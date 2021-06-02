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Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение
Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение - РИА Новости, 02.06.2021
Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение
Ближайшее полное солнечное затмение можно будет увидеть из Москвы более чем через 100 лет – в 2126 году, рассказал РИА Новости астроном, старший научный... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T03:30
2021-06-02T03:30
россия
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ближайшее полное солнечное затмение можно будет увидеть из Москвы более чем через 100 лет – в 2126 году, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.В Центральной России полное солнечное затмение можно будет увидеть раньше – 20 апреля 2061 года, а затем 16 октября 2126 года.Кроме того, до конца века жители центральной России станут свидетелями пяти кольцеобразных затмений: 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года, 11 июня 2048 года, 13 июля 2075 года и 3 июля 2084 года.Кроме того, из Москвы в течение ближайших 10 лет можно будет увидеть шесть частичных затмений Солнца – в 2021 году, в 2022 году, 2025 году, в 2026 году, 2027 году и в 2029 году.
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россия, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, москва, санкт-петербург, общество

Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение

03:30 02.06.2021
 
© Фото : NRK News / Slooh.comПолное затмение на Шпицбергене
Полное затмение на Шпицбергене - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : NRK News / Slooh.com
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ближайшее полное солнечное затмение можно будет увидеть из Москвы более чем через 100 лет – в 2126 году, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
"Если говорить об окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга, то ближайшее полное затмение в Москве будет 16 октября 2126 года", - рассказал он.
В Центральной России полное солнечное затмение можно будет увидеть раньше – 20 апреля 2061 года, а затем 16 октября 2126 года.
Кроме того, до конца века жители центральной России станут свидетелями пяти кольцеобразных затмений: 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года, 11 июня 2048 года, 13 июля 2075 года и 3 июля 2084 года.
Кроме того, из Москвы в течение ближайших 10 лет можно будет увидеть шесть частичных затмений Солнца – в 2021 году, в 2022 году, 2025 году, в 2026 году, 2027 году и в 2029 году.
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 03:18
Астроном рассказал, где посмотреть солнечное затмение
 
РоссияКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследованийРоссийская академия наукМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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