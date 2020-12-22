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Путин разрешил размещать средства ФНБ в драгоценные металлы
Путин разрешил размещать средства ФНБ в драгоценные металлы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы, РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:34
2020-12-22T13:34
россия
фонд национального благосостояния россии
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ разрешает размещать средства ФНБ на депозитах и остатках на счетах в Банке России в драгметаллах. По задумке Минфина, в первую очередь это может быть золото. Изменения направлены на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда.Сейчас средства ФНБ могут размещаться в иностранную валюту и долговые обязательства иностранных государств, в депозиты и остатки на счетах в банках, ВЭБе и ЦБ, в долговые обязательства и акции юрлиц, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также могут направляться на докапитализацию РФПИ.Закон также предоставляет правительству РФ право выдавать в 2021 году госкредиты, не предусмотренные программой на 2021-2023 годы, в пределах ее объема, а также из остатков средств федерального бюджета с 2020 года. Помимо этого, документ предусматривали зачисление всех административных штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным федеральным автодорогам в Федеральный дорожный фонд.Ряд вносимых законом изменений касается наделения публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 годах допускается предоставление данной компании средств без поправок в сам бюджет, но после рассмотрения соответствующих предложений комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.Кроме того, повышается порог, начиная с которого решения об инвестициях или субсидиях из федерального бюджета на объекты капитального строительства принимается правительством - до 3 миллиардов рублей с 1,5 миллиарда рублей. При меньшей сумме средства может выделить своим правовым актом главный распорядитель бюджетных средств. Вместе с тем, при вложениях от 1,5 миллиарда рублей надо будет в течение 10 дней проинформировать о таких решениях Госдуму и Совет Федерации.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20201217/traty-1589724457.html
https://ria.ru/20201208/fnb-1588259289.html
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россия, фонд национального благосостояния россии, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

Путин разрешил размещать средства ФНБ в драгоценные металлы

13:34 22.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ разрешает размещать средства ФНБ на депозитах и остатках на счетах в Банке России в драгметаллах. По задумке Минфина, в первую очередь это может быть золото. Изменения направлены на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда.
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Сейчас средства ФНБ могут размещаться в иностранную валюту и долговые обязательства иностранных государств, в депозиты и остатки на счетах в банках, ВЭБе и ЦБ, в долговые обязательства и акции юрлиц, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также могут направляться на докапитализацию РФПИ.
Закон также предоставляет правительству РФ право выдавать в 2021 году госкредиты, не предусмотренные программой на 2021-2023 годы, в пределах ее объема, а также из остатков средств федерального бюджета с 2020 года. Помимо этого, документ предусматривали зачисление всех административных штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным федеральным автодорогам в Федеральный дорожный фонд.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
Ряд вносимых законом изменений касается наделения публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 годах допускается предоставление данной компании средств без поправок в сам бюджет, но после рассмотрения соответствующих предложений комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.
Кроме того, повышается порог, начиная с которого решения об инвестициях или субсидиях из федерального бюджета на объекты капитального строительства принимается правительством - до 3 миллиардов рублей с 1,5 миллиарда рублей. При меньшей сумме средства может выделить своим правовым актом главный распорядитель бюджетных средств. Вместе с тем, при вложениях от 1,5 миллиарда рублей надо будет в течение 10 дней проинформировать о таких решениях Госдуму и Совет Федерации.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
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РоссияФонд национального благосостояния РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
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