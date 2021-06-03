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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/minfin-1735424196.html
Силуанов заявил о планах сократить вложения средств ФНБ в доллары
Силуанов заявил о планах сократить вложения средств ФНБ в доллары - РИА Новости, 03.06.2021
Силуанов заявил о планах сократить вложения средств ФНБ в доллары
Минфин существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара, заявил глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:42
2021-06-03T16:16
петербургский международный экономический форум
россия
михаил мишустин
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Минфин существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара, заявил глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.Доллары заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов. Таким образом, доля евро составит 40 процентов, юаня — 30, золота — 20, а британского фунта и японской иены — по пять. По словам министра, это произойдет довольно быстро — в течение месяца.Заявление министра финансов прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что процесс дедолларизации сейчас уже виден невооруженным глазом."И этот процесс &lt;…&gt; имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", — сказал он.Валютная структура средств ФНБ уже менялась в феврале — тогда в нее включили юань (15 процентов) и иену (пять процентов), а долю и доллара, и евро сократили с 45 до 35 процентов. Это было сделано для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков.Кроме того, в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, допускающий размещение средств ФНБ в драгоценные металлы, а в мае правительство закрепило возможность вкладывать их в золото.
https://ria.ru/20210404/dollar-1603813801.html
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россия, михаил мишустин, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Силуанов заявил о планах сократить вложения средств ФНБ в доллары

13:42 03.06.2021 (обновлено: 16:16 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Минфин существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара, заявил глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Если сегодня у нас по структуре порядка 35 процентов вложений ФНБ в доллары и 35 процентов в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", — сказал он.

Доллары заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов. Таким образом, доля евро составит 40 процентов, юаня — 30, золота — 20, а британского фунта и японской иены — по пять.
По словам министра, это произойдет довольно быстро — в течение месяца.
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Заявление министра финансов прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что процесс дедолларизации сейчас уже виден невооруженным глазом.
"И этот процесс <…> имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", — сказал он.
Валютная структура средств ФНБ уже менялась в феврале — тогда в нее включили юань (15 процентов) и иену (пять процентов), а долю и доллара, и евро сократили с 45 до 35 процентов. Это было сделано для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков.
Кроме того, в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, допускающий размещение средств ФНБ в драгоценные металлы, а в мае правительство закрепило возможность вкладывать их в золото.
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Петербургский международный экономический форумРоссияМихаил МишустинАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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