https://ria.ru/20210602/zatmenie-1735182653.html

Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение

Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение - РИА Новости, 02.06.2021

Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение

Ближайшее полное солнечное затмение можно будет увидеть из Москвы более чем через 100 лет – в 2126 году, рассказал РИА Новости астроном, старший научный... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T03:30

2021-06-02T03:30

2021-06-02T03:30

россия

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ближайшее полное солнечное затмение можно будет увидеть из Москвы более чем через 100 лет – в 2126 году, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.В Центральной России полное солнечное затмение можно будет увидеть раньше – 20 апреля 2061 года, а затем 16 октября 2126 года.Кроме того, до конца века жители центральной России станут свидетелями пяти кольцеобразных затмений: 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года, 11 июня 2048 года, 13 июля 2075 года и 3 июля 2084 года.Кроме того, из Москвы в течение ближайших 10 лет можно будет увидеть шесть частичных затмений Солнца – в 2021 году, в 2022 году, 2025 году, в 2026 году, 2027 году и в 2029 году.

https://ria.ru/20210601/zatmenie-1735030336.html

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россия, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, москва, санкт-петербург, общество