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Правительство закрепило возможность инвестировать средства ФНБ в золото
Правительство закрепило возможность инвестировать средства ФНБ в золото - РИА Новости, 21.05.2021
Правительство закрепило возможность инвестировать средства ФНБ в золото
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно начать вкладывать в золото, РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:15
2021-05-21T19:15
россия
фонд национального благосостояния россии
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно начать вкладывать в золото, сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что принятое решение позволит диверсифицировать вложения ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения."Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учётом действующих на момент расчёта значений цен на золото", - добавляется в сообщении.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал федеральный закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния в драгоценные металлы. В марте Минфин РФ подготовил проект постановления об инвестировании средств ФНБ в золото.
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россия, фонд национального благосостояния россии, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

Правительство закрепило возможность инвестировать средства ФНБ в золото

19:15 21.05.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно начать вкладывать в золото, сообщила пресс-служба кабмина.
"Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет размещать на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности в золоте, которое традиционно является защитным активом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятое решение позволит диверсифицировать вложения ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения.
"Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учётом действующих на момент расчёта значений цен на золото", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал федеральный закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния в драгоценные металлы. В марте Минфин РФ подготовил проект постановления об инвестировании средств ФНБ в золото.
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РоссияФонд национального благосостояния РоссииМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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