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Правительство закрепило возможность инвестировать средства ФНБ в золото
Правительство закрепило возможность инвестировать средства ФНБ в золото - РИА Новости, 21.05.2021
Правительство закрепило возможность инвестировать средства ФНБ в золото
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно начать вкладывать в золото, РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:15
2021-05-21T19:15
2021-05-21T19:15
россия
фонд национального благосостояния россии
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно начать вкладывать в золото, сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что принятое решение позволит диверсифицировать вложения ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения."Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учётом действующих на момент расчёта значений цен на золото", - добавляется в сообщении.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал федеральный закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния в драгоценные металлы. В марте Минфин РФ подготовил проект постановления об инвестировании средств ФНБ в золото.
https://realty.ria.ru/20210421/fnb-1729277878.html
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россия, фонд национального благосостояния россии, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика