет инвестиции с целью получения прибыли. Китайская инвестиционная корпорация имеет три дочерние компании: CIC International Co., Ltd. (CIC International), CIC Capital Corporation (CIC Capital) и Central Huijin Investment Ltd. (Central Huijin).CIC International была основана в 2011 году, инвестирует и управляет зарубежными активами. CICInternational осуществляет инвестиции в акционерный капитал и облигации публичного рынка, а также в альтернативные фонды активов, включая хедж-фонды, частный акционерный капитал, недвижимость и др.CICCapital была учреждена в январе 2015 года с мандатом на осуществление прямых инвестиций для совершенствования общего управления портфелем CIC и увеличения инвестиций в долгосрочные активыCentralHuijin инвестирует в акционерный капитал ключевых государственных финансовых учреждений Китая. По информации официального сайта (данные на 2019 год), инвестиционный портфель CIC выглядит следующим образом: 42,2% средств вложены в альтернативные активы, 38,9% – в акции компаний, 17,7% – в ценные бумаги с фиксированным доходом, 1,2% – в наличные средства и прочие активы. По информации годового отчета за 2019 год, 55,2% инвестиций приходится на США, 32,7% – на развитые рынки за пределами США, 12,1% – на развивающиеся рынки и другие. По оценкам Института фондов национального благосостояния, является вторым по объему активов фондом в мире. Текущие активы CIC составляют 1,045 триллиона долларов. Инвестиционное управление Абу-ДабиAbuDhabiInvestmentAuthority (ADIA) – фонд национального благосостояния, принадлежащий эмирату Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Основан в 1976 году как независимое инвестиционное учреждение в ответ на рост нефтяных цен в начале 1970-х годов. Миссия фонда – поддержание долгосрочного процветания Абу-Даби за счет разумного роста капитала и дисциплинированного инвестиционного процесса.ADIA инвестирует средства от имени правительства Абу-Даби, уделяя особое внимание созданию долгосрочной стоимости.Фонд он имеет 49 дочерних компаний, он инвестирует на всех международных рынках в акции, облигации, инфраструктуру, недвижимость и т.д. Инвестиционный портфель ADIA включает следующие классы активов (на сайте организации указано, что распределение активов может колебаться): акции развитых рынков – 32-42%, акции развивающихся рынков – 10-20%, акции с малой капитализацией 1-5%, государственные облигации – 10-20%, кредиты 5-10%, альтернативные активы – 5-10%, недвижимость – 5-10%, частный акционерный капитал – 2-8%, инфраструктура – 2-8%, наличные средства – 0-10%.Фонд инвестирует на всех основных мировых рынках, при этом на Северную Америку приходится 35-50% инвестиций, Европу – 20-35%, на развитые рынки Азии – 10-20%, на развивающиеся рынки – 15-25%. Помимо собственных портфельных инвесторов ADIA использует сторонних управляющих, практически каждый класс активов управляется как изнутри, так и извне. По оценке Института фондов национального благосостояния, его активы оцениваются в 649,2 миллиарда долларов. Инвестиционный портфель Управления денежно-кредитного регулирования ГонконгаБиржевой фонд Гонконга (Exchange Fund Hong Kong) – это основное инвестиционное подразделение и де-факто суверенный фонд благосостояния Управления денежно-кредитного регулирования Гонконга. Учрежден в 1935 году для обеспечения эмиссии банкнот гонконгского доллара. В 1976 году роль Фонда была расширена и теперь включает управление резервами, инвестиции и др. Фонд управляет двумя основными портфелями – портфель поддержки и инвестиционный портфель. Портфель поддержки гарантирует, что денежная база полностью обеспечена высококачественными высоколиквидными активами, номинированными в долларах США. Средства инвестиционного портфеля вкладываются в рынки облигаций и акций (как в развитых, так и в странах с формирующейся рыночной экономикой). С целью диверсификации рисков и повышения средне- и долгосрочной доходности Фонд в 2009 году начал инвестировать в частный капитал и зарубежную недвижимость в рамках Портфеля долгосрочного роста (LTGP).В 2007 году был создан Стратегический портфель для владения акциями Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, приобретенными правительством за счет Биржевого фонда. Не включается в оценку инвестиционной эффективности Биржевого фонда. По данным на конец 2020 года активы Фонда оцениваются в 4,5 миллиарда гонконгских долларов. По оценке Института фондов национального благосостояния (SWFI), занимает четвертое место в списке крупнейших фондов национального благосостояния мира. SWFI оценивает активы фонда в 580,5 миллиарда долларов.Кувейтское инвестиционное управление Фонд национального благосостояния Кувейта – Kuwait Investment Authority (KIA) был основан в 1953 году. Является старейшим фондом национального благосостояния в мире, первоначально носил название Инвестиционный Совет Кувейта. Он был учрежден в период, когда Кувейт был британской территорией, для инвестирования нефтяных доходов. В последующие годы ведомство сосредоточилось на распределении активов и диверсификации в новых географических регионах, в том числе в США и странах Азии. Сейчас KIA – это государственная корпорация, управляемая Советом директоров, который отвечает за долгосрочное распределение активов и инвестиционные стратегии. Активы и результаты деятельности KIA представляются национальному собранию Кувейта на специальной ежегодной сессии, посвященной финансовым показателям государства. KIA отвечает за управление и администрирование Фонда общих резервов (General Reserve Fund, GRF) и Фонда будущих поколений (Future Generations Fund, FGF), а также всех других фондов, доверенных ему Министерством финансов от имени государства Кувейт.Минимум 10% доходов государства Кувейт переводятся в Фонд будущих поколений. Средства Фонда общих резервов инвестируются в более ликвидные государственные и коммерческие ценные бумаги. Средства Фонда будущих поколений главным образом инвестируются в рынки акций и облигаций. Оборотные активы KIA составляют 533,65 миллиардов долларов. Фонд имеет девять дочерних компаний. Международные офисы фонда расположены в Лондоне (Великобритания) и Шанхае (Китай). Законы Кувейта запрещают раскрытие общественности любой информации, относящейся к работе KIA. Фонд национального благосостояния РоссииФонд национального благосостояния (ФНБ) России является частью средств федерального бюджета, создан 1 февраля 2008 года в результате разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России. Формирование средств фонда осуществляется за счет нефтегазовых доходов, которые поступают в ФНБ после того, как эти доходы наполнят Резервный фонд в размере 10% от прогнозируемого на соответствующий год объема валового внутреннего продукта (ВВП). Нефтегазовые доходы федерального бюджета формируются за счет налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть, газ горючий природный, газовый конденсат), вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и природный газ, а также на товары, выработанные из нефти. Другим источником формирования являются доходы от управления его средствами. Средства ФНБ могут быть использованы на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан России и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда. Объем средств Фонда устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и плановый период. В апреле 2021 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что средства фонда в текущем году будут вкладываться в первую очередь в дорожное и жилищное строительство, коммуникации. Управление средствами ФНБ осуществляется Министерством финансов РФ. Отдельные полномочия по управлению могут осуществляться Центральным банком (ЦБ) России. Управление может осуществляться путем приобретения за счет средств фонда иностранной валюты и ее размещения на счетах в ЦБ РФ, а также путем размещения средств фонда в иностранную валюту и финансовые активы, номинированные в российских рублях и разрешенной иностранной валюте.Правительство РФ устанавливает предельные доли разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств ФНБ. Министерство финансов уполномочено утверждать нормативные доли разрешенных финансовых активов в общем объеме средств в пределах соответствующих долей, установленных правительством. Максимальные доли в общем объеме средств фонда были определены в российских рублях – 40%; в иностранной валюте – 100%. Минфин устанавливал нормативную валютную структуру средств ФНБ: доллар – 45 %; евро – 45 %; фунт стерлингов – 10 %. В феврале 2021 года валютная структура средств ФНБ была изменена. В нее включили юань (15%) и иену (5%), а долю и доллара, и евро сократили с 45% до 35%. Это было сделано для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допустил размещение средств ФНБ в драгоценные металлы. В мае 2021 года правительство РФ закрепило возможность инвестировать средства ФНБ в золото. 3 июня 2021 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин решил сократить вложения средств ФНБ в долларовые активы и выйти из долларовых активов полностью. Доллары заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на 5%. Таким образом, доля евро составит 40%, юаня – 30%, золота – 20%, а британского фунта и японской иены – по 5%. По словам министра, эти изменения произойдут в течение месяца. Объем средств ФНБ, по состоянию на конец апреля 2021 года, составляет 13825,43 миллиарда рублей (185,87 миллиарда долларов). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

2021

Новости

